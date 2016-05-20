Autoverzekering geweigerd, wat nu?

Autoverzekering geweigerd, mag dit?

Ja. Voor de meeste verzekeringen zijn verzekeraars niet verplicht je te accepteren. Ook een autoverzekeraar kan jou dus weigeren als klant. Bijvoorbeeld als ze vinden dat je te veel schades hebt gemeld. Of door je leeftijd.

Wordt jouw aanvraag voor een verzekering afgewezen? Dan heb je recht op een goede uitleg van de verzekeraar. Het Verbond van Verzekeraars heeft dit vastgelegd in de Gedragscode Verzekeraars. De afwijzing moet in 'schriftelijke en begrijpelijke bewoordingen' worden gecommuniceerd.

Is de reden van de afwijzing onduidelijk, dan kun je de verzekeraar ook schriftelijk om uitleg vragen. Gebruik onze voorbeeldbrief: Bezwaar afwijzing aanvraag verzekering.

Jouw schadeverleden geregistreerd: CIS

Bij het beoordelen van nieuwe klanten maken verzekeraars gebruik van databases als Roy-data en CIS, het Centraal Informatie Systeem. Hierin staat jouw schadeverleden, wat een nieuwe verzekeringsaanvraag soms flink in de weg kan zitten. Alleen schadeclaims mogen worden vastgelegd, geen verzoeken om informatie.

Verzekerden moeten worden geïnformeerd over elke CIS-registratie, maar dit gebeurt niet altijd even duidelijk. Vaak wordt alleen op CIS-registraties gewezen via de polisvoorwaarden. Of bij een schadeclaim of fraude.

Autoverzekering geweigerd door andere gegevens

Verzekeraars gebruiken naast CIS datadealers en kredietinformatiebureaus als databronnen. Bijvoorbeeld EDM, EDR, Experian, Focum en Infofolio. Deze bedrijven verzamelen zoveel mogelijk gegevens over consumenten via openbare bronnen. Zoals kranten, tijdschriften, internet en sociale media.

De gemaakte klantprofielen en risico-inschattingen voor bijvoorbeeld (schade aan) de woning en auto en het betaalgedrag worden doorverkocht. De prijs en voorwaarden van een verzekering kunnen hierop worden aangepast, zonder dat dit voor verzekerden duidelijk is.

Inzage in andere persoonlijke gegevens

Word je afgewezen puur op basis van wat er uit de computer rolt, door geautomatiseerde gegevensverwerking? Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heb je dan recht op een duidelijke toelichting en een nieuw oordeel door een medewerker. Vraag hier om.

Wil je gegevens inkijken bij bedrijven of datahandelaren, zoals Focum en Experian? Gebruik dan het stappenplan voor het aanvragen van inzage en correctie.

Hogere premie door je postcode

Bij het accepteren van een nieuwe verzekerde kijken onder meer auto- en woonverzekeraars ook naar zogenoemde risicogebieden en wijken. Dit doen ze door naar je postcode en soms ook je huisnummer te kijken. Woon je in een wijk met sociale huurwoningen? Dan kan het zijn dat je een hogere premie betaalt voor je verzekering.

Ook het betalingsgedrag van een oud-bewoner kan zorgen dat je wordt afgewezen of een hogere premie moet betalen. Vraag ook dan om de reden voor een afwijzing of hogere premie. Vraag inzage in je gegevens en dien een correctieverzoek in.

Weigering autoverzekering door adres: discriminatie?

Discriminatie op grond van onder meer geslacht, ras en nationaliteit mag volgens het College voor de Rechten van de Mens niet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er vooral mensen met een niet-Nederlandse afkomst in een wijk wonen. Deze indirecte vorm van discriminatie via bijvoorbeeld postcode, is vaak moeilijk te bewijzen en hangt ook sterk af van de kwestie.

Voel je je gediscrimineerd door een verzekeraar? Dan kun je dit melden bij het College voor de Rechten van de Mens. Dat registreert het signaal. Of het college start een procedure waarbij er een uitspraak komt, waarin staat of het wel of niet om discriminatie gaat.

Stopzetten verzekering na veel claims

Dien je te veel claims in, dan kunnen verzekeraars dit afstraffen met:

Een premieverhoging

Het inperken van de dekking

Het opzeggen van de polis

Dit moet dan wel in de voorwaarden van je verzekering staan, inclusief de opzegtermijn. Een opzegging door te veel schademeldingen kan alleen per de datum waarop de polis afloopt (de contractvervaldatum). Óf met een heel goede reden, zoals fraude.



Na hoeveel en welke soorten schades een verzekering wordt gestopt (royement), kan verschillen per verzekeraar. Informatie over voorwaarden voor royement staan meestal niet of niet duidelijk in de voorwaarden.

Overstappen na veel claims

Overstappen na ‘te veel’ claims kan lastig zijn. Bij acceptatie kijkt een nieuwe verzekeraar als het kan ook naar het schadeverleden. In het slechtste geval kun je je alleen nog verzekeren tegen een veel hogere premie bij de Vereende. Dit is een verzekeraar gericht op risicovolle klanten.

Er zijn goedkopere mogelijkheden zoals Lastpoint verzekeringen. Hier kun je een 'herstelpolis' aanvragen bij een andere verzekeraar. Je moet de premie voor een halfjaar of jaar dan wel in 1 keer vooruitbetalen.

Deel je ervaring

Ben jij zonder duidelijke reden weleens geweigerd door een bedrijf als klant? Of werd een bepaalde dienst je geweigerd omdat je in een bepaald 'risicoprofiel' valt, zonder duidelijke toelichting? Of heb je weleens vooruit moeten betalen omdat je een 'verkeerde' postcode hebt? Mail je ervaring naar ons meldpunt: dupevanjedata@consumentenbond.nl