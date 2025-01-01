Autoverzekering vergelijken

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Er zijn grote verschillen in premie, dekkingen en service van autoverzekeraars. Door goed autoverzekeringen te vergelijken vind je een verzekering die past bij jouw situatie. Zo voorkom je dat je te veel betaalt of niet goed verzekerd bent bij schade.
Bij je autoverzekering kun je kiezen voor verschillende aanvullende dekkingen. Denk aan een inzittendenverzekering, rechtsbijstandverzekering, een no-claimbeschermer en pechhulp. Deze aanvullingen geven je extra zekerheid.
Verzekeraars berekenen de premie van je autoverzekering op basis van verschillende zaken. Denk aan je leeftijd, de schadevrije jaren, het aantal kilometers dat je per jaar rijdt en je woonplaats. Sommige autoverzekeraars kijken naar je huisnummer voor de autopremie en zelfs naar de huisnummertoevoeging. Verzekeraars houden natuurlijk ook rekening met de leeftijd en waarde van je auto, het type, vermogen en de uitvoering.