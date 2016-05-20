Auto total loss verklaard

Een auto kan op 2 manieren total loss worden verklaard.

Economisch total loss

Zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de dagwaarde en de restwaarde van de auto? Dan is een auto economisch total loss. De dagwaarde is de waarde van de auto vóór de schade. De restwaarde is de waarde die de auto na de schade nog heeft. Oudere auto's zijn door hun lagere dagwaarde sneller economisch total loss. Technisch total loss

De auto kan niet meer verantwoord worden gerepareerd. Of de auto is er niet meer, bijvoorbeeld door diefstal.

Total loss en vergoeding autoverzekering

Of en hoeveel je verzekeraar uitkeert als je auto total loss is, hangt af van de dekking en polisvoorwaarden.

WA-dekking: keert geen vergoeding uit bij schade aan eigen voertuig.

Beperkt casco: keert alleen schade uit in bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als de auto total loss is door brand, hagel of een overstroming.

Allrisk (volledig casco): met deze dekking krijg je vrijwel altijd een vergoeding als je auto total loss is. Tenzij je een strafbaar feit hebt gepleegd, zoals het rijden onder invloed.

Verschillende regelingen

Verzekeraars gebruiken verschillende regelingen bij dit zogenoemde totaalverlies. Voor een deel hangt dit samen met de leeftijd van de auto.

Autoschade verhalen bij tegenpartij

Volgens de wet moet een aansprakelijke tegenpartij alle geleden schade, vermogensschade en ander nadeel en vergoeden. Maar je krijgt bijkomende kosten niet standaard vergoed, zoals rijklaarmaakkosten voor het afleveren van de auto. Wij vinden dat deze moeten worden opgenomen in de schade-uitkering.

Is het totaalverlies van je auto veroorzaakt door een aansprakelijke tegenpartij? Dan kun je een vergoeding claimen. Het gaat dan om het verschil tussen de dagwaarde van de auto en de waarde van het wrak. Dat is meestal geen groot bedrag.

Met die vergoeding én de opbrengst van het wrak moet je eenzelfde auto kunnen kopen. Toch kan dat vaak niet. Omdat de nieuw te kopen auto bijvoorbeeld minder kilometers op de teller heeft of meer opties.

Autoschade vaststellen door expert

Verzekeraars schakelen een schade-expert in om schade vast te stellen. Alle experts die door verzekeraars worden ingezet, staan ingeschreven in het NIVRE-register. Er zijn geen algemene regels voor het vaststellen van een uitkering. Daardoor kan het bedrag per geval en expert verschillen.

Verzekeraars vergoeden bij total loss vaak niet meer dan de 'werkelijke waarde'. Je mag als verzekerde volgens het indemniteitsbeginselniet beter worden van een schade-uitkering.

Wordt de auto total loss verklaard? Dan vraagt de expert aan een aantal opkopers hoeveel zij voor het wrak bieden. De schade-expert bepaalt hoeveel je krijgt uitgekeerd. Hij kijkt bijvoorbeeld naar:

De kenmerken van de auto.

De staat van onderhoud.

De kilometerstand.

De prijs waarvoor je de auto kocht.

De dagwaarde, ook wel vervangingswaarde genoemd.

Contra-expert inschakelen

De verzekeraar kiest de expert. Ben je het niet eens met de uitkomst, dan heb je het recht om een contra-expert in te schakelen. Komen zij er niet uit dan wijzen ze een derde aan, die een expertise verricht. Dit expertiserapport is leidend voor de verzekeraar en voor de consument. Lees meer over problemen met de afhandeling van schade.

Toch repareren

Is je auto total loss, maar wil je hem toch houden? Dan kun je de schade-uitkering gebruiken voor reparatie, maar moet je zelf geld bijleggen. De uitkering ontvang je via de verzekeraar, maar soms gaat die meteen naar het herstelbedrijf.

Let op: een gerepareerde auto kan een verbod voor rijden op de weg krijgen (vroeger WOK-status). De auto mag dan niet de openbare weg op totdat hij is gekeurd door de RDW. Hier zijn kosten aan verbonden. De schadeuitkering verschillen per verzekeraar en krijg je niet altijd de dagwaarde uitgekeerd. De auto is wel verzekerd,

Tips bij te lage uitkering

Autoverzekering opzeggen bij total loss

Bij total loss van je auto krijg je een vrijwaringsbewijs van de partij die de auto opkoopt of sloopt. Met dat bewijs kun je je autoverzekering bij je verzekeraar opzeggen, vanaf de datum van de sloop. Het opzeggen van de verzekering heeft geen effect op de afwikkeling van een nog lopende schadeclaim.

Ben je het niet eens met de schadeafhandeling, dan kun je een contra-expert inschakelen. De kosten daarvan worden normaal gesproken vergoed door de verzekeraar. Ook als je de autoverzekering hebt opgezegd. De kosten van de contra-expert horen namelijk bij het ongeval, dat plaatsvond tijdens de looptijd van de autoverzekering. Vraag bij je verzekeraar naar de precieze voorwaarden voor de vergoeding.

Autoschade wel of niet claimen?

Afhankelijk van de oorzaak daal je bij een schadeclaim direct een paar treden op de bonus-malusladder, waardoor de premie stijgt. Het kan dus interessant zijn de schade voor eigen rekening te nemen. Benieuwd hoe het bonus-malussysteem werkt? We hebben deze informatie en handige tips voor je op een rij gezet.