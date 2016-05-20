Hoe werkt korting voor je rijstijl?

Bij sommige autoverzekeringen krijg je korting op de premie door gegevens over je rijstijl te delen en veilig te rijden. Deze polissen heten rijstijlpolissen of rijgedragverzekeringen. Je bespaart zo geld op je autoverzekering. Tenzij je met piepende banden door de bocht vliegt of regelmatig hard rijdt.

Die korting klinkt leuk, maar het gaat om de premie die je uiteindelijk betaalt én de voorwaarden. Ook word je continu in de gaten gehouden. De politie kan de verzamelde data, zoals je snelheid en remgedrag, opvragen voor onderzoek na een ongeval.

Let op

Bij langdurig onveilig rijgedrag kunnen de meeste aanbieders de polis beëindigen. Je kunt na zo'n opzegging door de verzekeraar bijna nergens meer terecht.

Verzekeraars met rijstijlpolissen

Enkele autoverzekeraars registreren je rijgedrag met een app. Deze maatschappijen bieden een rijstijlpolis aan:

Peildatum: 30 april 2026

Rijstijlverzekering apps

Rijstijlapp FBTO

De app van FBTO meet onder meer hoe hard je rijdt en of je remt of optrekt. De app werkt in combinatie met een klein bluetooth apparaatje. Deze pod krijg je in bruikleen. Bij de FBTO Rijstijlverzekering kun je met een veilige rijstijl tot 30% korting krijgen op de reguliere premie van de autoverzekering. De korting wordt per maand berekend en uitgekeerd. FBTO kan je verzekering stoppen bij slecht rijgedrag. Dit geldt ook als je geen schade veroorzaakt. De polis is niet meer af te sluiten, maar blijft beschikbaar voor degenen die de verzekering al hebben.

ANWB Veilig Rijden

De ANWB Veilig Rijden app werkt in combinatie met een dongel/beacon. De polis kun je alleen afsluiten met een ANWB-lidmaatschap. Je krijgt na de eerste 10 dagen feedback op je rijgedrag. Heb je in de 10 dagen minder dan 65 kilometer gereden? Dan krijf je de feedback als je deze afstand hebt afgelegd. Vanaf dan ontvang je elk kwartaal je rijscore. Standaard krijg je 10% korting op je autoverzekering. Die kan oplopen tot 30%.

Bij gevaarlijk rijgedrag vervalt de korting. De verzekerde krijgt meestal nog 30 dagen de tijd om de rijstijl te veranderen. Als die niet verbetert, beëindigt ANWB de verzekering.

Wil je een rijverzekering afsluiten, vergelijk dan goed de premie en voorwaarden met andere autoverzekeringen.

Privacy rijstijlpolis

Verzekeraars willen steeds meer data gebruiken om risico's in te schatten bij verzekeringen. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en vragen ons af in hoeverre de privacy is gewaarborgd. Verzekeraars en andere bedrijven verzamelen soms meer gegevens dan noodzakelijk.

Wij eisen dat de verzamelde gegevens niet worden gebruikt om in de toekomst mensen uit te sluiten of toeslagen te berekenen. Lees meer over onze actie De dupe van je data.

Wat betreft privacy vinden wij het belangrijk dat:

Je als verzekerde inzicht hebt in de opgeslagen gegevens.

Je als verzekerde de gegevens altijd zonder opgaaf van reden onmiddellijk kunt (laten) verwijderen.

Er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is.

Deze gegevens in geen enkele vorm aan derden worden doorgegeven.

Connected cars: kopen, huren of leasen

Moderne auto's ofwel 'connected cars', vaak verbonden met internet, verzamelen persoongegevens. Bijvoorbeeld over je locaties, belgedrag en je rijstijl. Zo weet een voertuig veel over de inzittenden. De fabrikant heeft toegang tot die gegevens en kan die delen met bijvoorbeeld leasemaatschappijen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte een handleiding (pdf) met privacytips voor connected cars. Hierin staat waarop je moet letten bij het (ver)kopen, huren en leasen van zo'n auto. Zo moet een autofabrikant en dealer je informeren over de gegevens die het voertuig verzamelt en opslaat.

Tip: verwijder alle data uit de auto als je hem verkoopt.