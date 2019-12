Problemen met afhandeling autoschade

Wat te doen bij autoschade na een aanrijding?

Verzamel altijd bewijs na een schade, zoals getuigen en foto’s. De ANWB heeft hiervoor een handig stappenplan gemaakt. Is er een schuldige tegenpartij? Dan kun je die aansprakelijk stellen voor alle ‘redelijke’ kosten met een schadeformulier, via de website mobielschademelden.nl of verschillende apps. Heb je de schade zelf veroorzaakt? Dan is het belangrijk om na te gaan wat voor dekking je hebt. Met een allrisk-verzekering kun je de schade aan je eigen auto claimen. Dit heeft wel gevolgen voor je no-claimkorting en schadevrije jaren. Heb je een WA-verzekering of beperkt cascoverzekering? Dan moet je de schade zelf verhalen via de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij. Of schakel eventueel je rechtsbijstandverzekering in. Met een allriskpolis doet de verzekeraar dit voor je. Wil je de schade onderling regelen met de tegenpartij? Zet dan op papier hoe hoog de schade is, geef aan dat het om een 'finale kwijting' gaat en onderteken beiden. Hierna kun je niets meer van elkaar vorderen.

Wat als de tegenpartij niet wil meewerken?

Wanneer de tegenpartij niet wil meewerken, dan kun je zijn verzekeraar zelf aanspreken voor de schade, wanneer de tegenpartij hier schuld aan heeft. Je kunt de verzekeringsgegevens van andere partijen opvragen bij de RDW. Dit kost €4,60. Stuur voor de verzekeringsgegevens een e-mail naar IV@rdw.nl.

Een rechtsbijstandverzekering voor je auto kan ook goed van pas komen bij schadeverhaal of juridisch gesteggel over de schadeafhandeling met de tegenpartij of een verzekeraar. Dekking hiervoor kun je aanvullend op de autoverzekering of als losse (gezins)rechtsbijstandspolis afsluiten.

Ik heb schade aan mijn auto, maar de schuldige is doorgereden. Wat nu?

Het kan voorkomen dat een schade die door iemand anders is veroorzaakt niet te verhalen valt. Bijvoorbeeld:

Doordat de schuldige doorgereden en niet meer te achterhalen is (ook bij parkeerschades).

Doordat de tegenpartij niet is verzekerd en betaling ook niet te verwachten valt.

Doordat schade is veroorzaakt met een gestolen auto.

In deze gevallen kun je zowel voor zaak- als letselschade een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Het maakt daarbij niet uit of je wel of niet tegen schade aan eigen auto verzekerd bent. Het eigen risico bij een onbekende dader is wel €250.

Ik ben het niet eens met de schade die de verzekeraar vaststelt. Wat nu?

Hiervoor bestaat er een geschillenregeling. Dat betekent meestal dat je een tegenexpert (een contra-expert) in de arm moet nemen. Als deze het niet eens is met die van de verzekeraar, kan een derde deskundige worden aangewezen.

De kosten van de contra-expert worden meestal vergoed door de verzekeraar, mits ze redelijk zijn. Meestal worden de kosten van de derde deskundige ook door de verzekeraar betaald. Is er geen geschillenregeling, ga dan óf naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) óf naar de bevoegde rechter.

Wat kan ik doen als het afhandelen van de claim te lang duurt?

Duurt het lang voordat de verzekeraar je claim in behandeling neemt? Klaag dan ook bij de verzekeraar en zonodig bij het Kifid. Er zijn geen concrete afspraken of criteria voor de termijn waarbinnen een verzekeraar een claim voor materiële schade moet afhandelen.

Autoschade, wat nu?

Autoschade wil je liever voorkomen. Maar als het je toch overkomt, is het goed om te weten wat je moet en kunt doen als je schade hebt gemaakt. En wat je kunt doen als een ander schade veroorzaakt. We hebben deze informatie en handige tips voor je autoverzekering op een rij gezet voor je.

