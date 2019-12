Over onze test & dienstverlening

De Consumentenbond beoordeelt voortdurend ruim 25 autoverzekeraars op premie, dekking en voorwaarden. De autoverzekeringvergelijker van de Consumentenbond is op een aantal punten onderscheidend. Je kiest bijvoorbeeld zelf in welke volgorde je de polissen wilt vergelijken. Ga je voor de goedkoopste? Of kies je voor de beste voorwaarden?

Vergelijker autoverzekeringen van de Consumentenbond

De Autoverzekeringvergelijker van de Consumentenbond onderscheidt zich op een paar punten van andere vergelijkingssites.

We nemen de gewenste aanvullende dekkingen mee in de vergelijking (zoals rechtsbijstand en schadeverzekering inzittenden).

Bijkomende kosten, zoals kosten voor de betaalwijze, zijn opgenomen in de premies.

Je kiest zelf in welke volgorde je de polissen wenst te vergelijken. Ga je voor de goedkoopste? Of kies je voor de beste voorwaarden? Of ga je af op de reviews van andere verzekerden? Het is allemaal mogelijk.

Je kunt de verzekering vaak rechtstreeks afsluiten, maar niet altijd. Dat laatste is een bewuste keuze. De Autoverzekeringenvergelijker staat open voor alle partijen die mee willen doen, ongeacht of we wel of niet met ze samenwerken. In bepaalde gevallen ontvangen wij een vergoeding van de verzekeraar. Maar dit heeft geen invloed op het aantal resultaten en de volgorde.

Bekijk welke autoverzekeringen als Beste uit de Test komen of vergelijk alle autoverzekeringen.

Autoverzekeringvergelijker voor leden en niet-leden

De Consumentenbond helpt je met de Vergelijker Autoverzekeringen bij het bepalen van de goedkoopste en beste autoverzekering. Maar ook bij het eenvoudig en veilig overstappen naar een nieuwe aanbieder. Zowel leden van de Consumentenbond als niet-leden kunnen gebruikmaken van de Autoverzekeringvergelijker.

Hoe vergelijken wij autoverzekeringen?

Om de autoverzekeringen goed te kunnen vergelijken, moet je enkele persoonlijke gegevens invullen. Zo bepalen we voor welke autoverzekeringen je in aanmerking komt. We vragen deze gegevens omdat autoverzekeraars deze meenemen in hun premies. Ze vragen bijvoorbeeld naar je postcode, geboortedatum en soms ook naar je huisnummer met toevoeging. Welke gegevens autoverzekeraars vragen, bepalen ze zelf.

We tonen alle autoverzekeringen in een lijst. In de volgorde van die lijst kun je op 3 elementen selecteren: de prijs (maandpremie) van de verzekering, het testoordeel en een reviewscore, die is gebaseerd op de reviews van verzekerden.

In de vergelijker kunnen gebruikers een review schrijven.

Prijzen vergelijken

Het kan geen kwaad om eerst naar de prijs te kijken. Dan ben je al een eind op weg naar de beste autoverzekering. Dit zijn andere zaken waar je op kunt letten, zijn:

nieuwwaarderegeling bij total loss: hoogte van de uitkering en hoelang geldt de regeling?

gebruikte afschrijvingsmethode;

schadeherstel (netwerk schadeherstellers en uitkeringen bij schades);

wel of geen eigen risico;

dekking bij pech;

vervangend vervoer.

Beoordeling voorwaarden (testoordeel)

Een Testoordeel is gebaseerd op ons onderzoek naar polisvoorwaarden. Dit onderzoek verloopt in hoofdlijnen als volgt:

Eerst bepalen we de dekkingsaspecten die we willen onderzoeken. Dan beoordelen we deze aspecten op basis van het marktgemiddelde. We nemen als uitgangspunt de scores uit de MoneyView ProductRating.

De MoneyView ProductRating (MPR) is een puntensysteem, waarbij een groot aantal dekkingsaspecten een score krijgt toegekend van 1 tot 5. Een score 3 betekent dat de betreffende producteigenschap ‘marktconform’ is. Producteigenschappen die beter zijn dan marktconform krijgen een score 4 of 5. Minder dan marktconform leidt tot een score 1 of 2.

