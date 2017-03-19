Wat is een groene kaart?

De groene kaart is een internationaal verzekeringsbewijs, in de vorm van een document of een pasje. Je kunt hiermee in buitenland bewijzen dat je motorrijtuig verzekerd is. De verzekeraar stuurt je elk jaar een internationaal verzekeringsbewijs op papier of digitaal. De groene kaart is altijd op wit papier geprint. Vroeger was die groen.

Geen grenscontrole in EU

Binnen de Europese Unie (EU) wordt aan de grens niet gecontroleerd of je verzekerd bent. In Nederland hoef je het internationaal verzekeringsbewijs (de groene kaart) niet bij je te hebben. In andere EU-landen moet je de verzekering van het voertuig kunnen laten zien. Toch is het ook in Nederland handig het internationaal verzekeringsbewijs bij je te hebben. Voor de verzekeringsgegevens en telefoonnummers bij schade of pech.

Grensverzekering

In landen die niet op het internationaal verzekeringsbewijs staan of zijn doorgestreept, heb je géén WA-dekking. Aan de grens kun je dan vaak een tijdelijke autoverzekering afsluiten. De kosten van zo’n grensverzekering kunnen verschillen per land en verzekeringstermijn. Kom je vaker met de auto buiten de EU? Vergelijk dan van verschillende verzekeringen het dekkingsgebied.

Caravans en aanhangwagens

In sommige landen, zoals Duitsland, Polen en Spanje, heb je een apart internationaal verzekeringsbewijs nodig voor de caravan of aanhanger als die zwaarder is dan 750 kilogram. Een caravan die zwaarder is dan 750 kilogram heeft een eigen (Nederlands) kenteken.

Schade in het buitenland

Een WA-autoverzekering heb je nodig bij schades die je zelf veroorzaakt bij anderen.

Lees wat je kunt doen als je autoschade hebt door een buitenlandse automobilist.