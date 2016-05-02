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gebruikstips

Gebruikstips voor je autoverzekering

Rij je schade of krijg je een ongeluk, verzamel dan altijd bewijs. Handig voor je eigen verzekeraar, maar ook als er een derde bij betrokken is. Soms is het goedkoper om schade zelf te betalen dan deze te claimen bij de autoverzekering. Claim je schade dan kan je premie stijgen. De verzekeraar kan je premie ook zonder schade verhogen. Controleer dan of je niet beter af bent bij een andere verzekeraar.

Snel naar:

  1. Autoverzekering wijzigen of overstappen
  2. Autoschade claimen of zelf betalen
  3. Autoschade door storm, vandalisme en diefstal
  4. Autoschade in het verkeer
  5. Tips bij autoschade claimen
  6. Autoschade in het buitenland

1

Autoverzekering wijzigen of overstappen

Vergelijk jaarlijks je autoverzekering en kijk of de dekking nog klopt. Zo zorg je dat de autoverzekering goed aansluit bij je wensen. Maar je kunt ook premie besparen hiermee. 

  • Dekking wijzigen: een allrisk-autoverzekering voor een oudere auto is vaak onnodig duur. Je kunt je verzekering dan beter tussentijds verlagen of overstappen.

  • Opzeggen: verkoop je de auto en neem je geen nieuwe? Vergeet dan niet om je autoverzekering op te zeggen en vraag om een bevestiging.
     

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Autoverzekering wijzigen of overstappen

2

Autoschade claimen of zelf betalen

Bij een autoschade lijkt het logisch om de autoverzekeraar in te schakelen. Maar vooral bij kleine schades ben je na een claim vaak slechter af. Door een claim daal je op de bonus-malusladder en stijgt je premie. 

Met een no-claimbeschermer kun je 1 keer per jaar een premieverhoging door schade voorkomen. Maar let op, je valt vaak wel terug in schadevrije jaren. Twijfel je of je de schade zelf gaat betalen? Check dan eerst of de kosten voor de schade opwegen tegen de premieverhoging.

Je kunt later besluiten om de schade toch zelf te betalen. Vaak kan dit tot 12 maanden na de claim, informeer hiernaar bij de verzekeraar. 

Autoschade claimen of zelf betalen

3

Autoschade door storm, vandalisme en diefstal

Ook wanneer je niet in je auto rijdt, kan schade ontstaan. Denk aan:

  • Stormschade: is gedekt met een WA+- of allrisk-verzekering.

  • Waterschade: en overstromingsschade is gedekt met een WA+ (beperkt casco) en allrisk-verzekering.
  • Ruitschade: ruim 30% van de claims bij autoverzekeraars gaat om ruitschade. Denk bijvoorbeeld aan een ster, barst of ingeslagen ruit.
  • Autodiefstal: je krijgt niet automatisch een bepaald bedrag uitgekeerd. Ook ben je alleen volledig verzekerd met een allrisk-dekking.
  • Brandschade: een beperkt casco- of volledig cascoverzekering dekt brandschade, claimen kost soms no-claimkorting en schadevrije jaren.
  • Schade door winters weer: schade door winters weer zoals storm en hagel is gedekt op de beperkt cascodekking. Alleen een allrisk-autoverzekering dekt een deuk door een ongelukkig gegooide sneeuwbal.
  • Aanrijding met een dier: met een beperkt casco (WA+) dekking kun je de schade door wilde dieren vaak claimen zonder gevolgen voor je schadevrije jaren.
  • Vandalisme: voor schade door vandalisme ben je vaak alleen gedekt met een allrisk-dekking. Oneerlijk genoeg zakt je no-claimkorting hierdoor.
  • Joyriding: schade aan je eigen auto is bij joyriding alleen gedekt als je een WA+ of een allrisk-dekking hebt afgesloten. 
Autoschade diefstal vernieling

4

Autoschade in het verkeer

Onderweg met de auto is er altijd het risico op autoschade. Of je daarvoor verzekerd bent, hangt af van je dekking.

  • Enkelzijdige schade: een enkelzijdige schade, zoals parkeerschade, kun je alleen claimen met allrisk-dekking.
  • Tweezijdige schade: wanneer een andere weggebruiker betrokken is bij een ongeluk gaat het om tweezijdige schade. Als je zelf geen schuld hebt, dan kun je schade verhalen op de autoverzekering van de ander.

  • Auto total loss (totaalverlies): is de auto total loss, dan kan deze niet meer gerepareerd worden of de reparatiekosten zijn te hoog. Check je dekking voor de uitkering en vergoedingsregeling.

  • Contra-expert: twijfel je over het uitgekeerde bedrag? Schakel dan een contra-expert in.

Autoschade in het verkeer

5

Tips bij autoschade claimen

Schade claimen bij je verzekeraar kost je schadevrije jaren en heeft gevolgen voor de premie. Zo kun je claimen handig aanpakken:

  • Claim meerdere schades met dezelfde oorzaak in één keer. Ga bij de verzekeraar na wat de gevolgen van claimen zijn voor je premie én schadevrije jaren.
  • Kleine schade kun je beter zelf betalen als je een veel schadevrije jaren hebt. 
  • Bij een forse premiestijging kun je de schade alsnog zelf betalen, vaak tot 12 maanden achteraf. De premie en schadevrije jaren worden dan hersteld.
  • Een claim kan eigen risico kosten, soms wel honderden euro's.
  • Gedoe met afhandeling van de schade? Lees onze tips.
Tips autoschade claimen

6

Autoschade in het buitenland

Autoschade in het buitenland kan extra vervelend zijn door een eventuele taalbarrière.

Autoschade in het buitenland
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