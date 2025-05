Zo vind je de goedkoopste autoverzekering

Goedkope autoverzekering

Autoverzekeraars gooien elk jaar de premies omhoog. Dat is niet zo gek. Ze keren soms meer uit dan dat ze aan premies binnenkrijgen. De hogere uitkeringen hebben onder meer te maken met de toename van technische snufjes in de auto. Die zorgen voor een hoger gemiddeld schadebedrag.

Beparen op je premie

Toch kun je soms besparen op je verzekeringspremie. Kijk in onze vergelijker om de beste en goedkoopste autoverzekering te vinden. Die is afgestemd op je persoonlijke situatie. We laten ook premies zien van verzekeringen die je niet via ons kunt afsluiten, maar wel bij de verzekeraar zelf. We zijn daarin transparant.

Voorkom oververzekering

Bij je zoektocht naar een nieuwe autoverzekering is het belangrijk om kritisch te zijn wat je wel en niet wilt verzekeren. Zo voorkom je dat je oververzekerd bent. En dus te veel betaalt. Bepaal daarom voor elk onderdeel van je verzekering of je dit nodig hebt.

Kies WA, WA+ of allrisk

Als eerste bedenk je hoe je je auto wilt verzekeren: WA, WA+ (beperkt casco) of allrisk (volledig casco):

WA is het goedkoopst, maar je krijgt schade aan je eigen auto niet vergoed als je die zelf veroorzaakt.

Bij allrisk heb je volledige dekking, al hangt daar meestal een prijskaartje aan.

WA+ zit er tussenin: in een aantal gevallen betaalt de verzekeraar je schade.

Tip

Kies je voor WA+ of allrisk? Check dan na enige tijd of die ruime dekking nog nodig is. Als je auto ouder wordt, en dus minder waard, kun je de verzekering aanpassen. Dan betaal je meestal minder.

Zo wordt de premie bepaald

De combinatie van leeftijd, aantal kilometers per jaar, nieuwwaarde, woonadres en het aantal schadevrije jaren bepalen samen de premie. Aan de nieuwwaarde van je auto valt niet te sleutelen. Aan je leeftijd en woonadres ook niet. Wel is het raadzaam om na een verhuizing te bekijken of je huidige autoverzekering nog wel de goedkoopste is. Een ander postcodegebied kan een verhoging van de premie betekenen. Al levert het soms ook een lagere premie op.

Leeftijd maakt verschil

Aan je leeftijd kun je niets veranderen. Toch kun je soms besparen op je premie wanneer je partner meer schadevrije jaren heeft en/of ouder of juist jonger is. Jongeren tot 24 jaar betalen vaak het meeste voor hun autoverzekering. Niet alleen omdat ze vaker schade rijden, maar ook omdat ze nog weinig of geen schadevrije jaren hebben opgebouwd. Ouderen, zeker 80-plussers, krijgen meestal ook te maken met een premietoeslag. Al geldt voor hen dat het aantal schadevrije jaren het te betalen bedrag drukt.

Tip

Voer in onze vergelijker de gegevens van jezelf én van je partner in. Je kunt de auto verzekeren op naam van degene die de laagste premie betaalt. Dit geldt alleen voor partners, niet voor kinderen die op hetzelfde adres staan ingeschreven. Je partner moet op hetzelfde adres wonen.

Minder kilometers, lagere premie

Autoverzekeraars vragen bij het afsluiten van je verzekering hoeveel kilometers je jaarlijks rijdt. Ze laten de premie meestal afhangen van de jaarlijkse kilometrage. Maar niet alle verzekeraars doen dat. Vaak betaal je minder als je minder kilometers in je auto rijdt. Het is daarom verstandig om het aantal kilometers juist in te schatten. Niet te hoog, en ook niet te laag.

Korting op verzekering tweede auto

Heb je meer dan 1 auto in je huishouden? Dan kun je vaak gebruikmaken van de 'tweede-gezinsautoregeling'. Veel verzekeraars bieden die mogelijkheid. Je krijgt dan voor je tweede auto meestal dezelfde no-claimkorting als voor de eerste auto. Soms gelden er ook andere regelingen voor korting.

Extra verzekeringsdekkingen nodig?

Bij het afsluiten van je autoverzekering kun je extra’s toevoegen, zoals een rechtsbijstandverzekering, schadeverzekering inzittenden en ongevallenverzekering inzittenden. Je betaalt daarvoor extra premie. Soms heb je die extra’s niet nodig.

Een inzittendenverzekering is meestal verstandig om af te sluiten.

Voor de rechtsbijstandverzekering ligt dit soms anders. Vooral als je auto allrisk is verzekerd. Dan is de zogeheten verhaals(rechts)bijstand inbegrepen.

Zo kun je extra korting krijgen

Preventiemaatregelen, zoals inbraakbeveiliging, leveren soms ook een verlaging van de premie op. Een andere manier om de premie te beïnvloeden is het verhogen van het eigen risico. Dat kan tot wel €1200. Je betaalt dan een deel van de schade, die je zelf veroorzaakt hebt. In ruil voor premiekorting. Verschillende verzekeraars geven ook een premiekorting als je je autoverzekering per jaar betaalt.

Korting als je niet claimt

Ben je op zoek bent naar de goedkoopste autoverzekering? Dan wil je je premie waarschijnlijk zo laag mogelijk houden. Hoe meer schadevrije jaren je opbouwt, des te meer korting je krijgt op de basispremie. Wanneer je zelf aansprakelijk bent voor een relatief kleine schade, kan het handig zijn om die zelf te betalen. Reken uit wat je kwijt bent. En of dit opweegt tegen de extra premie die vervolgens waarschijnlijk moet neertellen. Hou er rekening mee dat een verhoging van je premie soms nog jaren doorwerkt.

Tip

Je verzekeraar kan voor je uitrekenen wat je over de komende 5 jaar aan premie kwijt bent als je een schade claimt.