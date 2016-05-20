Autoverzekering opzeggen is makkelijk

Je kunt nu veel makkelijker een autoverzekering opzeggen dan een paar jaar geleden. Bij sommige autoverzekeraars hoef je niet eens 12 maanden te blijven. Daar kun je het eerste jaar al per dag opzeggen. Bij andere kun je soms na een maand weg.

Opzegtermijn autoverzekering

Verzekeraars sturen na 12 maanden meestal een nieuwe polis. Daardoor lijkt het of je hieraan vast zit. Dit is niet zo. Stiekem een particuliere schade- of inkomensverzekering verlengen mag niet. Verzekeraars moeten je nu vooraf informeren als je polis wordt verlengd. Na een verzekeringsjaar kun je de polis dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van maximaal een maand.

De regels gelden voor verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Dat zijn ze bijna allemaal. Twijfel je, kijk dan of jouw verzekeraar erbij staat.

Meerjarig contract opzeggen

Het opnieuw verlengen van een contract van meerdere jaren, mag ook niet meer zomaar. Hiervoor moet je een extra handtekening zetten. In andere gevallen wordt het contract automatisch omgezet in een jaarcontract met maximaal 1 maand opzegtermijn.

Bij een actie kan soms een meerjarig contract zitten. Tussentijds opzeggen gaat dan niet zomaar. Je kunt ook langer vastzitten als het om een maatwerkcontract gaat, zoals een zakelijke overeenkomst. Lees als voorbeeld de uitspraak van het Kifid (pdf).

Wanneer mag je wel/niet je verzekering opzeggen?

Tips opzeggen autoverzekering

Zorg voor een schriftelijke bevestiging van de opzegging.

Sluit op tijd een nieuwe polis af. Zeker bij verzekeringsplicht, zoals bij zorgpolissen en motorvoertuigen. Of laat de verzekering ingaan op een datum in de toekomst.

Zorg bij verkoop voor een vrijwaringsbewijs via de koper.

Geweigerd door de nieuwe verzekeraar, zonder duidelijke reden? Met deze voorbeeldbrief (Word) vraag je om een goede reden.

Premie terug na opzeggen

Als je een verzekering wilt opzeggen, dan moet je altijd eerst de premie betalen die je nog schuldig bent. Het bedrag dat je te veel hebt betaald, krijg je teruggestort.

Let er altijd op dat je de vooruitbetaalde premie of een deel daarvan terugkrijgt als je de verzekering eerder opzegt. Na de eerste contractperiode hoor je deze terug te krijgen, met assurantiebelasting. De verzekeraar mag hier nog administratiekosten van aftrekken. Bij een tussentijdse opzegging met een geldige reden, zoals een overlijden, heb je als nabestaande dus ook recht op een ‘redelijk’ deel van de premie.

Zeg zelf je autoverzekering op

Het opzeggen van een autoverzekering moet je nog steeds zelf doen. Al zijn er online wel opzegbrieven voor of via verzekeraars. Wij pleiten voor een uniforme opzegservice voor alle schadeverzekeringen. Waarbij de nieuwe verzekeraar alle handelingen voor zijn rekening neemt. Dezelfde service zou voor alle schadeverzekeringen moeten gelden. Een uniforme opzegservice bestaat al in de telecom- en energiebranche.