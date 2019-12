Onderzoek autokosten

Voor de literprijzen aan de pomp gebruiken we cijfers van het CBS. De gemiddelde literprijs voor benzine is dit jaar tot nu toe €1,64 (2017: €1,48), voor diesel €1,35 (2017: €1,13) en voor stroom €0,23 per kWh. Benzine is in 2 jaar dus 11% duurder geworden en diesel zelfs 19%.