Aanrijding of schade door een dier

Dieren kunnen je auto flink beschadigen. Denk bijvoorbeeld aan een aanrijding met een hert of zwijn, maar ook lakschade door vogelpoep. In hoeverre is schade door dieren gedekt?

Aanrijding dier en WA-dekking

Is de auto alleen WA verzekerd? Dan draai je zelf op voor de schade. Alleen als die is toegebracht door een huisdier, dan is het wellicht nog mogelijk de schade te verhalen op de eigenaar van het dier. Zeker wanneer het om een plaats gaat waar het dier, zoals een hond, bijvoorbeeld niet los mag lopen. Maar als je het gevaar zelf opzoekt (je parkeert je auto bijvoorbeeld in een wei met een stier erin), dan is de eigenaar niet aansprakelijk.

Botsing of ongeval 'wilde' dieren

Schades door vogels en loslopende dieren zoals een steenmarter, hert of wild zwijn komen het meest voor in Nederland. In het geval van een botsing met een dier is er dekking onder de beperkt cascoverzekering en volledig cascoverzekering. Een dergelijke schade heeft doorgaans géén gevolgen voor je bonus-malusladder. Je moet het loslopende dier, zoals een hert of zwijn, wel aantoonbaar hebben geraakt.

Let op: Eventuele gevolgschade is niet altijd gedekt of heeft wel premiegevolgen. Bijvoorbeeld wanneer je door de aanrijding met een dier van de weg raakt en een boom ramt.

Dierenvandalisme

Bij 'moedwillig' aangebrachte schade door dieren, geldt eigenlijk hetzelfde als bij vandalisme. Meestal is dit alleen gedekt in geval van volledig cascoverzekering (allriskverzekering). Zo valt schade aan de auto door een steenmarter die bijvoorbeeld je kabels doorknaagt of een kat die je auto als krabpaal gebruikt onder de noemer 'van buitenkomend onheil'. Zo'n claim gaat vaak wél ten koste van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Je gaat dus meer premie betalen. Lakschade door bijvoorbeeld vogelpoep is overigens geleidelijk optredende schade. Dit valt normaal gesproken niet onder de dekking van een autoverzekering.

Wat te doen bij autoschade?

Verzamel altijd bewijs. Niet elke schade hoef je te claimen bij de verzekeraar. Soms is het goedkoper of verstandiger om deze zelf te betalen.

