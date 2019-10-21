Onderzoek autokosten

Ronald Kamp Expert Auto, Fiets & ReizenBijgewerkt op:25 september 2023
De laatste jaren steeg zowel de prijs van benzine- als elektrische auto's. Elektrische auto's worden inmiddels weer goedkoper en daarmee gaat het omslagpunt voor elektrisch rijden eindelijk weer omlaag.
Hoe verhouden de prijzen van nieuwe en gebruikte auto's zich over een bezitsperiode van 4 jaar? We berekenden de totale maandkosten van meer dan 100 nieuwe en van meer dan 100 gebruikte auto's.
Alleen al vanwege de hoge brandstof- en elektriciteitsprijzen is autorijden duurder geworden. Maar ook de gestegen nieuwprijzen en de mogelijk hogere motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto's vanaf 2026 vertalen zich in hogere maandlasten.
Van meer dan 200 auto's hebben we de maandkosten doorgerekend. Daarbij rekenen we mertvoor 4 jaar gebruiksduur en 15.000 km/jaar. Onze test geeft ook inzicht in de brandstofkosten; zo heb je een beter idee in het aandeel van brandstof in de totale kosten. En je kunt de kosten beter vergelijken met het aanbod van Private Lease. Elke Private Lease-aanbieder doet een opgave exclusief brandstof, want die moet je altijd zelf betalen.
Opvallend is dat er steeds minder kleine auto’s nieuw te koop zijn. Fabrikanten vinden de marges op deze kleine (brandstof)auto’s te laag. Onder meer door de kosten om ze te laten blijven voldoen aan de laatste milieu- en veiligheidseisen. Er is nog maar een handvol nieuwe auto’s onder de €17.500 verkrijgbaar. En tot €20.000 komt daar niet veel bij.
De gemiddelde nieuwe auto’s kostte in 2022 zo’n €43.000. In 2017 was dat minder dan €32.000. De gemiddelde prijs van elektrische auto’s steeg de laatste jaren net zo hard als die van veel brandstofauto’s.
Onder aanvoering van Tesla lijkt die prijsstijging te zijn gestopt. Zo verlaagde Tesla de prijs van sommige modellen met wel €10.000 of meer in een jaar tijd. Bijvoorbeeld Kia en Skoda volgden met (kleinere) prijsdalingen.