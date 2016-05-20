Ruitschade: wat dekt je autoverzekering?

Welke autoruitschade vergoedt de autoverzekering?

Bij ruitschade gaat het om schade aan de ruit zelf én gevolgschade door ruitscherven. Ruitschade is niet gedekt met een WA-verzekering. Maar meestal kun je ruitschade wel zonder gevolgen voor de premie claimen op de beperkt cascodekking (WA+-verzekering). Dit geldt ook voor ruitschade door relletjes, brandschade en schade door diefstal of joyriding.

Let op: een WA-verzekering en beperkt-cascoverzekering vergoeden geen ruitschade aan de eigen auto door een ongeval.

Wat valt onder autoruitschade?

Gemiddeld heeft een automobilist 1 keer per 10 jaar ruitschade. Hieronder valt een ster, barst of een ingeslagen ruit bij een inbraak. Let op: de dekking verschilt per verzekeraar.

De ene verzekeraar keert alleen uit bij schade aan de autoruiten. De andere ook bij schade aan het zonnedak, panoramadak en het glas van de koplampen. Krassen in de ruit worden lang niet altijd gedekt, volgens de verzekeringsvoorwaarden.

Dekking verschilt bij schade aan panoramadak of zonnedak

Schade aan het panoramadak of zonnedak van je auto zien verzekeraars niet altijd als ruitschade, ook al is het dak bijna helemaal van glas. De dekking verschilt sterk per verzekeraar.

Beperkt-cascodekking of allrisk

Ruitschade is gedekt op een beperkt- of volledig-casco autoverzekering. Maar er zijn aandachtspunten:

Het loont meestal niet om een beperkt cascodekking (WA+-verzekering) af te sluiten, zodat je dan goed verzekerd bent tegen ruitschade. Per maand betaal je dan al snel €5 à €10 meer premie dan bij een WA-verzekering. En moet de ruit worden vervangen, dan betaal je vaak een eigen risico.

Krassen in de ruit zijn niet altijd gedekt of vallen onder de allrisk-dekking (volledig cascodekking). Lees altijd de kleine lettertjes en voorkom vervelende verrassingen.

Sterretje in ruit: doorrijden of repareren?

Is het gevaarlijk om door te rijden met een sterretje of scheur in je ruit? Daar zijn de meningen over verdeeld.

Zolang de ster niet vertakt is, mag je er volgens de wet mee doorrijden. Niet elke ruitschade hoeft dus gerepareerd te worden.

Zolang de beschadiging niet door het zogenoemde raamfolie dringt, kun je er in principe mee rijden. Maar het beste is om het sterretje hierop te laten controleren. Het kan namelijk een ruitbreuk worden.

Vooral temperatuurverschillen kunnen van een ster een barst maken. Bijvoorbeeld als je de auto (te) snel verwarmt op een koude winterdag. Hoe langer je wacht met een reparatie, hoe lastiger het wordt. Een schone ruitbreuk is beter te repareren dan een oude omdat vuil zich kan ophopen in een breuk.

Eigen risico bij ruitschade

Let op het eigen risico bij ruitreparatie- of vervanging. Zoek ook uit waar je de schade laat herstellen. Voor een reparatie betaal je vaak geen eigen risico als je de schade laat herstellen door een garage die afspraken heeft met de verzekeraar.

Als je de ruit moet laten vervangen, betaal je vaak wel een eigen risico. Oók als je dit laat doen door een herstelbedrijf dat samenwerkt met je verzekeraar. Bij ongeveer de helft van de autoverzekeringen betaal je bij ruitvervanging door een aangesloten hersteller geen eigen risico. Bij de rest loopt het eigen risico uiteen van €45 tot €250.

Laat je de ruit repareren of vervangen door een bedrijf waarmee de verzekeraar géén overeenkomst heeft? Dan is er bij 2 op de 3 autoverzekeringen een eigen risico, van soms zelfs €595. Of je moet de kosten volledig uit eigen zak betalen. Zoals bij ANWB, Avéro Achmea, Centraal Beheer, Unigarant, Univé, Voogd & Voogd en ZLM.

Zelf de reparatie betalen

Een sterretje laten repareren kost enkele tientjes tot zo'n €100. Ruitvervanging kost tussen de €200 en €500. Soms veel meer. De prijs hangt af van het merk en type auto en de extra’s in de ruit. Zo betaal je meer als de ruit voorzien is van voorruitverwarming, regensensor, lichtsensor en/of automatische afstandsregeling. Onderhandel altijd over de prijs voor korting.

Er zijn grote verschillen tussen (autoruit)herstelbedrijven. Belron heeft de overhand in de consumentenmarkt met de labels Autotaalglas en Carglass. Het is de moeite waard om ook een offerte aan te vragen bij een reparateur van buiten het Belron-concern, bijvoorbeeld bij merkdealers, A.A.S. Dagherstel, ABS autoherstel, Autoglaz, Euronet Autoruiten en Kwikfit.

De goedkoopste ruit koop je tweedehands. Alleen komen hier weer kosten bij voor montage en heb je vaak geen garantie op de ruitvervanging.