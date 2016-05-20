Autoverzekering voor jongeren

Leeftijd bepaalt premie autoverzekering

Je leeftijd is belangrijk voor autoverzekeraars. Vaak betaal je tot je 24e een premietoeslag. Verzekeraars zien jongere autorijders als een risicogroep voor schades en ongevallen.

Voor elk jaar dat je zonder brokken rijdt, krijg je extra premiekorting (no-claimkorting). Ook hanteren enkele verzekeraars een extra eigen risico voor jonge bestuurders. Het loont daarom zeker om voorzichtig te rijden. Als jonge automobilist heb je nog weinig tot geen schadevrije jaren opgebouwd en daardoor krijg je geen bonus-maluskorting.

Goedkope autoverzekering voor studenten

Promovendum en National Academic zijn een van de weinige autoverzekeraars die je opleiding meewegen voor je premie. Dat is handig voor bijvoorbeeld studenten. Met een 'hoge' opleiding krijg je een goedkopere autoverzekering.

Deze verzekeraars adverteren namelijk met premiekorting voor hoger opgeleiden. Maar deze aanbieders zijn niet aangesloten bij brancheorganisatie het Verbond van Verzekeraars. Daardoor hoeven ze zich niet aan de (gedrags)regels te houden die verzekeraars met elkaar hebben afgesproken.

Let op de voorwaarden

Let bij autoverzekeringen vergelijken niet alleen op de prijs, maar ook altijd op de voorwaarden. Bijvoorbeeld hoeveel je krijgt uitgekeerd als je auto total loss raakt. En welke hulp je krijgt bij pech.

Rijbewijs vanaf 17 jaar

Dankzij 2toDrive kun je al vanaf 16,5 jaar starten met rijles en vanaf je 17e je rijbewijs halen. Tot 18 jaar mogen jongeren alleen de weg op onder begeleiding van een coach. Er mogen maximaal 5 coaches op de begeleiderspas staan. Vaak zijn dat de ouders of andere familieleden.

Welke autoverzekering heb je nodig?

Voor een eigen auto heb je een autoverzekering met minimaal WA-dekking nodig. Dit is de goedkoopste autoverzekering waarmee je alleen verzekerd bent voor schade aan anderen. Voor schade aan je eigen auto is er een beperkt casco (WA+)- of allrisk-verzekering (volledig casco). Beperkt casco dekt autoschade door invloeden van buitenaf, zoals storm en een auto-inbraak. Allrisk vergoedt ook schade die je zelf veroorzaakt, bijvoorbeeld als je nét te krap inparkeert.

Autoverzekering op naam ouders?

Sommige jongeren willen een autoverzekering afsluiten op naam van de ouders. Dit mag niet bij de meeste autoverzekeraars. Bij sommige autoverzekeraars mag dit wel, maar alleen onder strenge voorwaarden:

Je moet bijvoorbeeld nog bij je ouders inwonen.

Je moet opgeven dat jij het meest in de auto rijdt.

Verzekeraars rekenen vaak een hoger eigen risico bij schade. En er is een nadeel: je bouwt geen schadevrije jaren op.

Schadevrije jaren ouders overnemen

Neem je de auto over van je ouders en kunnen zij zelf niet meer autorijden? Dan mag je soms de schadevrije jaren overnemen. Dat levert je premiekorting op en dus een goedkope autoverzekering. Check de voorwaarden bij de autoverzekeraar.

Ernstige gevolgen verkeerde informatie

Als jij of je ouders verkeerde informatie doorgeven aan de verzekeraar kan dat grote gevolgen hebben. Als de verzekeraar het ontdekt kan hij de verzekering beëindigen of de eventuele schade niet vergoeden.

Auto delen met anderen

Wil je een auto delen met anderen? Laat je dan samen registreren als autodelers en sluit een autodeelverzekering af. Als een ander schade rijdt met je auto, dan heeft dit geen invloed op de premie. Zonder autodeelverzekering gaat je premie omhoog als je schade claimt die iemand anders maakt met de auto. Let op! Alleen de verzekeringsnemer bouwt schadevrije jaren op en krijgt dus premiekorting.

Gebruik je de auto weinig?

Gebruik je de auto eigenlijk niet, bijvoorbeeld omdat je student bent en vaak met het openbaar vervoer reist? Dan moet de auto nog steeds verzekerd zijn. Zonder autoverzekering mag je auto niet op de weg staan en kun je een boete krijgen.

De RDW controleert regelmatig via een database op kenteken of auto’s verzekerd zijn. Je kunt het kenteken wel laten schorsen bij de RDW als je de auto een tijdlang niet gebruikt. Je hoeft dan geen motorrijtuigenbelasting te betalen.

Op de website van de RDW lees je meer over de verplichtingen die horen bij een auto.