Annet van den Berg Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:11 mei 2026
Met keyless entry hoef je je autosleutel niet uit je zak te halen. De auto herkent het signaal van je sleutel en gaat automatisch open. Dit systeem is handig, maar ook kwetsbaar.
Criminelen gebruiken een truc om het signaal van je sleutel op afstand op te vangen. Dit heet ook wel relay attack. Dat werkt zo:
Sleutelloze autodiefstal komt steeds vaker voor in Nederland. Vooral duurdere en nieuwere auto’s zijn een doelwit. Omdat er geen braaksporen zijn en het alarm vaak niet afgaat, merk je de diefstal soms pas later.
Met een paar simpelen trucs maak je het dieven een stuk lastiger:
Wordt je auto gestolen? Je autoverzekering vergoedt meestal de schade als je een verzekering met beperkt casco- of volledig cascodekking hebt. Voorwaarde is vaak dat je voldoende beveiligingsmaatregelen hebt genomen.
Verzekeraars kunnen extra beveiligingseisen stellen bij auto’s met keyless entry. Soms heb je een certificaat nodig om je auto goed te verzekeren. Kijk op de website van Kiwa-SCM welke beveiliging voor jouw auto nodig is. Let op: op deze website staan alleen Europese automerken. Op Autodiefstalcheck.nl zie je in welke risicoklasse je auto valt.