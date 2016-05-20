Wat zijn schadevrije jaren?

De hoogte van de premie van je autoverzekering hangt voor een groot deel af van het aantal jaren dat je schadevrij rijdt. Dus zonder dat je schade claimt bij je autoverzekeraar. Je kunt schadevrije jaren opbouwen als je verzekeraar een bonus-malusladder heeft. Ook als het om een oldtimer gaat.

Als je een nieuwe autoverzekering afsluit, geef je zelf op hoeveel schadevrije jaren je hebt. Het aantal schadevrije jaren staat op je verzekeringspolis. Je kunt ze ook opvragen bij je autoverzekeraar. De nieuwe verzekeraar controleert dit aantal met de gegevens in Roy-data, een centrale database.

Heb je eerst een motor gereden? Dan kun je bij veel verzekeraars de schadevrije jaren van de motorverzekering opgeven als je een autoverzekering afsluit.

Hoeveel schadevrije jaren heb ik?

Autoverzekeraars stellen schadevrije jaren allemaal op dezelfde manier vast. Elk jaar dat je niet claimt of geen schade rijdt, bouw je 1 schadevrij jaar op. Deze telling geldt niet voor bijvoorbeeld bromfietsen, scooters, brommobielen of snorfietsen.

Claim je 1 of meer autoschades die je zelf hebt veroorzaakt? Dan verlies je meestal 5 schadevrije jaren per claim.

Persoonsgebonden schadevrije jaren

Schadevrije jaren zijn persoonsgebonden. Als jij de verzekeringsnemer bent, staan ze op jouw naam. Je bouwt dus geen schadevrije jaren op als de autoverzekering niet op jouw naam staat. Bijvoorbeeld als partner van de verzekeringnemer of regelmatige tweede bestuurder. Ook als je een auto least, bouw je niet altijd automatisch schadevrije jaren op.

Bonus-malus en schadevrije jaren

Autoverzekeraars gebruiken allemaal een eigen bonus-malustabel voor het vaststellen van premiekorting. Bij het doorgeven van ‘zuivere’ schadevrije jaren moeten verzekeraars wel de vaste telling gebruiken. De regels hiervoor staan in de bedrijfsregeling Roy-data van het Verbond van Verzekeraars. De telling van schadevrije jaren staat op de laatste pagina.

Schade en schadevrije jaren

Als je schade rijdt heeft dit invloed op je schadevrije jaren en het heeft gevolgen voor je premie. We zetten een aantal belangrijke punten op een rij.

Geldigheid schadevrije jaren

Zeg je je verzekering op? Dan registreert je verzekeraar na je opzegging de schadevrije jaren in Roy-data, de centrale database. Na het opzeggen van je autoverzekering, zijn je schadevrije jaren bij de meeste verzekeraars nog 3 jaar geldig. Gelukkig is een aantal verzekeraars milder. Bij ABN Amro, ASN, ING, Nationale-Nederlanden Bank en Vereniging Eigen Huis gelden je schadevrije jaren 4 jaar. Bij Allianz Direct, InShared, Nationale-Nederlanden (Autoverzekering ZZP) en Ominimo zijn schadevrije jaren 5 jaar houdbaar.

Opbouw schadevrije dagen of maanden

Schadevrije jaren bouw je normaal gesproken per verzekeringsjaar op. Het kan zijn dat je géén schadevrij jaar meekrijgt als je tijdens het verzekeringsjaar wisselt van verzekeraar. Bij de meeste verzekeraars krijg je na 180 tot 185 dagen een schadevrij jaar. Bij ASN, Avéro Achmea, Nationale-Nederlanden Bank en krijg je pas een schadevrij jaar erbij als je een heel jaar verzekerd bent. Voor ZLM geldt 360 dagen. Stap je net te vroeg over, dan loop je soms een heel schadevrij jaar mis. Dit word je bij een overstap niet verteld. Bij Centraal Beheer, FBTO, Inshared en Interpolis krijg je er al na 1 dag een schadevrij jaar bij.

Er wordt aan een vernieuwd systeem voor schadevrije jaren gewerkt. Het is de verwachting dat er de loop van 2026 meer duidelijkheid komt over de ingangsdatum van het nieuwe systeem.

Schadevrije jaren onnodig ingewikkeld

Wij vinden dat de regeling voor schadevrije jaren onnodig ingewikkeld is én blijft. We pleiten al jaren voor verbetering of afschaffing van het systeem. De ‘vaste’ terugval van 5 jaar wanneer je een schade claimt zorgt nog steeds voor verwarring.