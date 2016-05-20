Hoe verzeker je rechtsbijstand?

Je kunt rechtsbijstand op 2 manieren verzekeren: met een losse rechtsbijstandverzekering of als aanvullende dekking bij je autoverzekering. Heb je al een rechtsbijstandverzekering? Controleer dan eerst of verkeerszaken al zijn meeverzekerd. Zo voorkom je dat je dubbel verzekerd bent.

Welke rechtsbijstand kies je?

Er zijn 3 vormen van rechtsbijstand die je kunt afsluiten voor verkeerssituaties. Welke het beste bij je past, hangt af van de juridische hulp die je wilt. Hieronder lees je de belangrijkste verschillen.

Doe je een beroep op de rechtsbijstanddekking van je autoverzekering? Dan heeft dit géén gevolgen voor je no-claimkorting of schadevrije jaren.

Verschil tussen aanvullende dekkingen

Twijfel je welke dekking bij je past? In de tabel hieronder zie je de belangrijkste verschillen in één oogopslag.

Gekoppeld aan: Los of aanvullend? Dekking schade verhalen Juridische hulp verkeersgeschillen Verhaalsbijstand Voertuig Aanvullend X Autorechtsbijstand Voertuig Aanvullend X X Verkeersrechtsbijstand Persoon Los of aanvullend X X

Rechtsbijstand via reisverzekering

De rechtsbijstand van je reisverzekering biedt alleen dekking voor problemen op reis. Je moet in dat geval kunnen aantonen dat je op weg was naar het buitenland. Of bij een binnenlandse reis moet je de rekening van een overnachting bijvoorbeeld laten zien. Dit geldt niet voor rechtsbijstand via de autoverzekering. Daarom is een rechtsbijstanddekking via de reisverzekering geen alternatief voor een rechtsbijstanddekking bij je autoverzekering.

Losse rechtsbijstandverzekering

Via een (gezins)rechtsbijstandpolis heb je soms standaarddekking voor verkeersgeschillen. Of je kunt deze afsluiten met een module verkeer. Hiermee heb je als verkeersdeelnemer recht op hulp bij allerlei verkeersgerelateerde meningsverschillen, dus ook als voetganger of fietser.

Heb je een rechtsbijstandverzekering met verkeersdekking afgesloten? Dan hoef je hier niet voor te kiezen bij je auto- en reisverzekering. Zo voorkom je dat je dubbel betaalt. Ben je toch dubbel verzekerd, dan mag je zelf beslissen bij welke verzekeraar je aanklopt voor bijstand.

Let op de polisvoorwaarden

Vergelijk altijd de voorwaarden, voordat je een verzekering afsluit. Controleer:

Of een maximumbedrag geldt voor externe kosten, zoals advocaatkosten en rechtbankkosten.

Of er situaties zijn waarbij je geen juridische hulp krijgt. Bijvoorbeeld als je zelf schuld hebt aan het ongeval.

Dekkingen rechtsbijstand vergelijken

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