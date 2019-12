Jaarlijks wordt er voor miljoenen euro’s aan auto’s gejat. Het aantal gestolen auto’s via sleutelloze of contactloze autosleutels is moeilijk vast te stellen door verzekeraars omdat de auto’s vaak niet worden teruggevonden na diefstal. ANWB geeft aan dat deze diefstalmethode wel zijn aandacht heeft en probeert klanten hiervoor te waarschuwen.

Wat is sleutelloze autodiefstal?

Twee dieven werken samen om je auto, die voor de deur staat, te stelen. De ene dief staat met een apparaat bij je auto en de andere met een apparaat bij je voordeur. Zo kunnen ze je autosleutel uitlezen. Mits de autosleutel zich direct achter de voordeur bevindt. Doordat de apparaten een signaal uitwisselen, kunnen ze je auto zonder sleutel openen en starten. Bekijk de video Jacht op de autodief van NPO.

Om welke auto’s gaat het?

Bij deze manier van autodiefstal gaat het om nieuwere auto’s die zijn voorzien van zogenoemde ‘keyless entry’. Vooral auto's van 2017 of eerder met zo'n contactloos systeem schijnen makkelijker te hacken te zijn.

Keyless entry betekent dat je een auto kunt ontgrendelen zonder op een knopje op de afstandsbediening te drukken of een sleutel om te draaien. De auto controleert zelf of de sleutel in de buurt is, en ontgrendelt dan. Bijna alle merken hebben keyless entry. Voornamelijk (als optie) op duurdere modellen/uitvoeringen.

Dekking op je autoverzekering

Heb je een autoverzekering met beperkt casco- of volledig cascodekking, dan kun je sleutelloze autodiefstal claimen. De verzekeraar kan wel voorwaarden stellen voor een uitkering. Zo moeten er bij autodiefstal aantoonbare braaksporen zijn (en die ontbreken bij sleutelloze of contactloze autodiefstal), moet je 2 autosleutels kunnen overleggen en aangifte doen bij de politie. Hoe verzekeraars omgaan met auto-inbraken zonder braakschade is verschillend.

Auto afgekeurd en verzekering

Verzekeraars kunnen bij het afsluiten van een autoverzekering om een veiligheidscertificaat vragen. Keuringsinstantie KIWA kan sinds 2019 nieuwe modellen met keyless entry afkeuren indien er geen preventiemaatregelen zijn genomen. De autofabrikant moet dan in dat geval met een oplossing komen. Als een automodel wordt afgekeurd, dan rijdt de automobilist niet automatisch onverzekerd rond. Wel kan de verzekeraar de autobezitter (of verzekerde) verplichten om maatregelen te nemen zodat de auto weer aan de veiligheidseisen voldoet. Daarnaast kan de verzekeraar het risico ook opvangen door de premie, het eigen risico of de dekking aan te passen.

Tips om de kans te verkleinen

Je staat toch gek te kijken als je auto ineens niet meer voor de deur staat. Je kunt een aantal maatregelen nemen om de kans op sleutelloze autodiefstal te verkleinen:

Bewaar je autosleutels in een metalen blik of sleutelkastje in je woning. Denk ook aan je reservesleutel.

Laat je autodealer de keyless-functie uitschakelen.

Schaf een goedgekeurd beveiligingssysteem voor je auto aan.

Check ook de tips op de website Laatjeautoniethacken.nl

