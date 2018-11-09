Over onze test & dienstverlening

Annet van den Berg Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:1 april 2026
Onze Autoverzekering Vergelijker werkt anders dan veel andere vergelijkers. Je ziet niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit van de verzekering. Zo maak je een betere keuze.
Bekijk en vergelijk:
Beste autoverzekeringen uit de test
Alle autoverzekeringen
Om autoverzekeringen goed te vergelijken, vragen we enkele persoonlijke gegevens. Daarmee bepalen we welke verzekeringen bij jou passen en wat je premie wordt. Verzekeraars gebruiken deze gegevens ook, zoals je geboortedatum, postcode en huisnummer.
Je ziet alle autoverzekeringen in een overzicht. Je kiest zelf hoe je ze sorteert: op prijs (maandpremie of jaarpremie) of kwaliteit (testoordeel). Een testoordeel is gebaseerd op de polisvoorwaarden.
De prijs is een goed startpunt. Maar kijk ook naar de voorwaarden. Die bepalen wat je vergoed krijgt bij schade. Let bijvoorbeeld op:
Een testoordeel is gebaseerd op ons onderzoek naar polisvoorwaarden. Daarbij kijken we naar:
We gebruiken hiervoor de scores van MoneyView ProductRating (MPR). Dit is een puntensysteem van 1 tot 5.
Onderdelen die bij elkaar horen, voegen we samen in groepen. De scores tellen we op tot een totaal. Dat totaal zetten we om in een rapportcijfer van 1 tot 10.
Beoordeling dekkingsonderdelen
|Onderdeel (cluster)
|Weging WA
|Weging beperkt casco
|Weging volledig casco
|Aanvullende dekkingen
|5%
|2,5%
|2,5%
|Leeftijd verzekerde
|7,5%
|5%
|5%
|Acceptatie en contract/opzegopties
|10%
|7,5%
|2,5%
|Bonus-malusregeling en schadevrije jaren
|17,5%
|10%
|7,5%
|Dekkingen
|10%
|10%
|11,5%
|Eigen risico
|10%
|7,5%
|7,5%
|Hulp Buitenland
|10%
|2,5%
|2,5%
|Hulp Nederland
|10%
|3,5%
|3,5%
|Sistercar-regeling
|5%
|1,7%
|1,7%
|Tweedegezinsautoregeling
|10%
|3,3%
|3,3%
|Elektrisch rijden
|5%
|5%
|5%
|Accessoires
|2,5%
|2,5%
|Diefstal dekking
|2,5%
|2,5%
|Nieuwwaarderegeling
|7,5%
|12,5%
|Aanschafwaarderegeling
|8%
|10%
|Dagwaarde bepaling
|5%
|5%
|Schadeherstel en schadesturing
|8%
|7,5%
|Vervangend vervoer
|8%
|7,5%
De Consumentenbond biedt deze vergelijker aan samen met RISK Verzekeringen. RISK heeft contact met verzekeraars en verzamelt de actuele premies en productinformatie voor ons. Sluit je een verzekering af via onze vergelijker? Dan vul je nog een aantal gegevens in. Risk verwerkt de aanvraag.
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur.
Geen enkele verzekeraar heeft invloed op de uitkomsten in onze vergelijker. Met de Autoverzekering Vergelijker van de Consumentenbond vergelijk je dus onafhankelijk de premies en voorwaarden van autoverzekeringen.
Met onze Autoverzekering Vergelijker vergelijk je particuliere autoverzekeringen. Verzekeringen voor zakelijk gebruik en bestelauto’s (grijs kenteken) kun je niet vergelijken. Ook andere voertuigen, zoals campers, motoren en oldtimers, kun je niet vergelijken.
We streven naar een zo volledig mogelijk aanbod. Alle verzekeraars in Nederland kunnen meedoen aan onze vergelijker. In onze vergelijker staan verzekeringen van ongeveer 20 aanbieders.
We vergelijken alleen verzekeraars waarvan we productinformatie ontvangen, zoals voorwaarden en premies. Van deze verzekeraars hebben we de meest actuele informatie. Verzekeraars betalen niets om in de vergelijker te staan.
Dit zijn de aanbieders in onze vergelijker:
|Autoverzekeraar
|
Afsluiten via ons
|ABN AMRO
|ja
|Allianz Direct
|ja
|ANWB
|nee
|ASN (voorheen SNS)
|nee
|a.s.r.
|ja
|Avéro Achmea
|ja
|Centraal Beheer
|ja
|FBTO
|ja
|De Goudse
|nee
|ING*
|ja
|Ik kies zelf van a.s.r.
|ja
|InShared
|ja
|Klaverblad
|ja
|Lancyr
|ja
|Nationale-Nederlanden
|ja
|Ohra
|ja
|Ominimo
|ja
|Rhion
|ja
|Unigarant
|nee
|Univé
|ja
|ZLM
|nee
*De verzekering van ING kun je alleen afsluiten als klant van de bank. Word je hiervoor klant, dan betaal je ook voor een betaalrekening.
Niet alle verzekeraars staan in onze vergelijker. Bijvoorbeeld Allianz, Bovag, Interpolis, Nh1816 en Promovendum. Deze verzekeraars delen geen informatie over hun premies en voorwaarden met ons. Daardoor kunnen we ze niet meenemen in de vergelijking.
Heb je je keuze gemaakt? Dan kun je de meeste autoverzekeringen direct aanvragen via onze vergelijker. Wij sturen je aanvraag door naar de verzekeraar.
Let op: sluit je een nieuwe autoverzekering af via onze vergelijker? Zeg dan zelf je oude verzekering op.
Controleer bij welke verzekeraar je nu zit en wat de opzegregels zijn. Soms heeft een autoverzekering een looptijd van 1 jaar. Daarna kun je opzeggen met 1 maand opzegtermijn. Vaak kun je dagelijks opzeggen.
Verzekeraars die Beste uit de Test zijn, mogen dit gebruiken in hun reclame. Daarvoor betalen zij ons een vergoeding per halfjaar.
De Consumentenbond ontvangt ook een vaste vergoeding voor elke afgesloten verzekering. Deze vergoeding hangt niet af van de premie of de dekking.
De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk. We gebruiken onze inkomsten om onze dienstverlening te verbeteren voor consumenten en leden.
Lees meer over:
Onze inkomsten
Voor het bemiddelen in verzekeringen heeft de Consumentenbond een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), onder nummer 12020656.