Je tweede auto verzekeren

Wat is een tweede gezinsautoregeling?

Heb je meerdere auto's? Dan kun je deze met de 'tweede gezinsautoregeling' vaak met dezelfde korting verzekeren als de eerste auto. Voorwaarde is vaak wel dat de andere auto ook op jouw naam staat, of op die van je partner en jullie op hetzelfde adres wonen.

Voorwaarden autoverzekeringen

Een schade met 1 van de 2 auto's heeft geen invloed op de no-claimkorting (korting op de premie) van de andere auto. Wel gelden er wat voorwaarden en uitsluitingen bij een tweede gezinsautoregeling. Vergelijk daarom goed de verschillende verzekeringen.

Er zijn ook verzekeraars die geen tweede gezinsautoregeling aanbieden, zoals Avéro Achmea (Rustig op Weg), Interpolis (AutoBewust), OHRA (Basis), Voogd & Voogd en Zero. Welke voorwaarden en uitsluitingen gelden, verschilt per verzekeraar. We zetten er een aantal voor je op een rij.

Heb je als samenwonende partners allebei (bijna) evenveel schadevrije jaren op je naam staan? Dan is het ook mogelijk je tweede auto apart te verzekeren. Vergelijk de premies en voorwaarden van autoverzekeringen met de voordelen van een tweede gezinsautoregeling.