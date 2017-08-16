Auto-inbraak: wat vergoedt de autoverzekering?

Annet van den Berg Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:24 juli 2026
Zijn accessoires gestolen die standaard in de auto zijn ingebouwd, zoals een navigatiesysteem of autoradio? Dan zijn deze meestal meeverzekerd bij een WA+- of allriskverzekering, omdat ze onderdeel zijn van de cataloguswaarde van de auto.
Accessoires die je later hebt laten inbouwen, zoals speciale koplampen, kun je vaak tot een bepaald bedrag meeverzekeren. Bij het vergelijken van autoverzekeringen kun je hiervoor een aanvullende dekking kiezen.
De meeste WA+-verzekeringen vergoeden accessoires standaard. De maximale vergoeding verschilt sterk: van €500 tot €8000. Bij veel verzekeraars kun je kiezen voor een hogere of zelfs onbeperkte vergoeding. Alleen bij OHRA (Basis) is het niet mogelijk je accessoires mee te verzekeren (Bron MoneyView, peildatum: 23 juli 2026).
Bijna alle allriskverzekeringen (volledig casco) vergoeden accessoires ook standaard tot een bedrag van €500 tot €8000. Bij diefstal moet je wel voldoende voorzorgsmaatregelen hebben genomen, zoals de auto goed afsluiten en beveiligen. Welke eisen gelden, lees je in de polisvoorwaarden.
Zijn er andere spullen uit je afgesloten auto gestolen, zoals een sporttas of een los navigatiesysteem? Dan kun je de schade vaak claimen bij je inboedelverzekering. Bij de meeste inboedelverzekeraars geldt hiervoor een maximale vergoeding van €500.
Heb je een WA+- of allriskverzekering? Dan wordt inbraakschade aan je auto meestal vergoed. Je valt daarbij niet terug in je schadevrije jaren.
Is er ingebroken in je auto? Volg dan deze stappen:
Heb je een WA+- of allriskverzekering? Dan wordt de inbraakschade aan je auto meestal vergoed. Voor gestolen spullen kun je mogelijk terecht bij je inboedelverzekering.