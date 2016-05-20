Wat valt onder stormschade?

Bijna de helft van alle weerschade wordt veroorzaakt door storm, gevolgd door hagel en neerslag. Denk bij stormschade aan schade door afbrekende takken, hagel en wind. Maar ook rondvliegende dakpannen en andere zaken kunnen je auto flink beschadigen.

Hoe is storm- en hagelschade gedekt?

Heb je autoschade door bijvoorbeeld storm, blikseminslag, hagel of andere natuurschade? Dan is dit gedekt op de beperkt cascodekking van je autoverzekering. Die dekking heb je ook met een allrisk-polis. Dat geldt in Nederland, maar ook als je op vakantie bent in het buitenland.

Let er ook op dat verzekeraars extra voorwaarden kunnen hebben, zoals een eigen risico. Bovendien kunnen verzekeraars storm verschillend omschrijven. Voor veel verzekeraars is storm windkracht 7 (14 m/s) of hoger.

Heb je alleen een WA-dekking afgesloten voor je auto, dan is stormschade niet verzekerd. Je bent dan alleen gedekt voor schade die je zelf veroorzaakt aan een ander.

Waaronder valt waterschade door hevige regen?

Hevige regen is een ander weertype dan storm. Wat een verzekeraar verstaat onder overstroming, staat niet altijd duidelijk in de polisvoorwaarden of op de verzekeringskaart. Volgens het Verbond van Verzekeraars valt waterschade aan je auto door hevige regen onder de beperkt (WA+) en volledig cascoverzekering (Allrisk).

Preventietips bij wateroverlast

Het voorkomen van waterschade aan je auto is beter. Wat kun je doen bij hevige regen?

Komt het water tot je bumper? Rijd als het kan dan niet verder. Water komt anders in de luchtinlaat terecht en kan onherstelbare schade toebrengen aan de motor van je auto.

Een straat kan onderlopen als jouw auto daar staat geparkeerd. Wacht met starten van de motor tot het water is weggelopen.

Het interieur van je auto kun je sneller laten drogen. Zet bijvoorbeeld de deuren en ramen open, haal de vloermatten uit je auto en leg kranten op de vloer.

Gevolgen stormschade claimen

Het voordeel is dat je na een claim voor stormschade niet terugvalt op de bonus-malusladder. Je houdt dus je no-claimkorting en schadevrije jaren. Dat geldt ook voor ruitschade, bijvoorbeeld door hagelstenen of een bestaand sterretje dat doorscheurt.

Let op: rijd je door storm of hagel bijvoorbeeld tegen een boom of lantaarnpaal? Dan heet dit indirecte schade. Bij de WA+-verzekering draai je dan bij de meeste verzekeraars zelf op voor de schade aan je eigen auto. Check daarom de polisvoorwaarden.

Autoschade claimen

Je kunt op veel verschillende manieren schade krijgen aan je auto. Afhankelijk van het soort schade en de gekozen dekking voor je autoverzekering kun je de schade gelukkig wel vergoed krijgen. Wil je weten in welke gevallen een claim indienen wel of niet mogelijk is. Of verstandig is? Lees dan onze tips voor het claimen van schade.