Op de basis-totaalscore wordt vervolgens een weging toegepast. De aan elkaar gerelateerde producteigenschappen worden bij elkaar gevoegd tot samenhangende clusters. Per cluster (zie het schema hieronder) worden de gewogen scores bij elkaar opgeteld. Ook op de clusters onderling wordt een weging toegepast.

De op deze manier ontstane gewogen scores per cluster worden bij elkaar opgeteld waarna er een puntentotaal per product ontstaat.

De optelsom van het aantal punten rekenen we om naar een rapportcijfer op een schaal van 1 tot 10.

Beoordeling dekkingsaspecten

Onderdeel (cluster) Weging WA Weging beperkt casco Weging volledig casco Dekkingen WA (o.a. tweede gezinsauto, hulpverlening en vervangend vervoer, vergoeding bij pech en schade) 95% 47,5% 12,5% Dekking beperkt casco (o.a. brand, vandalisme, diefstal, ruitschade, aanrijding dieren plus eigen risico en vervangend vervoer) 47,5% Acceptatie/Flexibiliteit 5% 5% 2,5% Nieuwwaarderegeling 12,5% Occasionwaarderegeling 12,5% Eigen risico 10% Schadeherstel 10% Bonus Malus 7,5% Vervangend vervoer 7,5% Vervangingswaarderegeling 5% Hulpverlening buitenland 4% Hulpverlening Nederland 3,5% Tweedegezinsautoregeling 3,5% Accessoires 2,5% Contractduur 2,5% Aanvullende dekkingen 2,5% Sistercar 1,5%

Samenwerking Consumentenbond en Pricewise

De Consumentenbond zet in samenwerking met Pricewise de prijzen van autoverzekeringen op een rij. Pricewise heeft contact met de verzekeraars en verzamelt voor ons de specificaties en actuele tarieven.

Geen enkele autoverzekeraar heeft een direct of indirect belang in de Autoverzekeringvergelijker. Met de Autoverzekeringvergelijker van de Consumentenbond vergelijk je dus onafhankelijk de premies en voorwaarden van autoverzekeringen.

Contactgegevens bij vragen

Je kunt bij Pricewise terecht met vragen over de Autoverzekeringvergelijker en een aangevraagde autoverzekering. Neem contact op met de Klantenservice van Pricewise via 088 - 22 66 988 (op werkdagen tussen werkdagen 9:00 uur - 18:00 uur) of neem contact op met Pricewise per e-mail.

Welke autoverzekeringen kun je vergelijken

Via onze Vergelijker Autoverzekeringen kun je particuliere autoverzekeringen met elkaar vergelijken. Verzekeringen voor zakelijk gebruik en bestelauto's of zogenoemde 'grijze' kentekens kunnen niet worden vergeleken. Ook kun je geen andere motorrijtuigen vergelijken, zoals campers/kampeerauto's en motors, en oldtimers.

Wij streven naar 100% volledigheid. Dat wil zeggen dat alle aanbieders in Nederland kunnen meedoen aan de Vergelijker Autoverzekeringen. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de aanbieder. In onze vergelijker staan verzekeringen van ruim 25 autoverzekeraars. Wij vergelijken niet alle verzekeraars, maar alleen de partijen waarvan wij productinformatie ontvangen. Van die partijen kennen wij de meest recente voorwaarden en premies.

De volgende aanbieders zijn opgenomen in onze vergelijker. Bij ruim de helft kun je direct een autoverzekering aanvragen:

Autoverzekeraar Afsluiten via de

Autoverzekeringvergelijker ABN Amro* nee Aegon nee Allianz ja Allianz Direct ja ANWB ja a.s.r. ja Avéro Achmea ja Bruns ten Brink nee Centraal Beheer nee De Goudse ja Delta Lloyd ja Ditzo nee FBTO nee Hema ja ING* nee InShared ja de Kilometerverzekering nee Lancyr ja Nationale-Nederlanden ja NowGo ja Ohra nee Reaal ja SNS nee Unigarant ja Univé nee Verzekeruzelf.nl ja Volkswagen Bank nee ZLM nee

Verzekeringen bij ABN Amro en ING kunnen alleen worden afgesloten door klanten van de bank. Wil je hier als nieuwe klant graag een autoverzekering afsluiten, dan komen hier de kosten voor een betaalrekening bij.

