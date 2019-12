Heb je een tweedehandsauto, let dan op de occasionwaarderegeling of aanschafwaarderegeling. Hiermee krijg je bij total loss of diefstal van je auto het bedrag terug dat je zelf voor de tweedehandsauto hebt betaald. Omdat een auto na aankoop in waarde daalt, is een uitkering van de occasionwaarde gunstiger dan wanneer je alleen de dagwaarde uitgekeerd krijgt. Het kan honderden euro's schelen.

Occasionwaarderegeling of dagwaarderegeling?

De occasionwaarderegeling, of aanschafwaarderegeling, vergoedt bij total loss of diefstal van je auto het bedrag dat je zelf voor je tweedehandsauto hebt betaald: de aanschafwaarde. Omdat een auto na aankoop in waarde daalt, is een uitkering van de occasionwaarde gunstiger dan wanneer je alleen de dagwaarde uitgekeerd krijgt als je auto total loss raakt of gestolen wordt.

Het verschil tussen de dagwaarde en occasionwaarde kan aanzienlijk zijn. Stel, je koopt een tweedehands auto van €7500. Rijd je de auto na 4 jaar total loss dan is hij pakweg €5000 waard (dagwaarde). Keert de verzekeraar de occasion- of aanschafwaarde uit, dan is dat €7500; een verschil van €2500. Wat je auto waard is en wat je krijgt uitgekeerd, is verder sterk afhankelijk van de kenmerken van de auto, zoals het merk en het type.

Maximale leeftijd auto

De helft van de autoverzekeringen biedt geen occasionwaarderegeling. Verzekeraars die dit wel doen, verbinden vaak wel een aantal voorwaarden aan de regeling. Er kan een maximale cataloguswaarde gelden voor de auto of maximale leeftijd om in aanmerking te komen voor de occasionwaarderegeling.

De uiterste ouderdom van de auto kan uiteenlopen van 36 maanden tot 192 maanden (16 jaar). Bij enkele autoverzekeringen geldt géén maximale leeftijd of ouderdom van de auto, wat uiteraard zeer gunstig is.

Daarnaast kan de termijn per polis verschillen voor de occasionwaarderegeling. Meestal is deze (of kun je kiezen uit) 12, 24 of 36 maanden. Bekijk de polisdetails in onze Autoverzekeringvergelijker voor actuele informatie.

Biedt verzekeraar de occasionwaarderegeling?

Niet iedere verzekeraar biedt de occasionwaarderegeling aan. Bij de autoverzekeraars die deze regeling hebben opgenomen is het een standaardonderdeel van de allriskpolis of WA+-polis. Het kost niets extra.

Biedt een verzekeraar geen occasionwaarderegeling aan en is je auto total loss of gestolen? Dan krijg je alleen de dagwaarde van je auto uitgekeerd.

Houd er rekening mee dat een eventuele restwaarde van je auto en/of je eigen risico wel in mindering wordt gebracht op de uitkering die je van je verzekeraar krijgt. Het maakt daarbij niet uit of je verzekeraar een occasionwaarderegeling of een dagwaarderegeling biedt.

Heb je alleen een WA-autoverzekering? Dan krijg je geen vergoeding van je autoverzekeraar. Als iemand anders de schade heeft veroorzaakt, kun je diegene natuurlijk wel aansprakelijk stellen.

Is de auto gekocht bij een Bovag- of merkdealer?

Het kan uitmaken waar je de auto hebt gekocht. Bij nogal wat verzekeraars komt de auto alleen voor de regeling in aanmerking als hij gekocht is bij een bij Bovag aangesloten bedrijf of een officiële merk(sub)dealer. Bij sommige aanbieders moet de auto zijn gekocht bij een autobedrijf met inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Een tweedehandsauto gekocht van een particulier valt dan buiten de occasionwaarderegeling. Bij een aantal verzekeraars hoef je de aanschafwaarde alleen aan te tonen met een originele nota en/of het bankafschrift waaruit de betaling aan de verkoper blijkt.

Jonge occasions (tot 12 maanden oud) vallen soms onder de nieuwwaarderegeling, soms onder de occasionwaarderegeling en soms nergens onder. Dit kan gevolgen hebben voor een eventuele schade-uitkering.

Brengt verzekeraar restwaarde en eigen risico in mindering?

Houd er ook rekening mee dat de restwaarde van je auto en een eigen risicobedrag meestal in mindering worden gebracht op de uitkering die je krijgt.

