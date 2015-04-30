Nieuwwaarderegeling bij allrisk-autoverzekering

Wat is de nieuwwaarderegeling?

Heeft je allrisk-autoverzekering een nieuwwaarderegeling? Dan krijg je in een bepaalde periode bij total loss of autodiefstal de actuele nieuwwaarde vergoed. Dit bedrag heb je nodig om dezelfde of een gelijkwaardige auto te kopen.

Houd er wel rekening mee dat de restwaarde van je auto en een eigen risico meestal in mindering worden gebracht op de uitkering die je krijgt.

Nieuwwaarde of aanschafwaarde

De ene verzekeraar neemt daadwerkelijk de nieuwwaarde (cataloguswaarde) als uitgangspunt voor de schadeuitkering. Andere verzekeraars baseren zich op de aanschafwaarde. Dat is het bedrag dat bij aanschaf is betaald.

Soms wordt eerst een bepaalde periode de nieuwwaarde en daarna de aanschafwaarde als uitgangspunt genomen.

Termijn nieuwwaarde-uitkering en voorwaarden

Een nieuwwaarderegeling geldt meestal standaard 1 jaar. Bij verschillende allriskverzekeraars geldt de nieuwwaarderegeling standaard 2 of 3 jaar. Bij andere kun je de regeling soms uitbreiden tegen een hogere premie.

De auto moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo geldt de regeling meestal niet voor duurdere auto’s vanaf circa €75.000. Ook geldt de regeling niet altijd voor importauto’s. En vaak moet de auto gekocht zijn bij een Bovag-autobedrijf of merkdealer.

Vergoeding dagwaarde of vervangingswaarde

Na de nieuwwaardeperiode wordt vaak de dagwaarde of (hogere) vervangingswaarde uitgekeerd. Hiervoor raadplegen verzekeraars een expert of de koerslijst van de ANWB. Meestal tellen ze er 10% bij op. Bij enkele aanbieders geldt een afschrijvingsregeling. Die waarde kun je vergelijken met de vervangingswaarde of dagwaarde.

Vergelijk je autoverzekering en bekijk goed in de voorwaarden welke uitkering de autoverzekering van je keuze biedt.

Auto niet meer nieuw leverbaar?

De nieuwwaarde en cataloguswaarde zijn meestal gelijk. Maar niet als de auto niet meer nieuw leverbaar is. Een aantal verzekeraars heeft het bedrag van de nieuwwaarde gemaximeerd op 100% van de aanschafwaarde. Of 110% van de verzekerde som.

Informatie over uitkeringsregelingen

De vergoedingen voor nieuwe auto’s en jonge tweedehands auto’s bij diefstal of totaalverlies kunnen flink verschillen. Die regelingen staan in de polisvoorwaarden of op de websites van verzekeraars. Maar de informatie is vaak ingewikkeld en de uiteindelijke vergoedingen verschillen per verzekering, per auto en per jaar. Hierdoor kun je nauwelijks vergelijken.

Wij vinden een heldere uitleg in verzekeringskaarten en een verplichte link naar de volledige informatie wenselijk. Reis- en woonverzekeringen hebben al zo'n afschrijvingslijst bij schade.