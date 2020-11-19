Premie niet betaald: wat nu?

Een ongemerkte en onbedoelde betalingsachterstand kan zorgen voor schorsing (tijdelijk stopzeten) of royement (beëindigen) van je verzekering. Bijvoorbeeld door een foutje met de post, gewijzigd rekeningnummer of mislukte incasso.

Niet eens met schorsing of royement?

Ben je het niet eens met de schorsing of het royement van je autoverzekering? Bijvoorbeeld omdat de verzekeraar zich niet aan de wettelijke betaaltermijn heeft gehouden? Dien dan eerst schriftelijk een klacht in bij de verzekeraar.

Kom je er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Verwijs daarbij naar vergelijkbare uitspraken uit het uitsprakenregister van Kifid als die jouw situatie ondersteunen.

Boete onverzekerde auto

Is je autoverzekering beëindigd? Dan mag je niet meer met de auto rijden totdat je een nieuwe autoverzekering hebt afgesloten. Doe je dat toch, dan riskeer je een boete.

In Nederland moet elke auto minimaal WA-verzekerd zijn. Ook als je niet met de auto rijdt, kun je een boete krijgen. De RDW controleert regelmatig of auto's verzekerd zijn. Blijkt uit het verzekeringsregister dat jouw auto niet verzekerd is? Dan kun je een waarschuwing of een boete krijgen.

Voorkom een boete door zo snel mogelijk een nieuwe autoverzekering af te sluiten. Gebruik je de auto voorlopig niet? Dan kun je het kenteken laten schorsen bij de RDW. Houd er rekening mee dat je tijdens de schorsing niet met de auto op de openbare weg mag rijden.

Nieuwe autoverzekering afsluiten na royement

Is je autoverzekering geroyeerd vanwege een betalingsachterstand? Dan kan het lastiger zijn om een nieuwe autoverzekering af te sluiten. Verzekeraars kunnen een aanvraag weigeren of een hogere premie rekenen. Een royement vanwege wanbetaling hoef je na 5 jaar meestal niet meer te melden als je een nieuwe autoverzekering aanvraagt.

Weigert een andere verzekeraar je? Dan kun je terecht bij de Vereende. Deze vangnetverzekeraar accepteert ook klanten die door andere verzekeraars zijn afgewezen. Houd er wel rekening mee dat de premie vaak hoger is.

Sta je onder bewind? Dan kun je mogelijk via BewindVerzekerd een autoverzekering afsluiten. De premiebetaling loopt dan via je bewindvoerder.