Aanrijding of schade door een dier

Aanrijding dier en WA-dekking

Heb je voor je auto alleen een WA-verzekering? Dan draai je zelf op voor de schade. Komt de schade door een huisdier, dan kun je de kosten misschien verhalen op de eigenaar. Zeker als er iets is gebeurd op een plek waar bijvoorbeeld een hond niet mag loslopen. Zoek je zelf het gevaar op, dan is de eigenaar niet aansprakelijk. Bijvoorbeeld als je je auto parkeert in een wei met een stier erin.

Botsing of ongeval 'wilde' dieren

Schades door vogels en loslopende dieren zoals een steenmarter, hert of wild zwijn komen het meest voor in Nederland. Een botsing met een dier wordt gedekt door de beperkt cascoverzekering en volledig cascoverzekering. Zo'n schade heeft meestal géén gevolgen voor je bonus-malusladder. Je moet wel kunnen aantonen dat je het loslopende dier hebt geraakt.

Gevolgschade wordt niet altijd gedekt

Let op: heb je gevolgschade? Dan is die niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als je door de aanrijding met een dier van de weg raakt en tegen een boom rijdt. Het kan ook gevolgen hebben voor de premie.

Dierenvandalisme

Bij 'moedwillig' aangebrachte schade door dieren, geldt hetzelfde als bij vandalisme. Meestal is dit alleen gedekt bij een volledig cascoverzekering (allriskverzekering). Bepaalde schade aan je auto valt onder van buitenkomend onheil. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een steenmarter die je kabels doorknaagt of een kat die je auto als krabpaal gebruikt.

Dat kost schadevrije jaren

Zo'n claim gaat wel vaak ten koste van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Je gaat dus meer premie betalen. Lakschade door bijvoorbeeld vogelpoep gaat trouwens geleidelijk en valt meestal niet onder de dekking van een autoverzekering.

Wat te doen bij autoschade?

Verzamel altijd bewijs. Niet elke schade hoef je te claimen bij de verzekeraar. Soms is het goedkoper of verstandiger om deze zelf te betalen.