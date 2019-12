Bij de meeste autoverzekeraars kun je bij je autoverzekering een inzittendenverzekering afsluiten voor zo'n €4 tot €5 per maand extra. Hiermee verzeker je jezelf en je passagiers voor de financiële gevolgen van een verkeersongeluk, bijvoorbeeld bij letselschade of invaliditeit.

Soorten inzittendenverzekeringen

Een inzittendenverzekering is niet los verkrijgbaar. Je kunt een inzittendenverzekering afsluiten bij je autoverzekering. Overweeg je een inzittendenverzekering dan heb je de keuze uit:

Ongevallen inzittendenverzekering (OIV)

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Beide verzekeringen gelden zowel voor de passagiers als de bestuurder en de schuldvraag speelt geen rol bij het claimen van schade.

Ongevallen inzittendenverzekering Schadeverzekering inzittenden Keert een vast bedrag uit Keert vergoeding uit voor de daadwerkelijk geleden schade Keert alleen uit bij invaliditeit of overlijden Keert uit bij letselschade en materiële schade

Waarom een inzittendenverzekering?

Een inzittendenverzekering is niet direct nodig, maar wel het overwegen waard. Passagiers kunnen schade altijd claimen op de WA-verzekering van de bestuurder of op die van de tegenpartij. Medische kosten zijn, zowel voor de bestuurder als de passagiers, gedekt via de zorgverzekering.

Een inzittendenverzekering is dus niet direct noodzakelijk voor passagiers, maar vooral belangrijk voor de bestuurder die zelf een ongeluk veroorzaakt. Via de inzittendenverzekering kun je dan een groot deel van die schade verhalen.

Voordeel van een inzittendenverzekering

Het voordeel van een inzittendenverzekering voor bestuurder en passagiers is een snellere schadeafhandeling en -uitkering. De inzittendenverzekeraar kijkt namelijk niet naar wie de schuldige is. Via een overeenkomst is vastgelegd dat de inzittendenverzekeraar de schade eerst behandelt. De autoverzekeraar van de tegenpartij volgt daarna.

Advies Consumentenbond

Kies je voor een inzittendenverzekering, dan geeft de Consumentenbond de voorkeur aan de schadeverzekering inzittenden. Deze verzekering keert de werkelijk geleden schade uit bij blijvende invaliditeit of overlijden. Een ongevallen inzittendenverzekering is weliswaar goedkoper dan een schadeverzekering inzittenden, maar keert slechts een maximum bedrag uit. Het kan gaan om:

letselschade

schade aan spullen in de auto

misgelopen inkomsten

smartengeld

verlies van inkomen voor levensonderhoud

medische kosten

woningaanpassing bij invaliditeit

uitvaartkosten

Ongevallen inzittendenverzekering

Een ongevallen inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit bij invaliditeit of overlijden van de inzittenden van de auto door een verkeersongeval. Deze uitkering staat los van de werkelijk geleden schade.

Beperkte verzekering

De ongevallen inzittendenverzekering is vaak iets goedkoper. Maar hij haalt het op vrijwel elk ander punt niet bij de uitgebreidere schadeverzekering inzittenden. De ongevallen inzittendenverzekering kent namelijk:

Geen vergoeding voor vervoerde spullen.

Geen vergoeding voor immateriële schade.

Een maximumvergoeding gekoppeld aan het aantal zitplaatsen in de auto.

De uitkering voor zogenoemde blijvende functionele invaliditeit na een ongeval wordt bij deze verzekering afgeleid van de vergoeding voor iemand die volledig invalide is geraakt. Bij gedeeltelijk blijvende functionele invaliditeit ontvang je een percentage van deze maximale vergoeding.

Maximumvergoeding

Ongevallen inzittendenverzekeringen hebben een maximumvergoeding. Vaak is dit een bedrag tussen €20.000 en €50.000 per inzittende voor blijvende invaliditeit en een bedrag van €10.000 of €15.000 per inzittende bij overlijden. Dat lijkt misschien een hoog bedrag, maar zeker bij inkomensverlies na een ongeval zal er een flink gat te vullen zijn.

Op basis van de leeftijd van de verzekerde kunnen beperkingen worden gesteld aan de maximale uitkering. Zo keren een aantal verzekeraars minder uit bij overlijden van een minderjarige, of juist een oudere, inzittende.

Lagere dekking zonder autogordel

Zit je als passagier in een auto en draag je geen autogordel zoals verplicht is? Dan krijg je na een ongeval soms niets of maar deels vergoed via de inzittendenverzekering. ABN Amro, Bovag en FBTO keren niets uit als een inzittende geen autogordel om heeft.

Schadeverzekering inzittenden

Een schadeverzekering inzittenden is iets duurder dan een ongevallen inzittendenverzekering, maar de dekking is veel uitgebreider. Deze verzekering is vooral nuttig voor mensen die graag zoveel mogelijk risico uitsluiten.

Uitgebreider dan ongevallen inzittendenverzekering

Een schadeverzekering inzittenden keert de werkelijke schade uit na een ongeval. De vaststelling van die schade gaat op dezelfde manier als bij de WA-verzekering. De schuldvraag speelt bij de schade-inzittendenverzekering echter niet mee voor de uitkering.

De maximumvergoeding die uitgekeerd wordt per gebeurtenis is flink hoger dan bij de ongevallen inzittendenverzekering. Vaak keert de verzekeraar maximaal €1.000.000 uit per gebeurtenis. Verder variëren de maximumbedragen tussen de €500.000 en €2.500.000. Let op: dit bedrag geldt voor alle inzittenden samen.

In tegenstelling tot de ongevallen inzittendenverzekering biedt de schadeverzekering inzittenden ook een vergoeding voor vervoerde spullen en immateriële schade.

Schadeverzekering inzittenden: 2 varianten

De schadeverzekering inzittenden is verkrijgbaar in 2 varianten:

Basis: dekt ongevallen in en om de auto, dus ook bij het in- en uitstappen, tanken of tijdens het uitvoeren van een noodreparatie.

Uitgebreid: biedt ook dekking als je als voetganger, fietser of reiziger met het openbaar vervoer gewond raakt in het verkeer.

Meestal biedt een autoverzekeraar slechts 1 van de 2 varianten aan. De dekking vind je in de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Verschil met WA-dekking

Een inzittendenverzekering wordt vaak afgesloten met het idee dat de passagiers bij een ongeval anders niet verzekerd zijn. Dit klopt niet. Passagiers vallen onder de WA-dekking van de bestuurder of die van de veroorzakende partij. Ziektekosten worden bovendien gedekt via de zorgverzekering, ook voor de bestuurder.

Voor de bestuurder is de verzekering vooral nuttig als hij zelf schuldig is aan het ongeval of als er geen schuldige valt aan te wijzen. In dat geval keert de WA-verzekering namelijk niets uit en kan de bestuurder een groot deel van zijn eigen schade niet verhalen. De zorgverzekering vergoedt weliswaar de medische kosten, maar niet de kosten van bijvoorbeeld een uitvaart of blijvende invaliditeit.

De schadeverzekering inzittenden vergoedt tot een bepaald maximumbedrag wel de werkelijke schade van de bestuurder en zijn passagiers.

