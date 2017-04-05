Autoverzekering kiezen: waar let je op?

In Nederland moet elke auto minimaal WA zijn verzekerd. Natuurlijk kun je je bijverzekeren, maar je hebt lang niet altijd de meest volledige dekking nodig. We helpen je op weg bij het kiezen van de juiste verzekering en dekking.
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Je kunt kiezen uit 3 dekkingen voor de autoverzekering. Je hebt lang niet altijd de meest volledige dekking nodig. Een oude(re) auto uitgebreid verzekeren kan onnodig duur zijn. Over het algemeen geldt het volgende:
Als je een dekking kiest, zijn de leeftijd en waarde van je auto belangrijk. Een andere belangrijke vraag is of je een financiële buffer hebt voor eventuele schades. Twijfel je over de dekking die je het beste kunt kiezen? Wij helpen je.
Deze autoverzekering is verplicht en verzekert je tegen schade aan anderen. Meestal kies je voor een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) voor auto's vanaf 10 jaar oud vanwege de lagere waarde.
WA+ (of beperkt casco) dekt naast de schade aan anderen ook schade van buitenaf, zoals door steenslag en storm. Meestal kies je voor WA+ bij een auto tussen de circa 6 tot 10 jaar oud.
Voor een nieuwe auto tot circa 6 jaar oud is de meest uitgebreide allrisk-dekking (of volledig casco) verstandig. Als je schade zelf veroorzaakt, vergoedt allrisk óók schade aan de eigen auto.
De premie van je autoverzekering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals dekking, leeftijd, postcode en woonplaats, schadevrije jaren, autotype en hoeveel kilometers je rijdt. Aandachtspunten:
Jongeren veroorzaken vaker ongelukken en zijn voor autoverzekeraars risicovol. Daarom geldt vaak een hoger eigen risico en premietoeslag. Er zijn ook verzekeraars die jongeren niet accepteren.
Oudere automobilisten worden door verschillende autoverzekeraars niet geaccepteerd of krijgen een premietoeslag. Wij vinden dit leeftijdsdiscriminatie.
Kijk niet alleen naar de prijs en dekking, maar ook naar de voorwaarden van autoverzekeringen:
Een eventuele inzittendenverzekering sluit je vooral af voor jezelf. Dus voor de bestuurder. Hiermee verzeker je jezelf en de passagiers voor de financiële gevolgen van een verkeersongeluk, zoals bij invaliditeit.
Juridisch advies of rechtsbijstand is handig bij onenigheid over de schuldvraag bij een verkeersongeval. Ook kun je hulp krijgen bij het verhalen van allerlei kosten naast autoschade, zoals letselschade.
Pechhulp kun je aanvullend afsluiten bij je auto- of reisverzekering. Sommige autodealers bieden pechhulp tijdelijk gratis aan. Je kunt ook lid worden van een pechhulpdienst of gebruikmaken van 'losse' pechhulp.
Bij enkele autoverzekeraars kun je een no-claimbeschermer afsluiten om premieverhoging na eigen schade te voorkomen. Zo behoud je de no-claimkorting, maar je verliest wel schadevrije jaren.
Bij veel verzekeraars kun je een tweede auto verzekeren met een tweede gezinsautoregeling. Hiermee krijg je dezelfde no-claimkorting als bij de eerste auto of een andere premiekorting. Hier zitten vaak wel een aantal voorwaarden aan.
Denk hierbij aan een minimumaantal schadevrije jaren, de cataloguswaarde van de auto en een maximum aantal auto's. Niet elkeverzekeraar heeft een tweede gezinsautoregeling.
Een oldtimerverzekering is relatief goedkoop. Wat een oldtimer is, verschilt per verzekeraar. Er zijn ook enkele youngtimerverzekeringen, speciaal voor auto’s van 15 tot 25 jaar.
Een caravan kun je apart verzekeren met een caravanverzekering voor schade die je zelf maakt. Zit de caravan aan de auto vast, dan is WA-dekking van de auto voldoende bij schade aan anderen.