Ontbrekende autoverzekeraars

Een aantal verzekeraars ontbreekt, zoals Aon Direct, Bovag, Interpolis, NH1816 en Promovendum. Zij geven helaas geen informatie over hun premies en/of voorwaarden aan ons door en hun tarieven zijn niet bekend bij PriceWise.

Aanvraag van een autoverzekering

Heb je je keuze gemaakt? De meeste autoverzekeringen kunnen direct worden aangevraagd via de Autoverzekeringvergelijker van de Consumentenbond. Wij zorgen ervoor dat je nieuwe verzekeraar deze in behandeling neemt.

Dezelfde dag hoor je per e-mail of je voorlopig verzekerd bent.

Na uiterlijk 5 werkdagen krijg je te horen of je definitief verzekerd bent.

Aanvragen via Pricewise

Voor het aanvragen van je zorg- en autoverzekeringen maakt de Consumentenbond gebruik van de diensten van Pricewise, ingeschreven onder AFM nummer 12017061. Dit houdt in dat hun inschrijvingsnummer bij de verzekeraar op je polis kan staan.

Sinds 9 augustus 2019 is de dienst Consumentenbond VIP Schadeservice beschikbaar voor casco autoverzekeringen van:

Avéro Achmea

a.s.r.

Bovemij

Delta Lloyd

de Goudse

Nationale-Nederlanden

Reaal

Voogd en Voogd

De service wordt uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf Openclaims en omvat een aanvullend servicepakket bij de afwikkeling van een schade. Het pakket omvat:

Gratis halen en brengen van de auto (klant bepaalt zelf de locatie)

Gratis vervangend vervoer

7 jaar garantie op de reparatie

Auto gewassen weer bij klant afgeleverd

Online inzicht in de status van het schadeherstel

Aanvragen via Voogd

De autoverzekeringen kunnen direct worden afgesloten via Pricewise. Zij werken bij de volgende autoverzekeringen samen met volmachtbedrijf Voogd:

Allianz

a.s.r.

Avéro Achmea

De Goudse

Delta Lloyd

Nationale-Nederlanden

Reaal

Voogd incasseert de verzekeringspremie. Bij vragen over de autoverzekering, schade of wijzigingen kun je contact opnemen met Pricewise.

Zeg je oude verzekering op

Let op: sluit je een nieuwe autoverzekering af via de vergelijker? Vergeet dan niet zelf je oude autoverzekering op te zeggen. Maak hiervoor gebruik van de digitale opzegservice van Pricewise.

Geef aan waar je je verzekering op dit moment hebt lopen en bekijk de opzegmogelijkeden. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Sommige autoverzekeringen kun je dagelijks opzeggen, zonder opzegtermijn.

Hoe verdienen wij aan autoverzekeringen?

Bij het aanvragen van een autoverzekering werken wij samen met Pricewise. Hier moet je opnieuw een aantal gegevens invullen. Pricewise handelt de aanvraag verder af.

De Consumentenbond ontvangt een vaste vergoeding van maximaal €50 voor iedere afgesloten polis, ongeacht de hoogte van de premie en de gekozen dekking.

Lees meer over onze inkomsten.

Geen winstoogmerk

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk. Alle inkomsten investeren we in betere dienstverlening voor de consument en in het bijzonder voor onze leden. Meer weten? Lees dan alles over onze inkomsten.

AFM-vergunning

Voor het bemiddelen in verzekeringen beschikt de Consumentenbond over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12020656.

De beste autoverzekering voor jou Vind snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen. Vergelijk autoverzekeringen

