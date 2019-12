Een autoverzekering voor jongeren is vaak een kostbare zaak. Je betaalt een hogere premie of meer eigen risico bij een schade. Er zijn grote verschillen tussen verzekeraars in acceptatiebeleid voor jongeren en de premieopslagen. Waarom is dat eigenlijk zo?

Al welkom vanaf 17 jaar

Bij de meeste verzekeraars kun je vanaf 18 jaar een autoverzekering afsluiten. Maar dankzij het experiment 2toDrive kun je al vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen en vanaf je 17e je rijbewijs halen. Bij een op de 4 autoverzekeraars kun je een verzekering afsluiten als je 17 jaar bent:

ANWB

De Goudse

ING

Nationale-Nederlanden (Autoverzekering ZZP)

SNS

Unigarant

United Insurance (Autopakket-polis)

Univé

Volkswagen Pon

ZLM

Bron: MoneyView, peildatum november 2019

2toDrive

2toDrive startte in 2011 als experiment en is hierna definitief ingevoerd met nieuwe wetgeving. Tot 18 jaar mogen jongeren alleen de weg op onder begeleiding van een coach. Er mogen maximaal 5 coaches op de begeleiderspas staan, vaak (een van) de ouders of andere familieleden.

Strenge leeftijdseisen

Sommige verzekeraars zijn strenger en accepteren je pas vanaf 21 jaar of ouder:

Promovendum accepteert je als klant vanaf 22 jaar.

Bij Aegon (online), de Kilometerverzekering, nowGo en Reaal (online) moet je minimaal 25 jaar zijn. Bij Aegon kun je wel vanaf 18 jaar terecht via een adviseur.

Of een verzekeraar je wel of niet accepteert kan ook afhangen van het aantal schadevrije jaren dat je hebt op bijvoorbeeld je 25e of het type auto dat je rijdt. Jongeren die een wat sportievere auto besturen, zoals een Volkswagen GTI, worden lang niet altijd door autoverzekeraars geaccepteerd.

Hogere prijs voor autoverzekering jongeren

Jongeren tot 25 jaar krijgen vaak te maken met een premietoeslag voor de autoverzekering. Ook hanteert een aantal verzekeraars een extra eigen risico voor jonge bestuurders. De reden is dat jongeren vaker ongelukken veroorzaken en daardoor zien verzekeraars deze groep als meer risicovol. Bij dodelijke ongevallen zijn jongeren zelfs 5 maal zo vaak betrokken dan oudere bestuurders volgens gegevens van SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid).

Maar je leeftijd is niet het enige waarop de verzekeraar let. Het maakt bijvoorbeeld ook uit wat voor type auto je koopt en in welke wijk je woont. De verzekering van een auto met meer vermogen is bijvoorbeeld duurder dan een auto met wat minder vermogen.

Jongere betaalt 4 keer zoveel premie

De Consumentenbond onderzocht in mei 2016 van 528 profielen de gemiddelde premieverschillen tussen jongere en wat oudere bestuurders. Als 18-jarige betaal je bij alle onderzochte verzekeraars gemiddeld meer premie dan een 40-jarige. Voor een WA-verzekering lopen de verschillen in premie op van 175% tot maar liefst 443%. Bij een beperkt cascodekking lopen de premieverschillen op tot maar liefst 422%.

Bij de meeste verzekeraars vervalt de premieopslag voor jongeren pas na het 25ste jaar. Percentages zeggen overigens niet alles. Uiteindelijk gaat het erom wat je onder de streep betaalt (de nettopremie) en wat de voorwaarden zijn.

Let op de voorwaarden

Let bij het vergelijken van autoverzekeringen niet alleen op de prijs, maar ook altijd op de voorwaarden. Bijvoorbeeld hoeveel je krijgt uitgekeerd als je auto total loss raakt en welke hulp je krijgt bij pech. Dit zie je in de Autoverzekeringvergelijker overzichtelijk onder elkaar als je bijvoorbeeld op de resultatenpagina klikt op 'toon details'. Zo zie je wat voor jou de beste autoverzekering voor jongeren is en wat je krijgt voor je geld.

Autoverzekering op naam ouders?

Vind je de premie van je autoverzekering erg duur? Sommigen overwegen dan de autoverzekering af te sluiten op naam van de ouders. Dit is echter bij de meeste autoverzekeraars niet toegestaan. Bij enkele verzekeraars mag dit wel onder strikte voorwaarden: je moet bijvoorbeeld nog bij je ouders inwonen en opgeven dat jij degene bent die het meest in de auto rijdt. Maar ook dan zit er een nadeel aan. Je bouwt geen schadevrije jaren op.

Let op! Als jij of je ouders verkeerde informatie doorgeven aan de verzekeraar kan dat ernstige gevolgen hebben. Als de verzekeraar het ontdekt, kan de verzekering worden beëindigd en/of de verzekeraar kan besluiten om eventuele schade niet te vergoeden.

