Wat is sleutelloze autodiefstal?

Met keyless entry hoef je je autosleutel niet uit je zak te halen. De auto herkent het signaal van je sleutel en gaat automatisch open. Dit systeem is handig, maar ook kwetsbaar.

Hoe werkt sleutelloze autodiefstal?

Criminelen gebruiken een truc om het signaal van je sleutel op afstand op te vangen. Dit heet ook wel relay attack. Dat werkt zo:

Eén dief staat bij je huis en vangt het signaal van je sleutel op.

Een andere dief staat bij je auto.

Het signaal wordt doorgestuurd naar je auto.

De auto denkt dat de sleutel dichtbij is en gaat open.

Daarna kunnen dieven de auto starten en wegrijden.

Hoe groot is het risico?

Sleutelloze autodiefstal komt steeds vaker voor in Nederland. Vooral duurdere en nieuwere auto’s zijn een doelwit. Omdat er geen braaksporen zijn en het alarm vaak niet afgaat, merk je de diefstal soms pas later.

Zo verklein je de kans op autodiefstal

Met een paar simpelen trucs maak je het dieven een stuk lastiger:

Bewaar je autosleutel niet bij de voordeur of het raam.

Gebruik een anti-skimhoesje (Faraday-hoesje, RFID-blocker) of metalen blikje dat het signaal van je sleutel blokkeert.

Zet keyless entry uit als dat kan.

Schaf een goedgekeurd beveiligingssysteem voor je auto aan.

Gebruik extra beveiliging zoals een stuurklem.

Parkeer je auto op een goed verlichte plek.

Verzekering en sleutelloze autodiefstal

Wordt je auto gestolen? Je autoverzekering vergoedt meestal de schade als je een verzekering met beperkt casco- of volledig cascodekking hebt. Voorwaarde is vaak dat je voldoende beveiligingsmaatregelen hebt genomen.

Extra beveiligingseisen keyless entry

Verzekeraars kunnen extra beveiligingseisen stellen bij auto’s met keyless entry. Soms heb je een certificaat nodig om je auto goed te verzekeren. Kijk op de website van Kiwa-SCM welke beveiliging voor jouw auto nodig is. Let op: op deze website staan alleen Europese automerken. Op Autodiefstalcheck.nl zie je in welke risicoklasse je auto valt.