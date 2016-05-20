Wat is een inzittendenverzekering?

De inzittendenverzekering geeft dekking als jij of een andere inzittende door een verkeersongeluk of aanrijding gewond raakt of overlijdt. Maar ook als hierdoor schade ontstaat aan spullen die in de auto liggen. Er is dekking voor alle inzittenden van de auto, dus ook voor de bestuurder.

Een inzittendenverzekering kun je als extra dekking afsluiten bij je autoverzekering, niet als losse verzekering. De dekking is gekoppeld aan het motorrijtuig.

Waarom een inzittendenverzekering?

Een inzittendenverzekering is niet meteen nodig. Maar het is wel een verzekering om over na te denken. Passagiers kunnen schade altijd claimen op de WA-verzekering van degene die het ongeval veroorzaakt. Dit kan de bestuurder of een tegenpartij zijn. Noodzakelijke medische kosten zijn gedekt via de zorgverzekering, zowel voor de bestuurder als passagiers. Een zorgverzekering dekt niet de kosten van bijvoorbeeld een uitvaart of blijvende invaliditeit.

Soorten inzittendenverzekeringen

Je kunt een inzittendenverzekering afsluiten bij je autoverzekering, namelijk een:

Ongevallen inzittendenverzekering (OIV).

Schadeverzekering inzittenden (SVI).

Beide verzekeringen gelden zowel voor de passagiers als de bestuurder. De schuldvraag speelt geen rol bij schade claimen of indienen.

Dekking bij ongeval: wat valt daaronder?

Met een inzittendenverzekering is er dekking voor inzittenden bij een ongeval. Wat daar precies onder wordt verstaan, is niet altijd duidelijk.

Bij de meeste aanbieders gaat het om een verkeersongeval. Met daarbij een onvoorziene en plotselinge 'van buitenkomende' gebeurtenis. Met het voertuig in het verkeer, waarbij lichamelijk letsel of schade ontstaat. Het gaat dan om schade als gevolg van een aanrijding, botsing, te water raken, omslaan, slippen of van de weg raken. Soms is er ook dekking bij schade door blikseminslag, brand of ontploffing. Veel verzekeraars vermelden daarbij dat het letsel aantoonbaar moet zijn. Met andere woorden: vastgesteld door een arts.