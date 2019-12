Het komt in Nederland regelmatig voor dat storm veel schade aan auto's veroorzaakt. Met een beperkt casco- of een allriskverzekering kun je je verzekeren voor stormschade.

Wat valt onder stormschade?

Bij stormschade kun je denken aan schade door afbrekende takken, hagel en wind, rondvliegende dakpannen en andere zaken die je auto beschadigen.

Stormschade en hagelschade

Heb je autoschade door bijvoorbeeld storm en hagel, of andere 'natuurschade', dan is dit gedekt op de beperkt cascodekking van je autoverzekering. Die dekking heb je ook met een all-riskpolis. Het voordeel is dat je na een schadeclaim niet terugvalt op de bonus-malusladder. Je behoudt dus je no-claimkorting en je schadevrije jaren. Hetzelfde geldt voor ruitschade, bijvoorbeeld door hagelstenen of een al bestaand sterretje dat doorscheurt.

Heb je alleen een WA-dekking afgesloten voor je auto, dan is stormschade niet verzekerd. Je bent dan alleen gedekt voor schade die je zelf veroorzaakt aan een ander.

Gevolgen stormschade claimen

Een claim voor storm- en hagelschade heeft doorgaans geen gevolgen voor je premie. Let er wel op dat verzekeraars extra voorwaarden kunnen hanteren, zoals een eigen risico. Verzekeraars hanteren bijvoorbeeld verschillende definities om te bepalen of er sprake is van storm. Veel verzekeraars gaan uit van windkracht 7 of hoger.

Hevige regenval

Hevige regenval is een andere weersomstandigheid dan storm. In de polisvoorwaarden of op de verzekeringskaart staat het vaak niet duidelijk genoeg vermeld wat een verzekeraar verstaat onder overstroming. Volgens het Verbond van Verzekeraars valt waterschade aan je auto door hevige regenval onder zowel de beperkt als de volledig cascoverzekering.

Preventietips bij wateroverlast

Voorkomen van hevige waterschade aan je auto is beter. Wat kun je doen bij hevige regenval?

Komt het water tot je bumper, rijd dan indien mogelijk niet verder. Water komt anders in je luchtinlaat terecht en kan onherstelbare schade aan de motor van je auto veroorzaken.

Een straat kan onderlopen als jouw auto daar staat geparkeerd. Wacht met starten tot het water is weggelopen en probeer daarna pas je auto te starten.

Je kunt het interieur van de auto sneller weer droog krijgen door maatregelen te treffen. Zet bijvoorbeeld de deuren en ramen open, haal de vloermatten uit je auto en leg kranten op de vloer.

Autoschade claimen

Schade aan je auto kan op talloze manieren veroorzaakt worden. Afhankelijk van het soort schade en de dekking die je gekozen hebt voor je autoverzekering kun je de schade gelukkig wel vergoed krijgen. Wil je weten in welke gevallen een claim indienen wel of niet mogelijk en/of verstandig is? Lees dan onze tips om schade te claimen.

Lees ook: