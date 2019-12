Korting voor je rijstijl

Verzekeraars geven korting op de premie van je autoverzekering op basis van jouw rijstijl, via een app op je smartphone of een stekker in je auto. Wie veilig rijdt, krijgt 10% tot 35% korting. Maar wat zegt dat over de premie en hoe zit het met de privacy?

Hoe werkt het?

Bij sommige autoverzekeringen, zogeheten rijstijlpolissen of rijgedragverzekeringen, krijg je korting op de premie door gegevens over je rijstijl te delen en veilig te rijden. Als je niet met piepende banden door de bocht vliegt of regelmatig hard rijdt, kun je zo geld besparen op je autoverzekering.

Die korting klinkt leuk, maar het gaat om de premie die je uiteindelijk betaalt en - niet te vergeten - de voorwaarden. Ook word je continu in de gaten gehouden. De politie kan de verzamelde data, zoals je snelheid en remgedrag, opvragen voor onderzoek na een ongeval.

Verzekeraars rijstijlpolissen

Er zijn autoverzekeraars die je rijgedrag registreren met alleen een app, maar die zijn in de minderheid. Andere autoverzekeraars werken met een stekker die je in je auto plugt. Er zijn in elk geval 6 maatschappijen die een rijstijlpolis aanbieden (peildatum: juni 2019). Dit zijn:

ANWB (Veilig Rijden)

Fairzekering (Autofairzekering)

FBTO Rijstijlverzekering

PolisVoorMij

Voogd & Voogd (AutoPrismaPolis)

Voorop

Prijs rijstijlpolis

Rijd je redelijk, dan krijg je vaak maar een beetje korting op de rijstijlpolissen. In dat geval kun je, volgens onderzoek van de Consumentenbond, beter een normale autoverzekering afsluiten. Zelfs bij dezelfde aanbieder is de premie van een normale autoverzekering soms lager dan die van de rijgedragpolis met 10% korting.

Dat is bijvoorbeeld zo bij de ANWB en de zogenoemde Chipwise-polissen van Voogd & Voogd. Verdien je helemaal geen korting, dan ben je zelfs duurder uit. De basispremie ligt bij de meeste aanbieders namelijk een stuk hoger dan die van een vergelijkbare gewone autoverzekering.

Leeftijd verzekerde

Dat autorijders tot 24 jaar meer betalen voor hun autoverzekering is bekend. Jongeren beschikken over minder rijervaring of schadevrije jaren en maken relatief veel brokken. Maar ook oudere, ervaren automobilisten betalen dikwijls een premietoeslag of worden zelfs geweigerd als nieuwe klant.

Juist voor deze 2 groepen biedt de rijgedragverzekering interessante mogelijkheden om de premie te drukken. Fairzekering hanteert een maximumleeftijd van 75 jaar. En net als bij de meeste gewone autoverzekeringen krijgen oudere bestuurders in veel gevallen te maken met een soms stevige premietoeslag vanwege hun leeftijd. Bij Fairzekering en Voogd & Voogd betaalt een 71-jarige juist minder dan een 51-jarige (peildatum: november 2016).

Privacy

Verzekeraars willen steeds meer data gebruiken om risico's in te schatten bij verzekeringen. De Consumentenbond volgt deze ontwikkelingen nauwlettend en vraagt zich af in hoeverre de privacy is gewaarborgd. Verzekeraars en andere bedrijven verzamelen soms meer gegevens dan noodzakelijk.

De Consumentenbond eist dat de verzamelde data niet worden gebruikt om in de toekomst mensen uit te sluiten of toeslagen te berekenen. Lees meer over onze actie De dupe van je data.

Wat betreft privacy vindt de Consumentenbond het belangrijk dat:

je als verzekerde inzicht hebt in de opgeslagen gegevens.

je als verzekerde de gegevens altijd zonder opgaaf van reden onmiddellijk kan (laten) verwijderen.

er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is.

deze gegevens in geen enkele vorm aan derden worden doorgegeven.

Rijstijlverzekering apps

De apps van FBTO, PolisVoorMij en Whoosz! registreren je rijstijl op basis van gps en gebruikte kracht (G-krachten). De apps meten waar je rijdt, hoe hard je rijdt en of je remt of optrekt. Gebruik bij lange ritten een acculader, anders is de batterij van je smartphone snel leeg.

Rijstijlverzekeringen via een stekker

Je rijstijl kan ook via een zogenaamde stekker in de auto worden gemeten. Hiervoor zijn verschillende benamingen, zoals kastje, connector, stick, dongel en stekker. Deze rijstijlverzekeringen kunnen overigens ook een app aanbieden, maar die wordt dan niet gebruikt om de rijstijl te meten.

Nadeel is dat hard remmen of een snelle uitwijkmanoeuvre om een ongeluk te voorkomen, kan worden gezien als 'fout rijgedrag'. De stick registreert het remmen en optrekken, maar niet de reden erachter. Plotseling remmen voor een kind of dier wordt dus ook afgestraft.

Rijstijlpolis stopgezet

Bij langdurig onveilig rijgedrag kan bij de meeste aanbieders de polis worden beëindigd, ook als er geen schade is veroorzaakt. Bij Fairzekering, Voorop en Voogd & Voogd dreigt dat scenario voor wie 10 van de 12 maanden geen korting heeft verdiend.

Voor de ANWB is 1 keer 50 kilometer per uur te hard rijden al genoeg om contact met je op te nemen om de consequenties te bespreken. Je hebt dan 5 dagen om je Veilig Rijden Autoverzekering te beëindigen. Doe je dat niet, dan zegt de ANWB je polis op. Je kunt dan bijna nergens meer terecht.

