Beginnend bestuurder en rijbewijs

Rijbewijs halen vanaf 17 jaar

Met de regeling 2toDrive kun je als jongere vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen en vanaf 17 jaar je rijbewijs halen. Tot je 18e mag je dan alleen autorijden met een coach naast je (met begeleiderspas). Steeds meer jongeren doen dit.

Beginnend bestuurder: puntenrijbewijs

Vanaf je 17e kun je rijexamen doen. Ben je 17 jaar of ouder wanneer je je autorijbewijs haalt? Dan ben je de eerste 5 jaar een 'beginnend bestuurder'.

Strafpunten bij overtredingen

Met een beginnersrijbewijs heb je te maken met strafpunten die je krijgt na ernstige overtredingen. Denk daarbij aan ernstige snelheidsovertredingen of bumperkleven. Krijg je als beginnend bestuurder 2 keer zo'n aantekening, dan moet je je rijbewijs inleveren.

Autoverzekering beginnend bestuurder

Bouw schadevrije jaren op

Als beginnend bestuurder heb je geen tot weinig rijervaring. De kans is daarom groter dat je schade maakt. En dat merk je aan de premie voor een autoverzekering. Je moet eerst schadevrije jaren opbouwen. Voor elk jaar dat je zonder ongevallen rijdt, krijg je extra korting op je premie (no-claimkorting).

Premietoeslag voor jongere rijders

Ben je jonger dan 21 jaar? Dan kun je je lang niet bij alle autoverzekeraars laten verzekeren. Maar een kwart van de autoverzekeraars accepteert 17-jarige automobilisten voor een autoverzekering. En tot je 25e betaal je bijna altijd een toeslag voor je autoverzekering. Verzekeraars zien jongere autorijders namelijk als een groep met een groter risico op schades en ongevallen.

Wees kritisch op rijstijlverzekering

Sommige autoverzekeraars hebben 'rijstijlpolissen' of 'rijgedragverzekeringen'. Je krijgt korting op de premie als je gegevens over je rijstijl deelt en veilig rijdt. Je kunt met een rijstijlverzekering geld besparen als je niet met piepende banden door de bocht vliegt, of regelmatig te hard rijdt. Korting klinkt leuk. Maar kijk bij een verzekering altijd naar de premie die je uiteindelijk moet betalen en naar de voorwaarden.

Auto en verzekering delen

Deel je met een partner op 1 adres woont en je auto samen gebruikt, kun je kiezen op welke naam de autoverzekering staat. Kies voor degene met de meeste schadevrije jaren. En/of de oudste partner vanwege leeftijdstoeslagen. Je geeft jezelf dan op als verzekerde en je partner als regelmatige bestuurder, of andersom. Is een inwonend kind de regelmatige bestuurder, dan geldt soms een premietoeslag of extra eigen risico.