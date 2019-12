WA beperkt casco (WA+)

Wat is gedekt met een beperkt casco verzekering?

Naast de schade die je eventueel bij een ander veroorzaakt, is met beperkt casco ook bepaalde schade aan je eigen auto verzekerd.

WA Beperkt casco All risk Schade aan anderen x x x Diefstal en inbraak x x Ruitschade x x Stormschade en brandschade x x Schade door eigen toedoen x Vandalisme x

Wanneer kies je voor beperkt casco?

Sommige automobilisten houden te lang vast aan hun beperkt casco of allriskautoverzekering. Je kunt veel besparen door een lagere dekking te nemen wanneer je auto op leeftijd raakt. Over het algemeen geldt:

Leeftijd auto Autoverzekering nieuw tot 6 jaar oud Allriskverzekering 6 jaar tot 10 jaar oud Beperkt cascoverzekering 10 jaar oud of ouder WA-verzekering

Natuurlijk speelt niet alleen de leeftijd van je auto een rol bij het kiezen van de dekking. Denk ook aan de waarde van de auto en de risico's waarvoor je gedekt wilt zijn. De dagwaarde kun je opzoeken via de ANWB/Bovag Koerslijst.

Als de auto nog niet is afbetaald, is het meestal niet handig om de dekking van allrisk naar beperkt casco te verlagen. Neem bij de overwegingen die je maakt ook de premieverschillen mee.

Welke dekking voor een autoverzekering past bij jou? Twijfel je welke dekking het beste bij jouw situatie past? De leeftijd, maar ook de waarde weegt mee. En heb je voldoende geld achter de hand om grote schades zelf te kunnen betalen of juist niet? Maak een goede afweging en kies de juiste autoverzekering.

Loont het om over te stappen naar een andere autoverzekering?

Dekking autoverzekering aanpassen

Is je auto ouder dan 6 jaar en ben je allrisk verzekerd? Check dan of een verlaging van de allriskdekking naar beperkt casco iets oplevert. Je bent dan nog steeds verzekerd voor schade door diefstal, inbraak, brand, storm en voor ruitschade. Schade aan je eigen auto die je zelf veroorzaakt, is niet gedekt. Afhankelijk van de autowaarde en premie kan dit schelen.

Raakt je auto total loss door je eigen schuld, dan draai je met een beperkt cascodekking en WA-verzekering dus zelf op voor de schade. Bij een oudere auto is de dagwaarde lager en een total loss-schade dus beter te dragen dan een nieuwere auto. Je kunt de dagwaarde nagaan via de ANWB/Bovag Koerslijst.

Vervangend vervoer en casco dekking

Bij een (beperkt) cascodekking is de schadegebeurtenis bepalend of je recht hebt op vervangend vervoer. Denk bijvoorbeeld aan totaalverlies door stormschade. Met een allriskdekking zijn er meer gebeurtenissen gedekt dan met een beperkt cascodekking. De verzekeringsmaatschappij komt met een tegemoetkoming in de kosten of stelt kosteloos een vervangende auto ter beschikking.

Premie autoverzekering omhoog na claim?

Als je schade claimt die valt onder de dekking van je beperkt casco, gaat dat niet ook ten koste van je bonus-maluspositie. Als je schade claimt die je zelf hebt veroorzaakt wel en raak je een of meerdere schadevrije jaren kwijt. Je kunt ook te maken krijgen met een eigen risico.

De beste autoverzekering voor jou Vind snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen.

