Gebruikstips voor je autoverzekering

Bij een autoschade lijkt het logisch om de autoverzekeraar in te schakelen. Maar vooral bij kleine schades ben je na een claim vaak slechter af. Door een claim daal je op de bonus-malusladder en stijgt je premie.

Met een no-claimbeschermer kun je 1 keer per jaar een premieverhoging door schade voorkomen. Maar let op, je valt vaak wel terug in schadevrije jaren. Twijfel je of je de schade zelf gaat betalen? Check dan eerst of de kosten voor de schade opwegen tegen de premieverhoging.

Je kunt later besluiten om de schade toch zelf te betalen. Vaak kan dit tot 12 maanden na de claim, informeer hiernaar bij de verzekeraar.