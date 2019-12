Wat zijn schadevrije jaren?

De hoogte van de premie voor je autoverzekering hangt voor een groot deel af van het aantal jaren dat je schadevrij rijdt. Deze jaren staan in je verzekeringspolis. Je kunt ze ook opvragen bij je autoverzekeraar.

Schadevrije jaren bouw je op voor de auto, waaronder ook oldtimers (als de betreffende verzekeraar een bonus-malusladder heeft). In het buitenland opgebouwde schadevrije jaren zijn niet geldig in Nederland.

Wel kun je vaak schadevrije jaren van een motorverzekering opgeven bij het afsluiten van een autoverzekering. Als je een nieuwe verzekering afsluit, geef je zelf op hoeveel schadevrije jaren je hebt. De verzekeraar controleert dit aantal met de gegevens in Roy-data.

Hoeveel schadevrije jaren heb ik?

Autoverzekeraars stellen de schadevrije jaren allemaal op dezelfde manier vast. Deze uniforme telling geldt niet voor bijvoorbeeld bromfietsen, scooters, brommobielen of snorfietsen. Elk jaar dat je niet claimt of geen schade rijdt, bouw je 1 schadevrij jaar op.

Claim je 1 of meer autoschades die je zelf hebt veroorzaakt, dan verlies je meestal 5 schadevrije jaren. Met 15 jaar of meer val je altijd terug naar 10 jaar na een claim.

Verzekeringsnemer

Schadevrije jaren zijn persoonsgebonden en staan op naam van de verzekeringsnemer. Je bouwt geen schadevrije jaren op als de auto verzekering niet op jouw naam staat. Bijvoorbeeld als:

partner van de verzekeringnemer;

een andere regelmatige tweede bestuurder;

bestuurder van een leaseauto of auto van de werkgever.

Leaseautorijders kunnen wel een leaseverklaring opvragen bij de maatschappij. Je krijgt dan soms ‘zuivere’ schadevrije jaren, maar sommige verzekeraars geven alleen een premiekorting.

In een aantal situaties kun je de schadevrije jaren overnemen van de verzekeringsnemer. Met een tweede gezinsauto kun je vaak wel premiekorting krijgen als de verzekeraar een tweedegezinsautoregeling heeft.

Bonus-malus en schadevrije jaren

Autoverzekeraars gebruiken allemaal een eigen bonus-malustabel voor het vaststellen van de premiekorting. Bij het doorgeven van de ‘zuivere’ schadevrije jaren moeten verzekeraars wel de vaste telling gebruiken.

De regels hiervoor staan in de Bedrijfsregeling Roy Data van het Verbond van Verzekeraars. De telling van schadevrije jaren staat op de laatste pagina.

Schadebedrag niet van belang

Een claim van €500 wordt overigens even zwaar bestraft als een claim van €5000, wat vrij onlogisch is. Dat geldt ook als je maar deels aansprakelijk bent voor de schade: de terugval op de bonus-malusladder en in schadevrije jaren is hetzelfde.

Vraag bij onduidelijkheden over de telling een toelichting aan de verzekeraar. Deze moet je volgens de bedrijfsregeling binnen 2 weken krijgen. Stijgt de premie sterk na een claim, overweeg dan een schade zelf te betalen als dat een optie is.

Schade claimen zonder gevolgen

Na sommige schadeclaims verlies je géén schadevrije jaren, zoals hagel, ruitschade, joyriding en diefstal (toegelicht op pagina 8 van de Bedrijfsregeling). Met een no-claimbeschermer als extra verzekering bij je autoverzekering kun je jaarlijks een schade claimen zonder premiegevolgen. Je schadevrije jaren dalen wél na een claim, dit merk je pas na een overstap.

Geldigheid schadevrije jaren

Zeg je je verzekering op, dan meldt je verzekeraar na je opzegging je schadevrije jaren in de centrale database Roy-data. Na het opzeggen van je autoverzekering, zijn je schadevrije jaren bij de meeste verzekeraars nog 3 jaar geldig. Bij verzekeraar ZLM is dit zelfs maar 2 jaar.

Gelukkig zijn een aantal verzekeraars coulanter. Bij ABN Amro, Allianz (reguliere autoverzekering), Autoweek, Hema en Inshared en Vereniging Eigen Huis 4 jaar. Bij Aegon en FBTO zijn schadevrije jaren zelfs 5 jaar houdbaar.

Opbouw schadevrije dagen of maanden

Schadevrije jaren bouw je in principe per verzekeringsjaar op. Wissel je van polis en het verzekeringsjaar is nog niet afgelopen, dan kan het zijn dat je géén jaar meekrijgt. Toekennen van een jaar mag wel als de autoverzekering al een half jaar loopt (185 dagen), zoals de meeste verzekeraars doen. De Consumentenbond vroeg autoverzekeraars hoe zij omgaan met schadevrije 'maanden' of dagen.

