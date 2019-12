Als je auto is gestolen, krijg je niet automatisch een uitkering. Dit is afhankelijk van de dekking en van de beveiligingseisen die de autoverzekering aan de auto stelt.

Auto gestolen, wat nu?

Meld diefstal van je auto direct bij de politie en je autoverzekeraar. De verzekeraar kan je polis dan (tijdelijk) stopzetten en je, afhankelijk van de polis, een vervangende auto bieden.

Je kunt ook alleen bellen naar het VBV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit). Met 1 telefoontje wordt de diefstal dan gemeld bij zowel de politie als de verzekeraar.

Uitkering bij autodiefstal

Bij diefstal is de uitkering afhankelijk van je autoverzekering.

WA-dekking: geen dekking

Beperkt cascodekking (WA+) en Allriskdekking (volledig casco): voor autodiefstal en eventuele schade aan of door de auto ten tijde van de diefstal ontvang je een uitkering. De vergoeding heeft geen gevolgen voor je no-claimkorting en schadevrije jaren.

Als je een nieuwe auto hebt, is een nieuwwaarderegeling gunstig. De nieuwwaarderegeling bepaalt hoeveel je terugkrijgt bij diefstal of total loss van een nieuwe auto. In het eerste jaar ontvang je vrijwel altijd een bedrag dat hoog genoeg is om dezelfde auto opnieuw te kunnen kopen: de nieuwwaarde. Ná het eerste jaar verschillen de regelingen behoorlijk.

Wachttermijn en beveiligingseisen

Verzekeraars hebben een wachttermijn van 20 tot 30 dagen na de diefstal van een auto voordat wordt uitgekeerd. Dit doen ze omdat de kans bestaat dat de auto nog wordt teruggevonden. Je moet voor een vergoeding doorgaans alle delen van het kentekenbewijs van de auto en de autosleutels inleveren.

Let voor een schadevergoeding ook op de eisen die de verzekeraar stelt aan de beveiliging van de auto. Soms is een goedgekeurd alarmsysteem vereist. Alarmsystemen zijn ingedeeld in verschillende beveiligingsklassen. Vanaf het moment van installatie is de certificatie voor zo'n systeem 36 maanden geldig. Daarna moet er elke 12 maanden een keuring plaatsvinden. Na goedkeuring ontvang je als auto-eigenaar bewijs van certificering. Heb je de beveiliging en certificering niet op orde, dan is er mogelijk geen dekking door de verzekeraar bij diefstal! Of je betaalt een hoog eigen risico.

Vervangende auto bij diefstal

Bij een WA-dekking is er meestal geen recht op een vervangende auto. Bij een beperkt of volledig cascodekking (allrisk autoverzekering) krijg je vaak wel een andere auto mee, als de reparatie gebeurt door een aangesloten schadehersteller.

Als je een dekking hebt voor diefstal, vergoedt je autoverzekeraar meestal ook de kosten van een vervangende auto. Vaak geldt dit wel voor een periode van maximaal 30 dagen. De dagvergoeding varieert sterk, bij allriskpolissen van €12 per dag tot €35 per dag of volledige vergoeding van vervangend vervoer. Bekijk in de polisvoorwaarden hoe het precies zit.

Geen schade-uitkering?

Weigert je autoverzekeraar schade uit te keren na de diefstal? Kijk dan op het klachtenloket het Kifid of het register van Rechtspraak.nl of er over soortgelijke situaties al juridische uitspraken zijn gedaan. Die kun je aandragen om alsnog een vergoeding te krijgen.

Diefstal autosleutels

WA-dekking

Geen dekking

Geen dekking Beperkt cascodekking (WA+)

Bij vrijwel alle autoverzekeraars valt diefstal van autosleutels onder de beperkt cascodekking. Verlies je zelf je autosleutel, dan heb je met een WA- of een beperkt cascoverzekering geen recht op een vergoeding.

Bij vrijwel alle autoverzekeraars valt diefstal van autosleutels onder de beperkt cascodekking. Verlies je zelf je autosleutel, dan heb je met een WA- of een beperkt cascoverzekering geen recht op een vergoeding. Allriskdekking (volledig casco)

Met een volledig cascoverzekering kun je meestal gestolen en verloren sleutels claimen.

Als je een vervangende sleutel bij laat maken na diefstal, heeft een vergoeding via de verzekering géén gevolgen voor je bonus-maluspositie. Ben je de sleutels zélf kwijtgeraakt en claim je de kosten, dan is dat wel van invloed op je bonus-maluspositie en je schadevrije jaren. De premiegevolgen daarvan wegen mogelijk niet op tegen de schade-uitkering.

Tips om de kans op autodiefstal te verkleinen

Wat kun je zelf doen om de kans te verkleinen dat je auto gestolen wordt?

Parkeer op een verlichte plek en in het zicht van omliggende huizen.

Heb je een nieuwe auto? Verbind je auto indien mogelijk met een app zodat je de locatie kunt opvragen. Ook krijg je dan een melding als je auto wordt gestart.

Heb je een gewilde auto of een auto in het duurdere segment? Gebruik dan een stuurslot.

Daarnaast kun je andere maatregelen treffen om de kans op autoinbraak te verkleinen.

