Autoverzekering afsluiten

Snel vergelijken en aanvragen?

Weet jij al hoe je je auto verzekerd wilt hebben? Vul dan direct je gegevens in en vergelijk welke autoverzekeringen het beste passen in jouw situatie. Binnen een paar minuten vergelijk je en kun je in veel gevallen ook direct een autoverzekering aanvragen en online afsluiten. Je hebt dan voorlopige dekking tot nader bericht van de autoverzekeraar.

De beste autoverzekering voor jou Vind snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen.

Hulp nodig bij het kiezen van een autoverzekering?

Twijfel je welke dekking het beste bij jouw situatie past? De leeftijd, maar ook je woonadres en autowaarde wegen mee. En heb je voldoende geld achter de hand om grote schades zelf te kunnen betalen of juist niet? Maak een goede afweging en kies de juiste autoverzekering.

Autoverzekering kiezen

Opzeggen oude autoverzekering

Ga je een nieuwe autoverzekering online afsluiten, vergeet dan niet je huidige verzekering op te zeggen. Om op te zeggen, kun je gebruikmaken van onze voorbeeldbrief 'Opzegging schadeverzekering'.

Let op: check vóór het aanvragen van een polis eerst bij de oude verzekeraar wanneer je kunt opzeggen. Vraag ook na hoeveel schadevrije jaren je na opzeggen meekrijgt. Dit is van grote invloed op de premie en positie op een bonus-malusladder van de nieuwe verzekeraar.

Jaarlijks vergelijken en online afsluiten

Wanneer je een verzekering hebt afgesloten, is het slim om jaarlijks je autoverzekering te vergelijken en daarnaast te kijken of de dekking volstaat. Een oudere auto allrisk verzekeren is vaak onnodig duur. In dat geval kun je de verzekering beter tussentijds verlagen of overstappen naar een andere verzekeraar.

