Wanneer autoverzekering afsluiten?

Wanneer je een (andere) auto hebt gekocht, ben je verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Die laat je ingaan op de dag dat je eigenaar wordt van het voertuig.

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