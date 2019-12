In het slechtste geval is je auto na een ongeval total loss. Dan is je auto onherstelbaar beschadigd. Je kunt hem niet meer gebruiken of de reparatie is duurder dan de dagwaarde van de auto. Waar heb je in zo’n geval recht op? En wat moet je doen als je het niet eens bent met de uitkering?

Auto total loss verklaard

Een auto kan op 2 manieren total loss worden verklaard:

Economisch total loss

Een auto is in principe economisch total loss als de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3e van de dagwaarde van de auto vóór de schade. Oudere auto's raken sneller economisch total loss door hun lagere dagwaarde. Technisch total loss

De auto kan niet meer verantwoord worden gerepareerd of is er niet meer, bijvoorbeeld door diefstal.

Verzekeraars hanteren verschillende regelingen bij dit zogenoemde totaalverlies. Deze hangen deels samen met de leeftijd van de auto. Afhankelijk van de verzekeraar en dekking heb je recht op vervangend vervoer. De kosten van een huurauto worden volgens het Verbond van Verzekeraars maximaal 2 weken en tot 75% van de kosten vergoed. Als je aantoonbaar langer aangewezen bent op het huren van een auto, kun je die kosten wel claimen.

Nieuwwaarderegeling of occasionwaarderegeling

Voor nieuwe auto's (tot 3 jaar) wordt voor total loss vaak een regeling opgenomen die gebaseerd is op de nieuwwaarde minus een bepaalde afschrijving. De eerste 3 jaar keert de verzekeraar bijvoorbeeld de nieuwwaarde uit bij totaalverlies. Voor het vierde en vijfde jaar wordt daar een bepaald percentage vanaf getrokken.

Voor tweedehands auto's hanteren een aantal autoverzekeraars een dagwaarderegeling bij totaalverlies. Andere verzekeraars bieden (onder bepaalde voorwaarden) een gunstigere occasionwaarderegeling, waarmee je de aanschafwaarde terugkrijgt.

Autoschade verhalen bij tegenpartij

Is het totaalverlies van je auto veroorzaakt door een aansprakelijke tegenpartij? Dan kun je een vergoeding claimen. Het gaat dan om het verschil tussen de dagwaarde van het voertuig en de waarde van het wrak. Dit is doorgaans geen vetpot.

Met die vergoeding plus de opbrengst van het wrak moet je een gelijkwaardig voertuig kunnen aanschaffen, maar dat kan vaak niet. Dit kan soms (deels) verklaard worden als de andere auto bijvoorbeeld minder kilometers op de teller heeft of meer opties.

Autoschade vaststellen door expert

Verzekeraars schakelen een schade-expert in om schade vast te stellen. Alle experts die door verzekeraars worden ingezet, zijn ingeschreven in het NIVRE-register. Wordt de auto total loss verklaard? Dan vraagt de expert een aantal opkopers om te informeren hoeveel zij voor het wrak bieden.

De schade-expert bepaalt hoeveel je krijgt uitgekeerd. Hij kijkt bijvoorbeeld naar de kenmerken van de auto, de staat van onderhoud, de kilometerstand, waar je de auto hebt gekocht en hoeveel de dagwaarde (ook wel vervangingswaarde genoemd) ongeveer was.

De minimale Bovag-garantie van 6 maanden uit de ANWB-/Bovag-koerslijst, die wordt gebruikt voor een indicatie van de dagwaarde van je auto, krijg je niet. Met deze garantie heb je 6 maanden recht op reparatie door het autobedrijf bij bijvoorbeeld technische mankementen.

Toch repareren

Is je auto total loss, maar wil je hem toch houden? Dan kun je de schade-uitkering gebruiken voor reparatie, maar zul je zelf moeten bijleggen. De uitkering ontvang je via de verzekeraar, maar soms gaat de rekening rechtstreeks naar het herstelbedrijf.

Let op: een gerepareerde auto heeft in dit geval een zogeheten WOK-status (Wacht Op Keuren) bij de RDW. De auto is dan wel verzekerd, maar mag niet de openbare weg op voordat hij gekeurd is (hier zijn kosten aan verbonden). Ook kan de schade-uitkering verschillen per verzekeraar en krijg je niet per definitie de dagwaarde uitgekeerd.

Volgens het Verbond van Verzekeraars bepaalt de verzekeraar de uitkering bij reparatie zelf, aan de hand van eigen tabellen.

Dagwaarde auto

Er bestaan geen algemene regels voor het vaststellen van een uitkering. Daardoor kan deze per geval en expert wisselen. Verzekeraars vergoeden bij total loss schade in elk geval niet meer dan de 'werkelijke waarde' volgens het zogeheten indemniteitsbeginsel. Bij totaalverlies van de auto is dit de dagwaarde. Deze waarde van de auto wordt vaak gebaseerd op de koerslijst van de ANWB, maar valt soms lager uit.

Volgens de wet moet een aansprakelijke tegenpartij alle geleden schade, vermogensschade en ander nadeel (Artikel 6:162 BW en 6:95/96) vergoeden. Maar in de praktijk krijg je bijkomende kosten, de rijklaarmaakkosten, voor het afleveren van de auto niet standaard vergoed. De Consumentenbond vindt dat deze moeten worden opgenomen in de schade-uitkering.

Tips bij te lage uitkering

Eis uitleg en een duidelijke onderbouwing van het expertiserapport en de vermelde bedragen (dagwaarde en uitkering).

Stel de WA-verzekeraar van de schuldige tegenpartij aansprakelijk voor je schade: gebruik de voorbeeldbrief aansprakelijk stellen voor geleden schade.

Ben je het niet eens met de uitkering na een total loss schade, die buiten jouw schuld is veroorzaakt? Maak dan bezwaar bij de verzekeraar van de tegenpartij. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief total loss schade-uitkering.

Kijk naar de verkoopprijzen van vergelijkbare auto’s op websites van dealers en op die van bijvoorbeeld Autoweek.nl, Autotrack.nl en Gaspedaal.nl. Print die uit en stop de printjes als bewijs bij de brief zodat duidelijk is waarom de uitkering hoger moet zijn.

Voeg ook kopieën van bonnetjes van onkosten toe, zoals de huurkosten van een vervangende auto of reiskosten. Stuur ook een kopie van de aanschafnota van de nieuwe auto, een bewijs van een garantie of factuur van een recente onderhoudsbeurt mee. De expert kan dit dan allemaal meenemen bij een (her)beoordeling.

Claim ook eventuele inkomstenderving op basis van bijvoorbeeld geplande werkzaamheden die door de aanrijding vervielen. En voeg bewijs hiervan toe.

Helpt klagen bij de verzekeraar niet of duurt de klachtafhandeling erg lang? Leg je klacht dan voor aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of schakel juridische hulp in.

Contra-expert inschakelen

De verzekeraar kiest de expert. Ben je het niet eens met de uitkomst, dan heb je het recht om een contra-expert in te schakelen. Komen zij er niet uit dan benoemen ze een derde die een expertise verricht. Dit expertiserapport is leidend voor de verzekeraar en voor de consument.

Lees meer over problemen met de afhandeling van schade.

Autoschade claimen?

Afhankelijk van de oorzaak daal je bij een schadeclaim direct een aantal treden op de bonus-malusladder en stijgt de premie. Het kan dus interessant zijn de schade voor eigen rekening te nemen. Benieuwd hoe het bonus-malussysteem werkt? We hebben deze informatie en handige tips voor je op een rij gezet.

