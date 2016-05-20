Autoverzekering dekking wijzigen

Wat kun je wijzigen aan je autoverzekering?

Je kunt verschillende onderdelen van je autoverzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de dekking, auto, bestuurder of het aantal kilometers dat je rijdt. Een wijziging heeft vaak direct invloed op je premie.

Dekking aanpassen

Als je auto ouder of minder waard wordt, kun je de dekking van je verzekering aanpassen. Een allriskverzekering is voor oudere auto's vaak niet meer nodig. Veel automobilisten stappen bij oudere auto's over van allrisk naar WA+ (beperkt casco) of alleen WA. Kijk regelmatig of je dekking nog past bij de waarde van je auto.

Auto wijzigen

Koop je een andere auto? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan je verzekeraar. De premie verandert vaak direct. Dat komt doordat verzekeraars kijken naar bijvoorbeeld:

type auto

dagwaarde

gewicht

diefstalrisico

Controleer na de wijziging of je dekking past bij je nieuwe auto.

Bestuurder wijzigen

Gebruik je de auto vaak samen met iemand anders? Dan moet je soms een extra bestuurder toevoegen. Vooral als een jonge bestuurder in je auto rijdt, kan dat invloed hebben op de premie. Geef wijzigingen altijd op tijd door. Anders loop je risico op problemen bij schade.

Aantal kilometers aanpassen

Rijd je minder kilometers dan eerst? Dan kun je soms premie besparen. Verzekeraars gebruiken het aantal kilometers dat je rijdt namelijk om de premie te bepalen. Controleer af en toe of je geschatte aantal kilometers nog klopt.

Wat gebeurt er als je je autoverzekering wijzigt?

Een wijziging aan je autoverzekering heeft vaak direct invloed op je premie en dekking. Soms betaal je minder premie, maar ben je ook minder uitgebreid verzekerd.

Wijziging Mogelijk gevolg Minder kilometers rijden Lagere premie Andere auto verzekeren Premie stijgt of daalt Dekking aanpassen Meer of minder bescherming Extra bestuurder toevoegen Hogere premie

Check daarom goed wat een wijziging betekent voor je verzekering. Een lagere premie lijkt aantrekkelijk, maar kan ook zorgen voor minder dekking bij schade.

Wanneer is het slim om je autoverzekering te wijzigen?

In sommige situaties is het verstandig om je autoverzekering opnieuw te bekijken. Een wijziging kan zorgen voor een lagere premie of een dekking die beter past bij je situatie.

Je auto wordt ouder

Oudere auto's zijn vaak minder waard. Daardoor is een uitgebreide dekking niet altijd meer nodig. Veel automobilisten stappen daarom over van allrisk naar WA beperkt casco of WA.

Je rijdt minder kilometers

Werk je vaker thuis of gebruik je de auto minder vaak? Dan kun je soms besparen op je premie door het aantal kilometers aan te passen.

Je situatie verandert

Een verhuizing of extra bestuurder kan invloed hebben op je verzekering en premie. Check daarom regelmatig of je gegevens nog actueel zijn.

Je premie stijgt

Stijgt je premie zonder duidelijke reden? Controleer dan of je huidige verzekering nog bij je past. Soms is aanpassen voldoende. In andere gevallen is overstappen voordeliger.

Autoverzekering wijzigen of overstappen?

Je hoeft niet altijd over te stappen naar een andere verzekeraar. Soms is het aanpassen van je huidige verzekering voldoende. Bijvoorbeeld als je alleen je dekking of het aantal kilometers wilt wijzigen.

Overstappen kan slimmer zijn als:

je premie flink stijgt

je betere voorwaarden zoekt

een andere verzekeraar goedkoper is

Vergelijk daarom regelmatig of je huidige autoverzekering nog bij je situatie past.

Check of je autoverzekering nog past

Verandert je situatie? Controleer dan of je huidige autoverzekering nog aansluit bij je auto en gebruik. Zo voorkom je dat je te veel premie betaalt of onvoldoende verzekerd bent.

Welke dekking past bij de leeftijd van je auto?

Je kunt veel besparen met een lagere dekking als je auto ouder is. Over het algemeen geldt: