Onderzoek autokosten

Opvallend is dat er steeds minder kleine auto’s nieuw te koop zijn. Fabrikanten vinden de marges op deze kleine (brandstof)auto’s te laag. Onder meer door de kosten om ze te laten blijven voldoen aan de laatste milieu- en veiligheidseisen. Er is nog maar een handvol nieuwe auto’s onder de €17.500 verkrijgbaar. En tot €20.000 komt daar niet veel bij.

Nieuw veel duurder

De gemiddelde nieuwe auto’s kostte in 2022 zo’n €43.000. In 2017 was dat minder dan €32.000. De gemiddelde prijs van elektrische auto’s steeg de laatste jaren net zo hard als die van veel brandstofauto’s.

Onder aanvoering van Tesla lijkt die prijsstijging te zijn gestopt. Zo verlaagde Tesla de prijs van sommige modellen met wel €10.000 of meer in een jaar tijd. Bijvoorbeeld Kia en Skoda volgden met (kleinere) prijsdalingen.