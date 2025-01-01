Autoverzekering vergelijken

Heb je een autoverzekering aangevraagd? Dan krijg je in veel gevallen eerst een voorlopige dekking. Je bent dan nog niet definitief verzekerd, maar er is wel dekking voor het geval je schade rijdt.

Vaak ontvang je dezelfde dag bericht over de voorlopige dekking. Ontvang je dit bericht niet? Neem dan contact op met de verzekeraar of tussenpersoon. Zo weet je zeker dat je verzekerd de weg op gaat.

Nadat de verzekeraar je aanvraag heeft beoordeelt, hoor je of je definitief bent verzekerd. Sluit je een verzekering af via onze Autoverzekering Vergelijker? Dan hoor je binnen 5 werkdagen of je definitief verzekerd bent.