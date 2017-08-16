Auto-inbraak: wat vergoedt de autoverzekering?

Krijg je autoaccessoires vergoed?

Zijn accessoires gestolen die standaard in de auto zijn ingebouwd, zoals een navigatiesysteem of autoradio? Dan zijn deze meestal meeverzekerd bij een WA+- of allriskverzekering, omdat ze onderdeel zijn van de cataloguswaarde van de auto.

Accessoires die je later hebt laten inbouwen, zoals speciale koplampen, kun je vaak tot een bepaald bedrag meeverzekeren. Bij het vergelijken van autoverzekeringen kun je hiervoor een aanvullende dekking kiezen.

WA+ (beperkt casco)

De meeste WA+-verzekeringen vergoeden accessoires standaard. De maximale vergoeding verschilt sterk: van €500 tot €8000. Bij veel verzekeraars kun je kiezen voor een hogere of zelfs onbeperkte vergoeding. Alleen bij OHRA (Basis) is het niet mogelijk je accessoires mee te verzekeren (Bron MoneyView, peildatum: 23 juli 2026).

Allrisk (volledig casco)

Bijna alle allriskverzekeringen (volledig casco) vergoeden accessoires ook standaard tot een bedrag van €500 tot €8000. Bij diefstal moet je wel voldoende voorzorgsmaatregelen hebben genomen, zoals de auto goed afsluiten en beveiligen. Welke eisen gelden, lees je in de polisvoorwaarden.

Gestolen spullen uit de auto

Zijn er andere spullen uit je afgesloten auto gestolen, zoals een sporttas of een los navigatiesysteem? Dan kun je de schade vaak claimen bij je inboedelverzekering. Bij de meeste inboedelverzekeraars geldt hiervoor een maximale vergoeding van €500.

Schade aan auto

Heb je een WA+- of allriskverzekering? Dan wordt inbraakschade aan je auto meestal vergoed. Je valt daarbij niet terug in je schadevrije jaren.

Tips om de kans op auto-inbraak te verkleinen

Laat geen waardevolle spullen in je auto liggen, zoals een laptop of navigatieapparatuur. Laat je wel kostbaarheden in de auto, zorg dan dat ze van buitenaf niet te zien zijn.

Haal je kostbaarheden uit het dashboardkastje. Zet het open zodat je laat zien dat er niets van waarde te halen is.

Laat je apparaten in de auto liggen? Schakel de apparaten dan helemaal uit. Zo verklein je de kans dat dieven laptops, tablets en telefoons aan de hand van het Bluetooth-signaal kunnen ontdekken.

Stop de aansteker terug in de houder nadat je deze hebt gebruikt voor je navigatie of smartphone. Als de dop uit de aanstekerhouder is, kan dat betekenen dat je apparaten in je auto hebt liggen.

Auto-inbraak: wat moet je doen?

Is er ingebroken in je auto? Volg dan deze stappen:

Doe aangifte bij de politie.

Maak foto's van de schade.

Meld de schade bij je verzekeraar.

Laat de schade zo snel mogelijk herstellen.

Heb je een WA+- of allriskverzekering? Dan wordt de inbraakschade aan je auto meestal vergoed. Voor gestolen spullen kun je mogelijk terecht bij je inboedelverzekering.