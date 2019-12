Bijna overal ter wereld ben je verplicht voor je auto, motor, camper of ander motorrijtuig een WA-verzekering af te sluiten. De verzekeraar stuurt je elk jaar een groene kaart (op papier of digitaal). Dit is het officiële, internationaal geaccepteerde verzekeringsbewijs. Hierop staat:

Groene kaartnummer (nodig voor het Europees Schadeformulier)

Kenteken van het verzekerde motorrijtuig

Geldigheid verzekering (periode)

Dekkingsgebied (landen) én landen waar geen dekking is (doorgestreept)

Contactgegevens verzekeraar

Dekkingsgebied groene kaart

Het dekkingsgebied kan per verzekeraar iets verschillen, zoals dekking in Rusland. Autoverzekeraars dekken minimaal landen die onder Europese Economische Ruimte (EER) vallen. Dit zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Ook in Andorra, Servië en Zwitserland moet er dekking zijn dankzij aparte overeenkomsten.

Buiten EU: groene kaart verplicht op papier

Verzekeraars verstrekken de groene kaart op papier (vaak gratis) of digitaal. Aanbieder Nh1816 Verzekeringen verstrekt de groene kaart ook via de achterkant van een plastic verzekeringspas. Dat lijkt handig, maar buiten de EU heb je een papieren bewijs nodig, zoals in Albanië, Marokko, Oekraïne en Turkije.

Voor deze landen is het dus raadzaam een print op groen papier mee te nemen (of het origineel). Anders kom je het land niet in. Lukt dat toch, maar word je later gecontroleerd of krijg je een ongeluk, dan riskeer je een forse boete. Krijg je als verzekerde van Nh1816 Verzekeringen toch een geldboete met je plastic groene kaart, dan geeft de verzekeraar aan deze te betalen.

Geen grenscontrole in EU

Binnen de Europese Unie (EU) wordt aan de grens niet gecheckt of je verzekerd bent. In Nederland hoef je de groene kaart niet bij je te hebben, in andere EU-landen moet je de verzekering van het voertuig kunnen aantonen. Toch is het ook in Nederland handig een groene kaart bij je te hebben voor de verzekeringsgegevens en telefoonnummers bij schade of pech.

Grensverzekering

In landen die niet op de groene kaart staan of zijn doorgestreept, heb je géén WA-dekking. Aan de grens kun je dan vaak een tijdelijke autoverzekering afsluiten. De kosten van zo’n ‘grensverzekering’ kunnen per land en verzekeringstermijn verschillen. Wie vaker met zijn auto buiten de EU rijdt, doet er dus goed aan het dekkingsgebied van diverse verzekeringen te vergelijken. Voor een tijdelijke WA-autoverzekering kun je bij enkele tussenpersonen terecht, zoals Diks Verzekeringen en Bokhorstverzekeringen.nl.

Caravans en aanhangwagens

In bijna alle landen (behalve in Nederland) heb je een aparte groene kaart nodig voor de caravan of aanhanger als die een eigen kenteken heeft (zwaarder dan 750 kilogram). Het maakt niet uit of de caravan of aanhanger apart verzekerd is. In Polen is volgens de ANWB de tweede groene kaart altíjd verplicht. De tweede groene kaart vraag je aan bij de verzekeraar van de auto als ‘trekkend’ voertuig.

Eventuele schade aan anderen is in Nederland meeverzekerd op de WA-autoverzekering, mits de caravan of aanhangwagen aan de auto gekoppeld is. Op de groene kaart staat dan de code ‘AF’. Dit is ook voldoende voor de meeste andere landen als de caravan of aanhanger geen eigen kenteken heeft. In sommige landen, zoals Portugal en Kroatië, zijn 2 groene kaarten wel handig om mee te nemen, omdat je daar moet kunnen aantonen dat ook de aanhanger of caravan verzekerd is. Bekijk de informatie over vereiste reisdocumenten per land op de website van de ANWB. Neem voor vragen over de groene kaart contact op met het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars (NLbureau).

Schade in het buitenland

Een WA-verzekering heb je nodig bij schades die je zelf veroorzaakt bij anderen. Lees wat je kunt doen als je autoschade hebt door een buitenlandse automobilist.

