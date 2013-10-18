Letselschade claimen na een ongeluk

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Letselschade claimen na een aanrijding

Honderdduizenden Nederlanders lopen jaarlijks letselschade op door een verkeersongeval. Het duurt soms jaren voordat de slachtoffers een fatsoenlijke schadevergoeding krijgen. Wij geven tips voor aansprakelijk stellen en letselschade claimen.
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Annet van den Berg   Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:7 mei 2026

Artikel letsel in het verkeer

Wat is letselschade?

Ben je aangereden en heb je daardoor verwondingen opgelopen? Dan gaat het om letselschade en heb je misschien recht op een schadevergoeding. Letselschade kan bestaan uit materiële schade, bijvoorbeeld inkomensverlies en medische kosten. Of immateriële schade, zoals pijn en verdriet.

Letselschade claimen

Hoe stel je iemand aansprakelijk bij letselschade? En waar heb je allemaal recht op? Wij leggen de belangrijkste onderwerpen uit. Zo weet je wat je kunt doen, waar je aanspraak op maakt of wat je kunt eisen.

Tips voor het claimen van letselschade

Heb je letselschade opgelopen, dan is het fijn om te weten waar je rekening mee moet houden. Wij zetten een aantal tips voor je op een rij.

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