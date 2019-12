Rechtsbijstanddekkingen

Rechtsbijstand kun je als aparte verzekering afsluiten, maar ook als aanvullende verzekering bij je autoverzekering of reisverzekering. Wil je verzekerd zijn voor rechtsbijstand voor je auto? Dan is het slim om eerst na te gaan op welke manier je dit het beste kunt doen. Het hangt maar net af van je eigen wensen. Probeer te voorkomen dat je dubbel verzekerd bent.

Rechtsbijstandverzekering via de autoverzekering

Rechtsbijstanddekking via de autoverzekering is meestal minder uitgebreid en goedkoper (gemiddeld €4 per maand) dan een losse rechtsbijstandverzekering. De dekking is meestal gekoppeld aan het verzekerde voertuig. Het maakt dan niet uit wie de bestuurder is.

Er zijn verschillende vormen van rechtsbijstand als aanvullende dekking op de autoverzekering:

Verhaalsbijstand (voertuiggebonden)

Met deze aanvullende dekking helpt de autoverzekeraar bij het verhalen van materiële schade. Letselschade valt hier niet onder. Bij een allriskverzekering (volledig casco) is verhaalsbijstand inbegrepen.

Deze aanvullende dekking is uitgebreider dan een verhaalsbijstandverzekering. Deze vorm dekt kosten voor juridische hulp als je na een auto-ongeval te maken krijgt met materiële schade en/of letselschade. En je kunt bijvoorbeeld ook juridische hulp inschakelen na een overtreding met de auto.

De verkeersrechtsbijstandverzekering biedt de meest uitgebreide (aanvullende) dekking voor geschillen in het verkeer. Autoverzekeraars, reis- en rechtsbijstandverzekeraars bieden dit aan. Deze verzekering sluit je af op jouw naam en biedt hulp bij het verhalen van schade die je met de auto veroorzaakt. Maar ook geschillen hierover en alle rechtsproblemen die in of door het verkeer ontstaan. De dekking is voor zowel medepassagiers als fietsers of voetgangers.

Gekoppeld aan: Afsluitoptie (naast autoverzekering) Dekking schadeverhaal Juridische hulp verkeersgeschillen Verhaalsbijstand voertuig aanvullend X Autorechtsbijstand voertuig aanvullend X X Verkeersrechtsbijstand persoon los of aanvullend X X

Deze termen worden soms door elkaar gebruikt maar de onderlinge verschillen zijn groot. Doe je overigens een beroep op je rechtsbijstanddekking van de autoverzekering, dan heeft dit géén gevolgen voor de opgebouwde no-claimkorting of schadevrije jaren.

Losse rechtsbijstandverzekering

Via een (gezins)rechtsbijstandpolis heb je standaard dekking voor verkeersgeschillen of kun je deze optioneel afsluiten met een module verkeer. Je hebt dan recht op hulp bij allerlei verkeersgerelateerde conflicten als verkeersdeelnemer, dus ook als voetganger of fietser.

Heb je een rechtsbijstandverzekering met verkeersdekking afgesloten? Dan kun je deze achterwege laten bij je auto- en reisverzekering. Zo voorkom je dubbel betalen. Ben je toch dubbel verzekerd, dan mag je zelf beslissen bij welke verzekeraar je voor bijstand aanklopt.

Aanvullende rechtsbijstand dekking via de reisverzekering

Als rechtsbijstand in de reisverzekering is ondergebracht, biedt deze alleen dekking voor calamiteiten op reis. Je moet in dat geval kunnen aantonen dat je op weg was naar het buitenland.

Als het om een binnenlandse reis gaat, moet je bijvoorbeeld de rekening van een overnachting laten zien. Voor rechtsbijstand via de autoverzekering geldt dit niet.

Voorkom onderverzekering

Vergelijk voor je een verzekering afsluit altijd de voorwaarden.

Let daarbij op de volgende zaken:

Soms is de vergoeding voor externe kosten gemaximeerd, zoals rechtbank- en advocaatkosten.

Soms krijg je geen juridische hulp als je bijvoorbeeld zelf schuld hebt aan het ongeval.

Dekkingen vergelijken

Wil je weten of je de beste dekking hebt? Vergelijk autoverzekeringen inclusief rechtsbijstanddekking via onze Vergelijker. Daarnaast kun je bij ons rechtsbijstandverzekeringen vergelijken op dekkingen, voorwaarden en premie.

