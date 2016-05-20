Wat is beperkt casco?

Als je een autoverzekering gaat afsluiten, kun je kiezen uit verschillende dekkingen. WA, beperkt casco (WA+) of volledig casco (allrisk). Met de dekking beperkt casco, ben je verzekerd voor schade aan anderen. Maar je bent ook voor een aantal schades aan je eigen auto verzekerd.

Wanneer kies je voor beperkt casco?

Sommige automobilisten houden lang vast aan hun beperkt casco- of allrisk-verzekering. Je kunt veel besparen met een lagere dekking als je auto ouder is. Over het algemeen geldt:

Leeftijd auto Autoverzekering Nieuw tot 6 jaar oud Allrisk-verzekering 6 jaar tot 10 jaar oud Beperkt cascoverzekering 10 jaar oud of ouder WA-verzekering

Bij het kiezen van de dekking speelt niet alleen de leeftijd van je auto een rol. Denk ook aan de waarde van de auto en de risico's waarvoor je gedekt wilt zijn. De dagwaarde van de auto kun je opzoeken via de ANWB/Bovag Koerslijst.

Natuurschade gedekt?

Met de dekking beperkt casco ben je ook verzekerd voor natuurschade. Heb je een claim door natuurschade, dan heeft dit geen gevolgen voor je premie en schadevrije jaren. Nu het klimaat verandert en er vaker natuurschade is, kan een beperkt cascoverzekering verstandig zijn. Denk hierbij aan:

Schade door storm, onweer, hagel en wateroverlast.

Schades die minder vaak voorkomen, zoals door een aardbeving, natuurbrand of lawine.

Dekking autoverzekering verlagen

Is je auto ouder dan 6 jaar en ben je allrisk verzekerd? Controleer dan of een verlaging van de allrisk-dekking naar beperkt casco iets oplevert. Je bent dan nog steeds verzekerd voor schade door diefstal, inbraak, brand, storm en voor ruitschade. Schade aan je eigen auto die je zelf veroorzaakt, is bij beperkt casco niet gedekt. Of het hangt af van de premie en waarde van je auto.

Als de auto nog niet is afbetaald, dan is het meestal niet handig om de dekking te verlagen van allrisk naar beperkt casco. Neem bij je overweging ook het premieverschil mee.

Total loss betaal je zelf

Raakt je auto total loss door je eigen schuld? Dan draai je zelf op voor de schade met een beperkt cascodekking en WA-verzekering. Bij een oudere auto is de dagwaarde lager. Je kunt schade door total loss dan beter dragen, dan bij een auto die jonger is. Je kunt de dagwaarde nagaan via de ANWB/Bovag Koerslijst.

Vervangend vervoer en cascodekking

Bij een (beperkt) cascodekking bepaalt wat er is gebeurd of je recht hebt op vervangend vervoer. Denk bijvoorbeeld aan total loss door stormschade. Met een allrisk-dekking zijn meer gebeurtenissen gedekt dan met een beperkt cascodekking. De verzekeringsmaatschappij komt je tegemoet in de kosten of je krijgt tijdelijk gratis een vervangende auto.

Premie autoverzekering omhoog na claim?

Claim je schade die valt onder de dekking van je beperkt casco, dan gaat dat niet ten koste van je bonus-maluspositie. Maar wel als je schade claimt die je zelf hebt veroorzaakt. Je raakt dan een of meer schadevrije jaren kwijt. Je kunt ook te maken krijgen met een eigen risico.