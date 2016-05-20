Auto gestolen, wat nu?

Meld diefstal van je auto direct bij de politie en je autoverzekeraar. De verzekeraar kan je verzekering dan (tijdelijk) stopzetten. Afhankelijk van je verzekering krijg je een vergoeding voor een vervangende auto. Je kunt ook bellen naar de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Met één telefoontje meld je de diefstal dan bij de politie én de verzekeraar.

Uitkering autoverzekering bij autodiefstal

Bij diefstal hangt de uitkering af van je autoverzekering.

WA-dekking: geen dekking.

Beperkt cascodekking (WA+) en allrisk-dekking (volledig casco): voor autodiefstal en eventuele schade aan of door de auto tijdens de diefstal ontvang je een uitkering. Accessoires, zoals een ingebouwd navigatiesysteem, zijn meestal meeverzekerd. De vergoeding heeft geen gevolgen voor je no-claimkorting en schadevrije jaren.

Noodzakelijke documenten

Voor een vergoeding moet je meestal de autosleutels en alle delen van het kentekenbewijs van de auto inleveren. Berg je autosleutels, kenteken- en autopapieren thuis dan ook goed op. Laat ze niet in de auto achter. Wordt de auto gestolen, dan loop je hierdoor misschien een vergoeding mis. Ook moet je de auto altijd goed afsluiten.

Uitkering na 20 of 30 dagen

Verzekeraars hanteren een termijn van 20 tot 30 dagen na de diefstal van een auto, voordat wordt uitgekeerd. De auto kan namelijk nog worden teruggevonden.

Uitkering: nieuwwaarderegeling

Bij een nieuwe auto is een nieuwwaarderegeling gunstig. De nieuwwaarderegeling bepaalt hoeveel je terugkrijgt bij diefstal of total loss van een nieuwe auto. In het eerste jaar ontvang je vrijwel altijd een bedrag dat hoog genoeg is om dezelfde auto opnieuw te kopen. Dat is de nieuwwaarde. Ná het eerste jaar verschillen de regelingen behoorlijk.

Beveiligingseisen duurdere auto's

Let voor een schadevergoeding ook op de eisen die de verzekeraar stelt aan de beveiliging van de auto. Alarmsystemen zijn ingedeeld in verschillende beveiligingsklassen. Heb je de beveiliging en certificering niet goed voor elkaar? Dan is er bij diefstal misschien geen dekking door de verzekeraar. Of je betaalt een hoog eigen risico.

Vervangende auto bij diefstal

Bij een WA-dekking heb je meestal geen recht op een vervangende auto. Bij een beperkt- of volledig cascodekking (allrisk-autoverzekering) krijg je vaak wel een andere auto mee, als een aangesloten schadehersteller de reparatie uitvoert.

Vergoeding vervangende auto

Als je een dekking hebt voor diefstal, vergoedt je autoverzekeraar meestal ook de kosten van een vervangende auto. Vaak is dit voor een periode van maximaal 30 dagen. De dagvergoeding verschilt sterk. Bij allrisk-polissen verschilt dit van €12 tot €50 per dag. Of volledige vergoeding van vervangend vervoer. Bekijk in de polisvoorwaarden hoe het precies zit.

Klacht over niet uitkeren

Weigert je autoverzekeraar schade uit te keren na de diefstal? Krijg je vanwege de (ontbrekende) autobeveiliging geen vergoeding en zijn de beveiligingseisen van je verzekeraar vaag? Ga dan in tegen het besluit van je verzekeraar.

Heb je de polis gesloten via een tussenpersoon, dan had die je moeten wijzen op de beveiligingseisen. Bijvoorbeeld op de gevolgen voor de dekking van het ontbreken van een vereist alarmsysteem.

Onderzoek soortgelijke uitspraken

Kijk ook op het klachtenloket van het Kifid of in het register van Rechtspraak.nl of er over soortgelijke situaties al juridische uitspraken zijn gedaan. Die kun je aandragen om alsnog een vergoeding te krijgen.

Diefstal autosleutels

Of diefstal van je autosleutels is gedekt hangt af van de dekking van je autoverzekering:

WA-dekking: Geen dekking.

Geen dekking. Beperkt cascodekking (WA+): Diefstal van autosleutels valt bij vrijwel alle autoverzekeraars onder deze dekking. Verlies je zelf je autosleutel, dan heb je met een WA- of een beperkt cascoverzekering geen recht op een vergoeding.

Diefstal van autosleutels valt bij vrijwel alle autoverzekeraars onder deze dekking. Verlies je zelf je autosleutel, dan heb je met een WA- of een beperkt cascoverzekering geen recht op een vergoeding. Allrisk-dekking (volledig casco): Met deze dekking kun je meestal gestolen en verloren sleutels claimen.

Als je een vervangende sleutel bij laat maken na diefstal, heeft een vergoeding via de verzekering géén gevolgen voor je bonus-maluspositie. Ben je de sleutels zélf kwijtgeraakt, dan valt dat vrijwel nooit onder de dekking van je autoverzekering.

Tips om de kans op autodiefstal te verkleinen

Wat kun je zelf doen om de kans te verkleinen dat je auto gestolen wordt?

Parkeer op een verlichte plek en in het zicht van omliggende huizen.

Heb je een nieuwe auto? Verbind je auto als het kan met een app waarmee je de locatie kunt opvragen. Ook krijg je dan een melding als je auto wordt gestart.

Heb je een gewilde auto of een auto in het duurdere segment? Gebruik dan een stuurslot.

Je kunt ook nog deze maatregelen nemen voor het verkleinen van de kans op autoinbraak.