Gebruikstips voor je autoverzekering

Rij je schade of krijg je een ongeluk, verzamel dan altijd bewijs. Handig voor je eigen verzekeraar, maar ook als er een derde bij betrokken is. Soms is het goedkoper om schade zelf te betalen dan deze te claimen bij de autoverzekering. Claim je schade dan kan je premie stijgen. De verzekeraar kan je premie ook zonder schade verhogen. Controleer dan of je niet beter af bent bij een andere verzekeraar.
Vergelijk jaarlijks je autoverzekering en kijk of de dekking nog klopt. Zo zorg je dat de autoverzekering goed aansluit bij je wensen. Maar je kunt ook premie besparen hiermee.
Dekking wijzigen: een allrisk-autoverzekering voor een oudere auto is vaak onnodig duur. Je kunt je verzekering dan beter tussentijds verlagen of overstappen.
Opzeggen: verkoop je de auto en neem je geen nieuwe? Vergeet dan niet om je autoverzekering op te zeggen en vraag om een bevestiging.
Bij een autoschade lijkt het logisch om de autoverzekeraar in te schakelen. Maar vooral bij kleine schades ben je na een claim vaak slechter af. Door een claim daal je op de bonus-malusladder en stijgt je premie.
Met een no-claimbeschermer kun je 1 keer per jaar een premieverhoging door schade voorkomen. Maar let op, je valt vaak wel terug in schadevrije jaren. Twijfel je of je de schade zelf gaat betalen? Check dan eerst of de kosten voor de schade opwegen tegen de premieverhoging.
Je kunt later besluiten om de schade toch zelf te betalen. Vaak kan dit tot 12 maanden na de claim, informeer hiernaar bij de verzekeraar.
Ook wanneer je niet in je auto rijdt, kan schade ontstaan. Denk aan:
Stormschade: is gedekt met een WA+- of allrisk-verzekering.
Onderweg met de auto is er altijd het risico op autoschade. Of je daarvoor verzekerd bent, hangt af van je dekking.
Auto total loss (totaalverlies): is de auto total loss, dan kan deze niet meer gerepareerd worden of de reparatiekosten zijn te hoog. Check je dekking voor de uitkering en vergoedingsregeling.
Contra-expert: twijfel je over het uitgekeerde bedrag? Schakel dan een contra-expert in.
Schade claimen bij je verzekeraar kost je schadevrije jaren en heeft gevolgen voor de premie. Zo kun je claimen handig aanpakken:
Autoschade in het buitenland kan extra vervelend zijn door een eventuele taalbarrière.