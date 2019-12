Ruitschade: wat dekt je autoverzekering?

Wat valt onder autoruitschade?

Een automobilist heeft gemiddeld eens in de 10 jaar te maken met ruitschade. Hieronder valt een ster, barst of ingeslagen ruit bij een inbraak. Maar let op: de dekking verschilt per verzekeraar. De ene verzekeraar keert alleen uit bij schade aan de autoruiten. De andere ook aan het zonnedak, panoramadak en glas van de koplampen. Krassen in de ruit worden lang niet altijd gedekt volgens de voorwaarden.

Dekking verschilt bij schade aan panoramadak of zonnedak

Het is niet vanzelfsprekend dat verzekeraars schade aan het panoramadak van je auto zien als ruitschade, ook al is het dak grotendeels van glas. De dekking verschilt sterk per verzekeraar. Bekijk hoe je verzekerd bent als je schade krijgt aan het glazen dak.

Welke autoruitschade vergoedt de autoverzekering?

Bij ruitschade gaat het om schade aan de ruit zelf en gevolgschade door ruitscherven. Ruitschade is niet gedekt met een WA-verzekering. Maar kun je meestal wel zonder gevolgen claimen op de beperkt cascodekking (WA+-verzekering). Dit geldt ook voor schade door relletjes, brandschade, schade door diefstal en joyriding. Let op: Als de ruitschade ontstaan is door een ongeval, vergoedt een beperkt-cascoverzekering niks.

Beperkt-cascodekking of allrisk

Ruitschade is gedekt op een beperkt- of volledig-casco autoverzekering. Maar let op:

Het loont niet om een beperkt cascodekking (WA+-verzekering) af te sluiten puur om goed verzekerd te zijn tegen ruitschade. Je betaalt maandelijks al gauw €5 à €10 meer premie dan bij een WA-verzekering. En moet de ruit vervangen worden, dan krijg je vaak te maken met een eigen risico.

Krassen in de ruit zijn niet altijd gedekt of vallen onder de allriskdekking (volledig cascodekking). Lees altijd de kleine lettertjes en voorkom vervelende verrassingen.

Sterretje in ruit: reparatie nodig?

De meningen verschillen over het gevaar van verder rijden met een sterretje of scheur in je ruit.

Zolang de ster niet vertakt is, mag je er wettelijk gezien mee doorrijden. Niet elke ruitschade hoeft dus gerepareerd te worden.

Zolang de buts niet door de zogenoemde raamfolie heendringt, kun je er in principe mee verder rijden. Je kunt een sterretje in je ruit hier het beste op laten controleren. Het kan namelijk een ruitbreuk worden.

Vooral temperatuurverschillen kunnen van een ster een barst maken. Bijvoorbeeld als je de auto (te) snel verwarmt op een koude winterdag. Hoe langer je wacht met een reparatie, hoe lastiger het wordt. Een schone ruitbreuk is beter te repareren dan een oude omdat vuil zich kan ophopen in een breuk.

Eigen risico autoverzekering ruitschade

Let op het eigen risico bij ruitreparatie- of vervanging. Zoek ook uit waar je de schade laat herstellen. Voor een reparatie betaal je vaak geen eigen risico als je de schade laat herstellen door een garage die afspraken heeft met de verzekeraar.

Als je de ruit moet laten vervangen, betaal je vaak wel een eigen risico. Oók als je dit laat doen door een herstelbedrijf dat samenwerkt met je verzekeraar ('schadesturing'). Bij 40% van de verzekeraars betaal je bij ruitvervanging geen eigen risico (peildatum 22 november 2019, Bron: MoneyView). Bij de rest loopt het eigen risico uiteen van €45 tot €250.

Laat je de ruit repareren of vervangen door een bedrijf waarmee de verzekeraar géén overeenkomst heeft. Dan is het eigen risico soms zelfs €595. Of je moet de kosten volledig uit eigen zak betalen. Zoals bij Aegon, ANWB, Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, De Kilometerverzekering, Unigarant, Univé en Voogd & Voogd.

Ruitschade en premiekorting

Soms heeft een ruitschade claim een negatief effect op je bonus-malusladder (schadevrije jaren) en dus op de premie. Er zijn overigens (ruitschade)-herstelbedrijven die het eigen risico van je 'overnemen', als je daar de ruit laat herstellen.

Zelf een reparateur kiezen

Wie zelf wil bepalen waar de autoruit gerepareerd of vervangen wordt, kan bij 2 verzekeraars terecht. Allianz en Interpolis hanteren voor hun auto­verzekeringen geen eigen risico bij repara­tie en vervanging van de ruit, of je nu wel of niet kiest voor een herstelbedrijf waarmee de verzekeraar samenwerkt. Zonne- en panoramadak is bij Allianz uitgesloten en bij Interpolis is het panoramadak uitgesloten. Overigens zijn zulke dakramen bij ongeveer de helft van de aanbieders niet verzekerd.

Zelf de reparatie betalen

Een sterretje laten repareren kost enkele tientjes tot zo'n €75. Ruitvervanging is stukken duurder en kost zo'n €200 tot €500, afhanke­lijk van het merk, type auto en de extra’s in de ruit. Zo betaal je meer als de ruit is voorzien van voorruitverwarming, regen­sensor, lichtsensor en/of automatische afstandsregeling. Onderhandel altijd over de prijs om een korting te bedingen.

Er zijn grote verschillen tus­sen (autoruit)herstelbedrijven. Belron domineert de consumentenmarkt met de labels Carglass, Autotaalglas en GlasGarage.nl. Het loont om ook een offerte aan te vragen bij een reparateur van buiten het Belron-concern, bijvoorbeeld merkdea­lers, Autoglaz, Euronet Autoruiten, Autoruit Express, Kwikfit en Correct Autoglas.

De goedkoopste ruit koop je tweedehands, alleen komen hier weer kosten bij voor montage. Je hebt daarnaast vaak geen garantie op de ruitvervanging.

