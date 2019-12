Auto-inbraak: wat vergoedt de autoverzekering?

Bij een auto-inbraak kan bijvoorbeeld je airbag of navigatiesysteem worden meegenomen. De schadevergoeding voor deze gestolen accessoires is afhankelijk van de dekking van je autoverzekering. En hoe zit het met andere gestolen spullen en de materiële schade van de inbraak?

Dekking accessoires auto

Bij het afsluiten van een autoverzekering is het belangrijk om na te gaan welke accessoires zijn ingebouwd in de fabriek. Deze zogenoemde af-fabriek accessoires zijn namelijk al verzekerd als onderdeel van de cataloguswaarde van de auto.

Later ingebouwde of aanwezige accessoires, zoals bijvoorbeeld fraaiere koplampen, kun je tot een bepaald bedrag meeverzekeren. Bij het vergelijken van autoverzekeringen kun je de dekking voor accessoires aanvinken als dekkingsoptie.

Beperkt cascodekking

De meeste autoverzekeringen met beperkt cascodekking bieden standaard dekking voor accessoires. De maximale vergoeding varieert enorm: van €500 tot €3500. Bij Centraal Beheer, FBTO en Interpolis zijn accessoires zelfs onbeperkt meeverzekerd. Klaverblad hanteert een maximumvergoeding van 10% van de waarde van de auto vlak voor de schade zonder die accessoires.

Bij Ohra (Basis) kun je accessoires helemaal niet meeverzekeren op de beperkt cascodekking of de volledig cascodekking.

Volledig casco

De meeste van de all risk autoverzekeringen (volledig casco) dekken accessoires standaard tot een bedrag van €500 tot €5000. Bij Centraal Beheer, FBTO en Interpolis zijn accessoires onbeperkt meeverzekerd.

Sommige verzekeringen bieden geen standaard dekking voor accessoires bij zowel beperkt casco als volledig cascopolissen, maar wel de mogelijkheid om aanvullend te verzekeren:

Avéro Achmea (Rustig op Weg)

OHRA

ZLM

Voorwaarde voor dekking bij diefstal is wel dat je zelf voldoende voorzorgsmaatregelen neemt. Zoals de auto goed beveiligen en afsluiten. Die eisen staan in de polisvoorwaarden van de autoverzekering.

Gestolen spullen uit de auto

Als er andere spullen uit je afgesloten auto zijn gestolen, bijvoorbeeld een sporttas, dan kun je die vaak claimen op je inboedelverzekering. Ook een los navigatiesysteem valt vaak onder de inboedelverzekering, omdat je deze accessoire ook buiten de auto kunt gebruiken. Bij de meeste inboedelverzekeraars geldt voor diefstal van inboedel uit de auto een maximale vergoeding van €250.

Schade aan auto

Inbrekers veroorzaken schade aan je auto om spullen uit je auto te stelen. Deze schade valt onder de dekking van je autoverzekering wanneer je een beperkt cascodekking (WA+) of een volledig cascodekking (all risk) hebt. Bij inbraakschade val je trouwens niet terug in het aantal schadevrije jaren.

Tips om de kans op auto-inbraak te verkleinen

Wat kun je doen om de kans op inbraak in je auto te verkleinen?

Laat geen waardevolle spullen in je auto liggen zoals een laptop of navigatieapparatuur. Laat je je kostbaarheden wel in de auto, zorg dat ze van buitenaf niet zichtbaar zijn.

Haal je kostbaarheden uit het dashboardkastje en zet het open zodat je laat zien dat er niets van waarde te halen is.

Laat je apparaten in de auto liggen? Schakel de apparaten dan helemaal uit om de kans te verkleinen dat dieven laptops, tablets en telefoons aan de hand van het Bluetooth-signaal kunnen detecteren.

Stop de aansteker terug in de houder nadat je deze hebt gebruikt voor je navigatie of smartphone. Als de dop uit de aanstekerhouder is, kan dat suggereren dat je apparaten in je auto hebt liggen.

Daarnaast kun je andere maatregelen treffen om de kans op autodiefstal te verkleinen.

