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Zo vind je in 4 stappen de beste autoverzekering voor jou

  • Stap 1

    Invullen 

    Vul je gegevens in, zoals je kenteken, geboortedatum en postcode. En je schadevrije jaren, het aantal kilometers per jaar en aanvullende dekkingen. Bepaal hoe je je wilt verzekeren: WA, WA+ of Allrisk.

  • Stap 2

    Vergelijken

    We zetten autoverzekeringen op een rijtje op basis van jouw wensen. Gebruik onze filters om nog specifieker te zoeken.

  • Stap 3

    Kiezen

    Kies de verzekering die het beste bij je past. En stap over met 1 druk op de knop.

  • Stap 4

    Overgestapt

    Gelukt! Je krijgt een bevestigingsmail. Zodra je nieuwe autoverzekeraar je definitief accepteert, zeg je je huidige verzekering op.

Goedkope autoverzekering afsluiten

De premies voor autoverzekeringen kunnen sterk verschillen en verzekeraars passen de prijzen regelmatig aan. 

Hoeveel je betaalt, hangt af van:

  • Het type auto
  • Je leeftijd
  • Woonplaats
  • Het aantal jaren dat je al rijdt zonder schade of claim

 Je kunt de premie het beste elk jaar opnieuw berekenen.

Zo vind je de goedkoopste autoverzekering

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Welke gegevens heb je nodig om een nieuwe autoverzekering af te sluiten?

  • Postcode en huisnummer
  • Geboortedatum
  • Aantal schadevrije jaren
  • Aantal kilometers dat je per jaar denkt te rijden
  • Kenteken van je auto
  • Brandstof
  • Meldcode (laatste 4 cijfers chassisnummer)

Tip: zorg ervoor dat je deze informatie bij de hand hebt als je de autoverzekering wilt afsluiten.

Wanneer autoverzekering afsluiten?

Wanneer je een (andere) auto hebt gekocht, ben je verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Die laat je ingaan op de dag dat je eigenaar wordt van het voertuig.

Tip: neem de tijd om autoverzekeringen te vergelijken. In onze autoverzekeringsvergelijker vind je snel de verzekering die bij je past. 

Auto delen, verhuren en verzekeren

Autoverzekering online afsluiten

Een nieuwe autoverzekering kun je snel en gemakkelijk online afsluiten via onze autoverzekeringsvergelijker. Wanneer je je gegevens invult, zie je direct wat je betaalt voor je autoverzekering.

Tijd om je verzekering te controleren?

Met onze vergelijker vind je een autoverzekering die goed aansluit bij jouw wensen.

Vergelijk verzekeringen
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