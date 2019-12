Schade aan je auto, dader onbekend

Schade aan je auto en is de dader onbekend? Je kunt dan terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Deze stichting wordt gefinancierd met een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen.

Schade zonder dader

Heb je schade aan je auto, maar is de dader onbekend of onverzekerd? Dan kun je terecht op Schade zonder dader van het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook schade doordat er bijvoorbeeld een lading van een aanhangwagen is gevallen, valt onder dit 'vangnet'. Bij vandalisme keert het fonds niet uit. Alleen bij schade veroorzaakt door motorvoertuigen.

De voorwaarden:

De veroorzaker is doorgereden na de aanrijding en je kunt de identiteit niet achterhalen.

De veroorzaker is bekend, maar zijn of haar auto is onverzekerd.

De veroorzakende auto was gestolen en de bestuurder was hiervan op de hoogte.

De autoverzekeraar van de veroorzakende partij is failliet gegaan.

De bestuurder is vanwege principiële bezwaren niet verzekerd, heeft hiervoor een vrijstelling van de overheid en je komt er samen niet uit.

Let op: Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt zowel materiële- als letselschade. Bij materiële schade door een onbekend motorrijtuig geldt wel een eigen risico van €250.

Je kunt zelf aankloppen bij het Waarborgfonds Motorverkeer, maar als je een allriskverzekering hebt dan doet de verzekeraar dit voor je.

Wat kun je het beste doen?

Maak foto's van de situatie, schade en sporen.

Controleer of een beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer kans van slagen heeft.

Je moet je onder andere aantoonbaar hebben ingezet om de identiteit van de dader te achterhalen. Bijvoorbeeld door aangifte bij de politie te doen, omwonenden te vragen of ze iets hebben gezien of een (online) advertentie te plaatsen.

Daarnaast moet je 2 getuigen opgeven die schriftelijk kunnen verklaren dat zij het voertuig eerst zonder schade hebben gezien en later met schade.

Zijn er sporen die kunnen bevestigen wat er is gebeurd, draag hier dan bewijs van aan.

Je kunt je claim indienen op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer. Is de schade veroorzaakt door een onverzekerde bestuurder, dan moet je de schade eerst rechtstreeks op de veroorzaker proberen te verhalen door diegene aansprakelijk te stellen. Leidt dit niet tot vergoeding, dan kun je een beroep op het Waarborgfonds doen.

Heb je schade aan je auto met een casco- of rechtsbijstandsverzekering? Dien dan via de eigen verzekeraar de claim in. De verzekeraar claimt - als aan de voorwaarden wordt voldaan - de schade bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Gevolgen voor premie

Als de claim wordt toegewezen, heeft dit geen gevolgen voor de verzekeringspremie. Wijst het Waarborgfonds Motorverkeer de claim af, dan is er soms toch recht op vergoeding, namelijk via de eigen cascoverzekering. Nadeel: een claim gaat dan - ook als je de schade niet hebt veroorzaakt - vaak wel ten koste van het aantal schadevrije jaren of de plek op de bonus-malusladder. Hierdoor stijgt de premie. Tip: je kunt tot een jaar na de claim besluiten alsnog de kosten zelf te betalen.

