Autoverzekering kiezen: waar let je op?

Bij veel verzekeraars kun je een tweede auto verzekeren met een tweede gezinsautoregeling. Hiermee krijg je dezelfde no-claimkorting als bij de eerste auto of een andere premiekorting. Hier zitten vaak wel een aantal voorwaarden aan.

Denk hierbij aan een minimumaantal schadevrije jaren, de cataloguswaarde van de auto en een maximum aantal auto's. Niet elkeverzekeraar heeft een tweede gezinsautoregeling.