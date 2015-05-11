Problemen met afhandeling autoschade

Wat te doen bij autoschade na een aanrijding?

Autoschade wil je liever voorkomen. Overkomt het je toch, dan is het goed om te weten wat je moet doen als je schade hebt veroorzaakt. En wat je kunt doen als een ander schade veroorzaakt.

Wat als de tegenpartij niet wil meewerken?

Heeft de tegenpartij schuld aan de schade en werkt deze niet mee? Je kunt je eigen verzekeraar inschakelen als het gaat om materiële schade aan je auto door een ander motorvoertuig. Directe schadeafhandeling noem je dat. Ook kun je zelf de verzekeraar van de tegenpartij aanspreken voor de schade.

Verzekeringsgegevens tegenpartij opvragen

Je kunt de verzekeringsgegevens van andere partijen opvragen bij de RDW. Dit kost €5,10. Stuur voor de verzekeringsgegevens een e-mail naar iv@rdw.nl met opgave schadedatum en kenteken. Online opvragen bij de RDW kan ook.

Rechtsbijstandsverzekering voor je auto

Heb je een rechtsbijstandsverzekering voor je auto? Deze kan goed van pas komen. Bijvoorbeeld bij een schadeverhaal. Of bij juridisch geruzie over de schadeafhandeling met de tegenpartij of een verzekeraar. De rechtsbijstandsverzekering voor je auto kun je aanvullend afsluiten op de autoverzekering. Of als losse (gezins)rechtsbijstandspolis.

Ik heb schade aan mijn auto, maar de schuldige is doorgereden. Wat nu?

Soms kan schade die door iemand anders is veroorzaakt, niet worden verhaald. Bijvoorbeeld:

De schuldige is doorgereden en kan niet meer worden achterhaald. Zoals ook bij parkeerschades.

De tegenpartij is niet verzekerd en betaling valt niet te verwachten.

De schade is veroorzaakt met een gestolen auto.

In deze gevallen kun je zowel voor zaak- als letselschade een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Hierbij maakt het niet uit of je wel of niet verzekerd bent tegen schade aan de eigen auto. Bij een onbekende dader heb je wel een eigen risico van €250.

Ik ben het niet eens met de schade die de verzekeraar vaststelt. Wat nu?

Hiervoor bestaat een geschillenregeling. Meestal betekent dit dat je een tegenexpert moet inschakelen. Ook wel een contra-expert genoemd. Is deze het niet eens met de expert van de verzekeraar, dan kan een derde deskundige worden aangewezen.

Vergoeding kosten experts

De kosten van de contra-expert worden meestal vergoed door de verzekeraar, als ze redelijk zijn. Ook de kosten van de derde deskundige worden vaak door de verzekeraar betaald.

Geen geschillenregeling

Kom je er niet uit en is er geen geschillenregeling? Ga dan óf naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) óf naar de bevoegde rechter.

Wat kan ik doen als het afhandelen van de claim te lang duurt?

Duurt het lang voordat de verzekeraar je claim in behandeling neemt? Klaag dan ook bij de verzekeraar en zonodig bij het Kifid. Er zijn geen concrete afspraken of criteria voor de termijn waarbinnen een verzekeraar een claim voor materiële schade moet afhandelen.