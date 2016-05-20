Occasionwaarderegeling

Aanschafwaarderegeling of dagwaarderegeling?

De aanschafwaarderegeling vergoedt het bedrag dat je zelf voor je tweedehandsauto hebt betaald (de aanschafwaarde). Die waarde moet je wel kunnen aantonen met een aankoopnota of bankafschrift.

Een auto daalt na aankoop in waarde. Een uitkering van de aanschafwaarde is daarom meestal gunstiger dan wanneer de verzekeraar alleen de dagwaarde of vervangingswaarde uitkeert. Het verschil in vergoedingen kan aanzienlijk zijn en honderden euro's schelen.

Niet bij elke verzekeraar

Niet iedere verzekeraar biedt de aanschafwaarderegeling of aankoopwaarderegeling aan. Bij de autoverzekeraars die deze regeling hebben opgenomen is dit standaard bij de allrisk-polis (volledig casco) of WA+-polis (beperkt casco). Het kost niets extra. De regeling bij volledig casco dekkingen is vaak uitgebreider.

Termijn uitkering aanschafwaarde

De termijn van de aanschafwaarderegeling kan per polis verschillen: standaard meestal 1 jaar en maximaal 3 jaar. Na deze periode krijg je vaak de dagwaarde of vervangingswaarde (met 10% extra) uitgekeerd. Dat is net als bij nieuwe auto’s.

Voorwaarden aanschafwaarderegeling

Vaak geldt een maximale ouderdom van een tweedehandsauto voor de uitkeringsregeling. De verzekering moet wel binnen 1 tot 3 jaar ingaan nadat je de auto koopt. Net als bij de nieuwwaarderegeling kunnen er meer voorwaarden gelden. Bijvoorbeeld een maximale cataloguswaarde. En dat je de auto hebt gekocht bij een erkend (Bovag) autobedrijf.

Niet via particulier

Een auto die je koopt van een particulier valt bij 2 op de 3 autoverzekeringen buiten de aanschafwaarderegeling.

Uitkering: restwaarde en eigen risico

Wat je auto waard is en wat de verzekeraar uitkeert is afhankelijk van de kenmerken van de auto. Denk aan het merk en het type. Houd er rekening mee dat een eventuele restwaarde van je auto en/of je eigen risico wel in mindering wordt gebracht op de uitkering die je van je verzekeraar krijgt.

Alleen WA-verzekering?

Wanneer je alleen een WA-autoverzekering hebt, krijg je geen vergoeding van je verzekeraar. Als iemand anders de schade heeft veroorzaakt, kun je diegene natuurlijk wel aansprakelijk stellen.

Informatie over uitkeringsregelingen

De vergoedingen voor nieuwe auto’s en jonge tweedehandsauto’s bij diefstal of totaalverlies kunnen flink verschillen. Die regelingen staan in de polisvoorwaarden of op de websites van verzekeraars. De informatie is vaak ingewikkeld en de uiteindelijke vergoedingen verschillen per verzekering, per auto en per jaar. Hierdoor kun je nauwelijks vergelijken.

Wij vinden een heldere uitleg in verzekeringskaarten en een verplichte link naar de volledige informatie wenselijk. Reis- en woonverzekeringen hebben al zo'n afschrijvingslijst bij schade.