Autoverzekering afsluiten

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We zetten autoverzekeringen op een rijtje op basis van jouw wensen. Gebruik onze filters om nog specifieker te zoeken.
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Gelukt! Je krijgt een bevestigingsmail. Zodra je nieuwe autoverzekeraar je definitief accepteert, zeg je je huidige verzekering op.
De premies voor autoverzekeringen kunnen sterk verschillen en verzekeraars passen de prijzen regelmatig aan.
Hoeveel je betaalt, hangt af van:
Je kunt de premie het beste elk jaar opnieuw berekenen.
Tip: zorg ervoor dat je deze informatie bij de hand hebt als je de autoverzekering wilt afsluiten.
Wanneer je een (andere) auto hebt gekocht, ben je verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Die laat je ingaan op de dag dat je eigenaar wordt van het voertuig.
Tip: neem de tijd om autoverzekeringen te vergelijken. In onze autoverzekeringsvergelijker vind je snel de verzekering die bij je past.
Een nieuwe autoverzekering kun je snel en gemakkelijk online afsluiten via onze autoverzekeringsvergelijker. Wanneer je je gegevens invult, zie je direct wat je betaalt voor je autoverzekering.
Met onze vergelijker vind je een autoverzekering die goed aansluit bij jouw wensen.