Beginnend bestuurder en rijbewijs

Rijbewijs halen vanaf 17 jaar

Met de regeling 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen en vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen. Tot je 18e mag je dan alleen autorijden met een coach naast je (met begeleiderspas). Steeds meer jongeren doen dit.

Beginnend bestuurder: puntenrijbewijs

Ben je 18 jaar of ouder wanneer je je rijbewijs haalt? Dan ben je de eerste 5 jaar een 'beginnend bestuurder'. Haal je je rijbewijs als je 16 of 17 jaar bent? Dan ben je nog iets langer een 'beginnend bestuurder', namelijk de eerste 7 jaar.

Met een beginnersrijbewijs heb je te maken met strafpunten die je krijgt na ernstige overtredingen. Denk daarbij aan ernstige snelheidsovertredingen of bumperkleven. Krijg je als beginnend bestuurder 2 keer zo'n aantekening, dan moet je je rijbewijs inleveren.

Heb je vóór 1 oktober 2014 al een strafpunt gekregen? Dan val je nog onder de oude regeling en geldt de schorsing van je rijbewijs pas na 3 strafpunten.

Autoverzekering beginnend bestuurder

Bouw schadevrije jaren op

Als beginnend bestuurder heb je geen tot weinig rijervaring. De kans is daarom groter dat je schade maakt en dat merk je aan de premie voor een autoverzekering. Je moet eerst schadevrije jaren opbouwen. Voor elk jaar dat je zonder brokken rijdt, krijg je extra premiekorting (no-claimkorting). Daarom loont het het zeker om voorzichtig te rijden.

Premietoeslag voor jongere rijders

Ben je jonger dan 21 jaar? Dan kun je lang niet bij alle autoverzekeraars terecht. Slechts 1 op de 4 autoverzekeraars accepteert 17-jarige automobilisten voor een autoverzekering. En tot je 25e betaal je bijna altijd een toeslag voor je autoverzekering. Verzekeraars zien jongere autorijders namelijk als een groep met een groter risico op schades en ongevallen. Hoe voorzichtig je ook rijdt.

Wees kritisch op rijstijlverzekering

Sommige autoverzekeraars hebben 'rijstijlpolissen' of 'rijgedragverzekeringen'. Je krijgt korting op de premie als je gegevens over je rijstijl deelt en veilig rijdt. Als je niet met piepende banden door de bocht vliegt, of regelmatig hard rijdt, kun je met een rijstijlverzekering geld besparen.

Die korting klinkt leuk, maar het gaat om de premie die je uiteindelijk betaalt en - niet te vergeten - de voorwaarden. Bovendien geef je je persoonlijke gegevens prijs.

Auto en verzekering delen

Deel je als samenwonende partners een auto, dan kun je kiezen op welke naam de autoverzekering komt te staan. Kies dan voor degene met de meeste schadevrije jaren en/of de jongste partner vanwege leeftijdstoeslagen.

Je geeft jezelf dan op als verzekerde en je partner als regelmatige bestuurder. Is een inwonend kind regelmatige bestuurder, dan geldt soms een premietoeslag of extra eigen risico.

