Nieuwwaarderegeling bij allrisk-autoverzekering

Met de nieuwwaarderegeling krijg je bij total loss of diefstal de nieuwwaarde van je auto vergoed. Is je auto allrisk verzekerd? Dan is de nieuwwaarderegeling een belangrijke voorwaarde van je autoverzekering.

Wat is de nieuwwaarderegeling?

Als je allriskautoverzekering een nieuwwaarderegeling heeft, krijg je gedurende een bepaalde periode bij total loss of autodiefstal de nieuwwaarde vergoed. Dat is het bedrag dat nodig is om dezelfde of een gelijkwaardige auto aan te schaffen. Houd er wel rekening mee dat de restwaarde van je auto en een eigen risico meestal in mindering worden gebracht op de uitkering die je krijgt.

Waarop moet je letten bij het afsluiten van je autoverzekering?

De ene verzekeraar neemt hierbij daadwerkelijk de nieuwwaarde (cataloguswaarde) als uitgangspunt. Andere verzekeraars baseren zich hierbij op de aanschafwaarde, ofwel het bedrag dat bij de aanschaf is betaald.

Soms wordt eerst een bepaalde periode de nieuwwaarde en daarna de aanschafwaarde als uitgangspunt genomen. De aanschafwaarde ligt bij auto's vrijwel altijd lager dan de nieuwwaarde.

Een nieuwwaarderegeling is doorgaans 12 maanden geldig, maar langere perioden van 18, 24 en 36 maanden komen ook steeds vaker voor. Deze langere periode is soms standaard opgenomen, maar vaak geldt het als optionele dekkingsmogelijkheid (tegen meerpremie).

Let op de afschrijvingsregeling

Zodra de nieuwwaardeperiode is afgelopen, wordt een afschrijvingsregeling gehanteerd. Ook deze verschilt weer per verzekeraar. Vergelijk je autoverzekering en bekijk goed in de voorwaarden welke uitkering de autoverzekering van je keuze biedt.

In het vierde jaar en verder krijg je doorgaans alleen de dagwaarde vergoed. Om de dagwaarde te bepalen, wordt gebruik gemaakt van koerslijsten, meestal de koerslijst van de ANWB.

Auto niet meer nieuw leverbaar?

De nieuwwaarde en cataloguswaarde zijn doorgaans aan elkaar gelijk, behalve als de auto niet meer nieuw leverbaar is. Een aantal verzekeraars heeft het bedrag van de nieuwwaarde gemaximeerd op 100% van de aanschafwaarde of 110% van de verzekerde som.

