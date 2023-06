Kentekenbewijs altijd meenemen

Je bent verplicht je kentekenbewijs bij je te hebben als je met je auto rijdt. De politie kan er bij aanhouding naar vragen. De politie kan een boete opleggen als je het kentekenbewijs niet kunt tonen. Je hebt het kentekenbewijs ook nodig als je de auto wilt verkopen, exporteren, slopen of schorsen.

2 soorten kentekenbewijzen

Sinds januari 2014 bestaat het kentekenbewijs uit een plastic card op creditcardformaat en een tenaamstellingscode.

Voor 2014 bestond het kentekenbewijs uit een papieren document in 3 delen. Het voertuigenbewijs (Deel IA), tenaamstellingsbewijs (Deel IB) en het overschrijvingsbewijs (Deel II).

Kentekenbewijs aanvragen

Ben je het kentekenbewijs kwijtgeraakt? Dan kun je een nieuwe aanvragen. Dit regel je via de Rijksdienst wegverkeer (RDW). Je krijgt het nieuwe kentekenbewijs dan binnen 3 werkdagen thuisgestuurd. De kosten voor een nieuwe kentekencard zijn €34,50.

Je kunt een aanvraag niet meer annuleren. Zoek dus eerst goed of je de kaart toch niet ergens kunt vinden. Ben je alleen de tenaamstellingscode kwijt? Dan kun je de code digitaal opvragen bij het RDW. Voor de aanvraag moet je inloggen met DigiD of eHerkenning. Een nieuwe tenaamstellingscode kost €1,10.

Nieuwe auto

Koop je een nieuwe of tweedehands auto, dan moet die op je naam worden overgeschreven. Vaak regelt de autodealer dit voor je. Wanneer dit niet het geval is, of je hebt de auto bij een particulier gekocht, dan kun je terecht bij een PostNL-servicepunt. Je mag rijden in de auto zodra de auto op je naam overgeschreven en verzekerd is. Het kentekenbewijs ontvang je een paar dagen later via de post. Je mag tot 14 dagen rijden zonder kentekenbewijs.

Tenaamstellingscode nodig

Voor het overschrijven van de auto heb je ook een tenaamstellingcode nodig. Deze code bestaat uit 8 cijfers en is opgebouwd in 2 delen. De eerste 4 cijfers staan op het tenaamstellingsverslag en krijg je direct bij het overschrijven van de auto. Het tweede deel van de code krijg je samen met het kentekenbewijs thuisgestuurd.