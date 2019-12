Autoverzekering dekking wijzigen

Check jaarlijks de dekking om een afweging te maken tussen een uitgebreide autoverzekering of besparen op de premie. Het is goed mogelijk dat de dekking die je hebt afgesloten niet meer bij je situatie past. Bekijk de video met tips over dekking.

Check en vergelijk je autoverzekering

Zoek de dagwaarde van je auto op (oftewel de vervangingswaarde bij total loss) via bijvoorbeeld de koerslijst van de ANWB.

Vraag vervolgens het werkelijke aantal schadevrije jaren op bij de verzekeraar. Vanaf 2014 zijn autoverzekeraars verplicht jaarlijks de schadevrije jaren te melden aan verzekerden.

Schadevrije jaren kunnen (sterk) afwijken van het aantal dat je dénkt te hebben, wat voor vervelende verrassingen kan zorgen bij overstappen van autoverzekeraar.

Het aantal schadevrije jaren voer je in - met je overige gegevens - in onze Autoverzekeringsvergelijker, waarna voor elke soort dekking (allrisk, WA+ en alleen WA) de maandpremies per verzekeraar te zien zijn.

Het kost wel wat moeite, maar wie óók nog rekening houdt met de daling van de maandpremie na een jaar zonder schade, kan zelf bepalen waar zijn persoonlijke omslagpunt ligt en wanneer de tijd rijp is om de dekking te verlagen. Een tussenpersoon kan je dit werk ook uit handen nemen.

Dekking autoverzekering verhogen

De dekking van je autoverzekering tussentijds aanpassen is meestal wel mogelijk. Het heeft natuurlijk wel gevolgen voor je premie. Hoe hoger de dekking die je kiest, hoe meer premie je betaalt. Aanpassen naar een hogere dekking kan vaak op elk gewenst moment binnen de looptijd van je verzekering. Bijvoorbeeld:

Dekking autoverzekering verlagen

Aanpassen naar een lagere dekking kan bij sommige verzekeraars alleen aan het einde van de contractperiode (dit is soms pas na 1 jaar). Maar bij verschillende verzekeraars kan het ook tussentijds (er is dan geen sprake van een vaste contractsperiode). In de voorwaarden van je autoverzekering kun je terugvinden hoe jouw verzekeraar omgaat met tussentijdse wijzigingen in de dekking. Bijvoorbeeld:

