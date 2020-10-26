Onderzoek automankementen

Ronald Kamp Expert Auto, Fiets & ReizenBijgewerkt op:16 januari 2026
Nieuwe of dure automodellen zijn niet altijd betrouwbaar dan oudere of goedkopere modellen. Aan de extra elektronica en onderdelen van nieuwe en duurdere auto's kan meer defect raken. Het merk met gemiddeld de duurste auto's staat onderaan de ranglijst van de 39 merken.
Over Chinese auto's is veel te doen. Op veiligheidsgebied vielen ze jaren geleden nog door de mand. Maar nu scoren veel merken goed. En ook op betrouwbaarheid is er een Chinees merk dat verrassend goed scoort.
Zijn elektrische auto’s betrouwbaarder dan auto’s met een verbrandingsmotor? Elektrische auto's hebben minder draaiende onderdelen, maar zijn lang niet altijd betrouwbaarder. De modellen zijn vaak helemaal nieuw en hebben hebben regelmatig kinderziektes, bijvoorbeeld in de software.
Wij hebben resultaten van 39 merken en ongeveer 300 modellen in kaart gebracht. Van sommige merken hebben we alleen een merkscore. Voor de indivuele modellen waren er dan net te weinig deelnemers aan de enquête om een rapportcijfer te geven.
De allerbetrouwbaarste auto? Die komt dit jaar opnieuw opnieuw uit Japan. De eigenaren van deze auto rapporteerden nauwelijks mankementen. Bekijk hoe alle merken in 2026 scoren op automankementen.