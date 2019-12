Autoverzekering opzeggen

Opzegtermijnen autoverzekering

Het is tegenwoordig veel makkelijker om een autoverzekering op te zeggen dan een paar jaar geleden. Bij sommige autoverzekeraars hoef je geen 12 maanden te blijven en kun je het eerste jaar al dagelijks opzeggen. Bij andere kun je soms na een maand weg.

Verzekeraars sturen na 12 maanden doorgaans een nieuwe polis, waardoor het lijkt of je hieraan vast zit. Dit is niet zo. Stiekem een particuliere schade- of inkomensverzekering verlengen mag sinds januari 2010 niet meer. Verzekeraars moeten consumenten nu vooraf informeren als hun polis wordt verlengd. Na een verzekeringsjaar is de polis dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van maximaal een maand.

De regels gelden voor verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars (bijna allemaal). Kijk of jouw verzekeraar erbij staat als je twijfelt.

Meerjarige contracten

Opnieuw verlengen van een meerjarig contract mag ook niet meer zomaar, hiervoor moet je een extra handtekening zetten. In andere gevallen wordt het contract automatisch omgezet in een jaarcontract met maximaal een maand opzegtermijn.

Bij een actie kan weleens een meerjarig contract zitten. Tussentijds opzeggen gaat dan niet zomaar. Je kunt ook langer vastzitten als het om een maatwerkcontract gaat, zoals een zakelijke overeenkomst. Lees als voorbeeld de uitspraak van het Kifid (pdf) .

Opzegredenen

Je kunt het eerste jaar wel snel van je polis af als er geen 'verzekerd object' meer is, zoals na diefstal van de auto of total loss schade (totaalverlies). Verkoop je je auto, dan kun je de autoverzekering direct opzeggen. Wordt je rijbewijs ingenomen of niet verlengd, dan is dit geen geldige opzegreden. Een auto is namelijk verplicht WA verzekerd.

Opzeggen na premieverhoging

Verzekeraars kunnen tussentijds de voorwaarden en premie wijzigen (dus niet op de 'contractvervaldatum' maar tijdens de looptijd van de verzekering). Dit doen ze op basis van een zogenoemde en-bloc clausule, die in de voorwaarden staat.

Je moet over zo'n nadelige wijziging op tijd een helder bericht krijgen, maar er is geen termijn vastgelegd waaraan verzekeraar zich moeten houden. Je mag na een nadelige poliswijziging door de verzekeraar direct opzeggen. Doe dit wel binnen 30 dagen na het bericht hierover.

Controleer na een premieverhoging of je ergens anders beter af bent.

Opzeggingsredenen op een rij

Een opzegtermijn geldt niet, ook niet in het eerste jaar, als de verzekeraar de premie en/of voorwaarden in jouw nadeel wijzigt (een zogenaamde 'en-blocwijziging'). Je mag dan direct opzeggen, maar doe dit wel binnen 30 dagen na bericht van de verzekeraar.

Als er geen bewijs is dat de wijziging is gecommuniceerd, moet de verzekeraar een opzegging naderhand alsnog accepteren.

Als de premie of voorwaarden wijzigen na een schadeclaim of verandering in de eigen situatie, dan mag je niet direct opzeggen.

Een verzekeraar kan je polis tussentijds opzeggen als je 'te veel’ claims indient, de opzegtermijn is dan maximaal 2 maanden. Deze sanctie moet in de voorwaarden staan. En een reeds ingediende claim moet dan nog wel worden afgehandeld.

Opzegkosten

Weggaan is niet altijd kosteloos. Bij sommige autopolissen betaal je beëindigingskosten of royementskosten als je tussentijds opzegt, zoals in het eerste verzekeringsjaar. Deze variëren van een paar euro tot ruim €20 á €25. Deze kosten staan vaak niet in de voorwaarden en worden doorgaans verrekend met eventuele premieteruggave.

Autoverzekering opzeggen na overname

Een verzekeraar mag, met toestemming van De Nederlandse Bank (DNB), zijn portefeuille geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere verzekeraar. Je verzekering loopt in principe gewoon door onder dezelfde voorwaarden bij de nieuwe verzekeraar.

Bij schadeverzekeringen (bijvoorbeeld inboedel-, rechtsbijstand- of reisverzekeringen) moet de verzekeraar de overdracht bekend maken in de Staatscourant en in landelijke dagbladen. Je verzekering gaat 2 dagen daarna over. Vanaf dat moment heb je nog 3 maanden de tijd om bezwaar te maken tegen de overdracht. Als je bezwaar maakt, houdt dat automatisch in dat je de verzekering direct opzegt na de 3 maanden opzegtermijn.

Premie terug na opzeggen

Als je een verzekering wil opzeggen, moet je altijd eerst de premie betalen die je nog schuldig bent. Het bedrag dat je te veel hebt betaalt, krijg je teruggestort. Let er altijd op dat je de vooruitbetaalde premie (deels) terugkrijgt bij een tussentijds afscheid.

Na de eerste contractperiode hoor je deze, inclusief assurantiebelasting, terug te krijgen. De verzekeraar mag hier nog administratiekosten van aftrekken. Bij een tussentijdse opzegging met geldige reden, zoals een overlijden, heb je als nabestaande dus ook recht op een ‘redelijk’ deel van de premie.

Opzegbrief autoverzekering

Opzeggen van een autoverzekering moet je nog steeds zelf doen, al zijn er online en via verzekeraars wel opzegbrieven verkrijgbaar. Wij pleiten voor een uniforme opzegservice voor alle schadeverzekeringen, waarbij de nieuwe verzekeraar alle handelingen voor zijn rekening neemt. Dezelfde service zou voor alle schadeverzekeringen moeten gelden. Een uniforme opzegservice bestaat al in de telecom- en energiebranche.

Tips opzeggen autoverzekering

Zorg voor een schriftelijke bevestiging bij een opzegging.

Sluit tijdig een nieuwe polis af (zeker bij verzekeringsplicht, zoals bij zorgpolissen en motorvoertuigen) of laat deze op een toekomstige datum ingaan.

Tijdelijk de auto in de garage? Schors de polis via de RDW. Zorg bij verkoop voor een vrijwaringsbewijs via de koper.