Stap je net te vroeg over, dus bijvoorbeeld na 179 of 184 schadevrije dagen, dan loop je soms dus een heel schadevrij jaar mis. Je wordt hier als verzekerde bij een overstap niet op gewezen. Volgens het Verbond van Verzekeraars is het dus ‘zaak goed op te letten’.

Opbouw schadevrije jaren

Verzekeraar 1 schadevrij jaar na: ABN Amro 185 dagen Achmea (Centraal Beheer, FBTO, Interpolis) onbekend Aegon en onna-onna 185 dagen Allianz en London 180 dagen Allsecur 180 dagen ANWB en Unigarant 180 dagen ASR (VVP-polis) en Ditzo 185 dagen Bovag 6 maanden Bruns ten Brink onbekend de Goudse 185 dagen Delta Lloyd en Ohra 6 maanden Generali en De Nederlanden van Nu 185 dagen Hema en Inshared geen grens (meest gunstige uitleg) ING en Nationale-Nederlanden 180 dagen de Kilometerverzekering 185 dagen Klaverblad 6 maanden Lancyr 185 dagen Reaal (ook Route Mobiel, Proteq en Zelf) onbekend SNS 185 dagen Univé 185 dagen VerzekerSnel 185 dagen Verzekeruzelf.nl 182,5 (halfjaar) Witgeld onbekend ZLM 185 dagen

Peildatum: januari 2017

Negatieve schadevrije jaren

Als je nog weinig schadevrije jaren hebt, of een aantal keer achter elkaar claimt dan kun je negatieve schadevrije jaren opbouwen. Het maximale aantal negatieve schadevrije jaren is -5. Je krijgt dan geen no-claimkorting maar betaalt een premietoeslag op de basispremie. De meeste maatschappijen accepteren je niet voor een autoverzekering met negatieve jaren. Je kunt dan niet overstappen en zit dus 'vast' bij je huidige autoverzekeraar.

Gelukkig zijn er uitzonderingen. Bij zeker 7 verzekeraars kun je wel gewoon terecht: Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Klaverblad en bij Hema, Inshared en Allianz Direct. Je moet dan wel minimaal 24 jaar oud zijn.

Ga via onderstaand overzicht na hoe jouw verzekeraar omgaat met negatieve schadevrije jaren. Het gaat om de standaardacceptatie bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering.

Autoverzekeraar Welkom met negatieve jaren (online afsluiten) a.s.r. Nee ABN Amro in overleg tot -5 Aegon Nee Allianz Direct -1, als je minimaal 24 jaar oud bent Allianz - Autoverzekering ABS Nee ANWB in overleg Aon Nee ASR Nee Autoweek Nee Avéro Achmea Nee (niet bekend) Bovenmij Nee Centraal Beheer -5 De Goudse Nee Ditzo Nee FBTO -5 Hema -2 ING Nee InShared -2 Interpolis -5 Kilometerverzekering Nee Klaverblad -3 Lancyr Nee Nationale-Nederlanden Nee nowGo Nee Ohra in overleg tot -5 Promovendum / Nat. Academic Nee Reaal Nee SNS Nee Unigarant in overleg United Insurance Nee Univé Nee Vereniging Eigen Huis Nee Verzekeruzelf.nl Nee Volkswagen Pon Fin. Nee Voogd & Voogd Nee Witgeld Nee ZLM in overleg

Peildatum: November 2019

Premieverdubbeling

Uit ons onderzoek voor de Consumentengids mei 2019, blijkt dat de premie vaak verdubbelt bij negatieve schadevrije jaren na een claim. Vooral als je zakt van geen schadevrije jaren naar -5. Er zijn weinig tot geen verschillen tussen de dekkingsvormen en leeftijden van de verzekerde.

Een verdubbeling van de premie voor een allrisk autoverzekering betekent dat je jaarlijks meer bijbetaalt dan voor een dubbele WA-premie. Forse verhogingen bij een terugval naar -5 schadevrije jaren vinden we bij Lancyr (150%), SNS (150%), Inshared (133%) en ANWB/Unigarant (115%).

Gelukkig zijn de verhogingen niet bij elke verzekeraar zo fors. Bijvoorbeeld bij Hema is de gemiddelde premieverhoging 53%, bij United Insurance Personenautoverzekering 64% en bij ZLM, die alleen actief zijn in Noord-Brabant en Zeeland, zijn de verhogingen ook gematigd.

Schadevrije jaren onnodig ingewikkeld

Wij vinden dat de schadevrije jaren regeling onnodig ingewikkeld is én blijft, en pleiten al jaren voor een verbetering of afschaffing van het systeem. De ‘vaste’ terugval van 5 jaar zorgt nog steeds voor verwarring. Ook de grens van 15 jaar is een groot nadeel.

