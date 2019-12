Onderzoek automankementen

De best presterende auto

De allerbetrouwbaarste? Dat is voor het zoveelste jaar op rij de Toyota Verso-S. Slechts één op de 16 eigenaren moest een keertje langs bij de garage voor iets dat eigenlijk kon wachten. In 2017 kreeg hij nog een 9,9. Nu staat hij - wellicht wat beteuterd - te kijken met z’n 9,6. Hieronder zie je hoe de merken overall - gemiddeld met alle types dus - in 2019 scoren op automankementen.

Merk Cijfer 1. Toyota 8,7 2. Suzuki 8,6 3. Honda

Mazda

Subaru 8,5 6. Hyundai 8,3 7. Mitsubishi 8,1 8. Kia

Mercedes-Benz 7,9 10. BMW 7,6 11. Ford

Nissan 7,3 13. Dacia 6,9 14. Alfa Romeo 6,8 15. Renault 6,7 16. Opel 6,6 17. Volkswagen 6,5 18. Audi 6,4 19. Volvo 6,2 20. Fiat

Peugeot

Skoda 6,1 23. Citroën 5,8 24. Seat 5,2

We roepen het al jaren gestaafd door de resultaten uit de jaarlijkse enquêtes: wil je een betrouwbare auto, kies er dan een uit Japan of Zuid-Korea. Ook dit jaar komen 8 merken in de top-10 uit Japan of Korea.

Elk jaar sturen we een mail naar leden van het Autopanel met de oproep om de jaarlijkse enquête in te vullen. Ook benaderen we iedereen (ook niet-leden) via social media om de enquête voor hun auto in te vullen. We vragen hen naar:

Merk en type, bouwjaar en kilometerstand (alle personenauto's vanaf bouwjaar 2009 kunnen meedoen)

Hoeveel keer pech gehad in het afgelopen jaar?

Indeling van de pech naar: reparatie kon wachten (telt voor 20% mee) moest direct naar de garage (telt voor 35% mee) kon niet verder rijden (telt voor 45% mee)



Alle gegevens zijn per merk en type auto opgeteld en gemiddeld.

