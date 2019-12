Meer aanrijdingen met zwijnen: wat is gedekt?

Nieuws|Dit jaar zijn er al 150 aanrijdingen met zwijnen geregistreerd waarvan ruim 100 aanrijdingen in april. Er is niet altijd dekking via de autoverzekering. Vorig jaar werden er totaal 300 aanrijdingen met wilde zwijnen geregistreerd, die op de Veluwe nu vaker de weg oversteken vanwege voedselgebrek. De verwachting is dat dit aantal dit jaar toeneemt. De Consumentenbond deed hierover navraag bij Faunabeheereenheid Gelderland (FBE). Op de Veluwe is momenteel een hogere populatie van wilde zwijnen door 3 achtereenvolgende voedselrijke jaren.

Dekking voor aanrijding met loslopend dier

Heb je dekking via de autoverzekering als je een wild dier, zoals een hert of zwijn, aanrijdt? Autoschade na een aanrijding met een wild dier, zoals een hert of wild zwijn, kun je claimen op de beperkt cascodekking en allrisk dekking van de autoverzekering. De claim heeft geen gevolgen voor je premie en schadevrije jaren. Je moet het loslopende dier, zoals een hert of zwijn, wel aantoonbaar hebben geraakt. Eventuele gevolgschade is niet altijd gedekt of heeft wel premiegevolgen, bijvoorbeeld wanneer je door de aanrijding van de weg raakt en een boom ramt.

Voorkomen is beter

Een aanrijding met een loslopend dier is geen pretje. Een aantal tips van Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) om de kans op een aanrijding met een zwijn op de Veluwe te verkleinen:

Rijd ’s avonds voorzichtig in bosrijk gebied (maximaal 60 kilometer per uur)

Houd de bermen in de gaten

Wijk niet uit vanwege de bomen langs de weg.

Bron: FBE / Consumentenbond

