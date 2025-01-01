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Autoverzekering vergelijken

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Bespaar op je autoverzekering

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Zo vind je in 4 stappen de beste autoverzekering voor jou

  • Stap 1

    Invullen 

    Vul je gegevens in, zoals je kenteken, geboortedatum en postcode. En je schadevrije jaren, het aantal kilometers per jaar en aanvullende dekkingen. Bepaal hoe je je wilt verzekeren: WA, WA+ of Allrisk.

  • Stap 2

    Vergelijken

    We zetten autoverzekeringen op een rijtje op basis van jouw wensen. Gebruik onze filters om nog specifieker te zoeken.

  • Stap 3

    Kiezen

    Kies de verzekering die het beste bij je past. En stap over met 1 druk op de knop.

  • Stap 4

    Overgestapt

    Gelukt! Je krijgt een bevestigingsmail. Zodra je nieuwe autoverzekeraar je definitief accepteert, zeg je je huidige verzekering op.

Waarom autoverzekeringen vergelijken?

  • Er zijn grote verschillen in premie, dekkingen en service van autoverzekeraars. Door goed autoverzekeringen te vergelijken vind je een verzekering die past bij jouw situatie. Zo voorkom je dat je te veel betaalt of niet goed verzekerd bent bij schade.

Aanvullende autoverzekeringen

Bij je autoverzekering kun je kiezen voor verschillende aanvullende dekkingen. Denk aan een inzittendenverzekering, rechtsbijstandverzekering, een no-claimbeschermer en pechhulp. Deze aanvullingen geven je extra zekerheid.

Welke gegevens heb je nodig om autoverzekeringen te vergelijken?

  • Kenteken en meldcode van de auto.
  • Je persoonlijke gegevens: geboortedatum, postcode en huisnummer. Je woonplaats kan van invloed zijn op je verzekeringspremie.
  • Schadevrije jaren. Deze staan op je polisblad. Je kunt ze ook opvragen bij je verzekeraar.
  • Het aantal kilometers dat je per jaar rijdt of denkt te gaan rijden. Gemiddeld rijden Nederlanders 12.000 tot 15.000 kilometer per jaar.
  • Zeg je oude autoverzekering op als je een nieuwe autoverzekering afsluit.

Wat kost een autoverzekering?

Verzekeraars berekenen de premie van je autoverzekering op basis van verschillende zaken. Denk aan je leeftijd, de schadevrije jaren, het aantal kilometers dat je per jaar rijdt en je woonplaats. Sommige autoverzekeraars kijken naar je huisnummer voor de autopremie en zelfs naar de huisnummertoevoeging. Verzekeraars houden natuurlijk ook rekening met de leeftijd en waarde van je auto, het type, vermogen en de uitvoering.

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