Schade aan je auto, dader onbekend

Schade zonder dader

Heb je schade aan je auto, maar is de dader onbekend of niet verzekerd? Dan kun je terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook schade omdat er bijvoorbeeld een lading van een aanhangwagen is gevallen, valt onder dit 'vangnet'. Bij vandalisme of relletjes keert het fonds niet uit. Alleen bij schade veroorzaakt door motorvoertuigen, zoals auto's, bussen en vrachtwagens, maar ook tractoren, bromfietsen en opgevoerde fatbikes. Bij een fatbike moet wel vaststaan dat die is opgevoerd.

Voorwaarden

Je kunt zelf aankloppen bij het Waarborgfonds Motorverkeer, maar als je een allrisk-verzekering hebt dan doet de verzekeraar dit voor je.

Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

De veroorzaker is doorgereden na de aanrijding en je kunt de identiteit niet achterhalen.

De veroorzaker is bekend, maar zijn of haar motorrijtuig is onverzekerd.

Het veroorzakende voertuig is gestolen en de bestuurder was hiervan op de hoogte.

De verzekeraar van de veroorzakende partij is failliet gegaan.

De bestuurder is vanwege principiële bezwaren niet verzekerd, heeft hiervoor een vrijstelling van de overheid en je komt er samen niet uit.

Let op: Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt zowel materiële als letselschade. Bij materiële schade door een onbekend motorrijtuig heb je een eigen risico van €250.

Wat kun je het beste doen?

Maak foto's van de situatie, schade en sporen.

Controleer of je kans maakt met een beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Toon aan dat je hebt geprobeerd de identiteit van de dader te achterhalen. Bijvoorbeeld door een aangifte bij de politie, vragen aan omwonenden, het plaatsen van een (online) advertentie.

Geef daarnaast 2 getuigen op die schriftelijk kunnen vertellen dat zij het voertuig eerst zonder schade en daarna met schade hebben gezien.

Draag bewijs aan als er sporen zijn die bevestigen wat er is gebeurd.

Dien je claim in op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer. Is de schade veroorzaakt door een onverzekerde bestuurder, dan moet je de schade eerst rechtstreeks op de veroorzaker proberen te verhalen door diegene aansprakelijk te stellen. Leidt dit niet tot vergoeding? Dan kun je een beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer doen.

Heb je schade aan je auto met een volledig casco (allrisk)- of rechtsbijstandsverzekering? Dien dan een claim in via de eigen verzekeraar. Als aan de voorwaarden is voldaan, claimt de verzekeraar de schade bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Gevolgen voor premie

Er zijn geen gevolgen voor de verzekeringspremie als de claim wordt toegewezen. Wijst het Waarborgfonds Motorverkeer de claim af, dan heb je soms toch nog recht op vergoeding. Namelijk via de eigen cascoverzekering.

Nadeel claim cascoverzekering

Ook als je de schade niet hebt veroorzaakt gaat een claim via je cascoverzekering vaak ten koste van het aantal schadevrije jaren of de plek op de bonus-malusladder. Hierdoor stijgt je premie. Weegt de premiestijging niet op tegen de vergoeding? Je kunt tot een jaar na de claim besluiten de kosten toch zelf te betalen.