Over onze test & dienstverlening

Autoverzekering Vergelijker van de Consumentenbond

Onze Autoverzekering Vergelijker werkt anders dan veel andere vergelijkers. Je ziet niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit van de verzekering. Zo maak je een betere keuze.

Wij nemen aanvullende dekkingen mee in de vergelijking, zoals rechtsbijstand en een schadeverzekering voor inzittenden.

Bijkomende kosten zijn al in de premie verwerkt.

Je kiest zelf hoe je sorteert: op de laagste prijs of de beste voorwaarden.

Soms kun je de verzekering direct afsluiten via ons. Als dat zo is, ontvangen wij een vergoeding van de verzekeraar. Dit heeft geen invloed op de uitkomst of volgorde.

De Autoverzekering Vergelijker staat open voor alle verzekeraars, ook als we niet met ze samenwerken. We hebben hiervoor wel product- en premiegegevens nodig.

Bekijk en vergelijk:

Beste autoverzekeringen uit de test

Alle autoverzekeringen

Zo vergelijken wij autoverzekeringen

Om autoverzekeringen goed te vergelijken, vragen we enkele persoonlijke gegevens. Daarmee bepalen we welke verzekeringen bij jou passen en wat je premie wordt. Verzekeraars gebruiken deze gegevens ook, zoals je geboortedatum, postcode en huisnummer.

Waar kun je op vergelijken?

Je ziet alle autoverzekeringen in een overzicht. Je kiest zelf hoe je ze sorteert: op prijs (maandpremie of jaarpremie) of kwaliteit (testoordeel). Een testoordeel is gebaseerd op de polisvoorwaarden.

Let niet alleen op prijs

De prijs is een goed startpunt. Maar kijk ook naar de voorwaarden. Die bepalen wat je vergoed krijgt bij schade. Let bijvoorbeeld op:

De vergoeding bij total loss (nieuwwaarde, aanschafwaarde of dagwaarde)

Hoe snel je auto in waarde daalt (afschrijving)

Hoe schade wordt afgehandeld (bijvoorbeeld via aangesloten herstelbedrijven)

Of je een eigen risico hebt

Hulp bij pech

Of je vervangend vervoer krijgt

Hoe bepalen we het testoordeel?

Een testoordeel is gebaseerd op ons onderzoek naar polisvoorwaarden. Daarbij kijken we naar:

De dekkingen die we beoordelen.

Hoe zwaar deze onderdelen meetellen.

We gebruiken hiervoor de scores van MoneyView ProductRating (MPR). Dit is een puntensysteem van 1 tot 5.

Onderdelen die bij elkaar horen, voegen we samen in groepen. De scores tellen we op tot een totaal. Dat totaal zetten we om in een rapportcijfer van 1 tot 10.

Beoordeling dekkingsonderdelen

Onderdeel (cluster) Weging WA Weging beperkt casco Weging volledig casco Aanvullende dekkingen 5% 2,5% 2,5% Leeftijd verzekerde 7,5% 5% 5% Acceptatie en contract/opzegopties 10% 7,5% 2,5% Bonus-malusregeling en schadevrije jaren 17,5% 10% 7,5% Dekkingen 10% 10% 11,5% Eigen risico 10% 7,5% 7,5% Hulp Buitenland 10% 2,5% 2,5% Hulp Nederland 10% 3,5% 3,5% Sistercar-regeling 5% 1,7% 1,7% Tweedegezinsautoregeling 10% 3,3% 3,3% Elektrisch rijden 5% 5% 5% Accessoires 2,5% 2,5% Diefstal dekking 2,5% 2,5% Nieuwwaarderegeling 7,5% 12,5% Aanschafwaarderegeling 8% 10% Dagwaarde bepaling 5% 5% Schadeherstel en schadesturing 8% 7,5% Vervangend vervoer 8% 7,5%

Samenwerking Consumentenbond en RISK Verzekeringen

De Consumentenbond biedt deze vergelijker aan samen met RISK Verzekeringen. RISK heeft contact met verzekeraars en verzamelt de actuele premies en productinformatie voor ons. Sluit je een verzekering af via onze vergelijker? Dan vul je nog een aantal gegevens in. Risk verwerkt de aanvraag.

Contactgegevens bij vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur.

Onafhankelijk vergelijken

Geen enkele verzekeraar heeft invloed op de uitkomsten in onze vergelijker. Met de Autoverzekering Vergelijker van de Consumentenbond vergelijk je dus onafhankelijk de premies en voorwaarden van autoverzekeringen.

Vergelijk particuliere autoverzekeringen

Met onze Autoverzekering Vergelijker vergelijk je particuliere autoverzekeringen. Verzekeringen voor zakelijk gebruik en bestelauto’s (grijs kenteken) kun je niet vergelijken. Ook andere voertuigen, zoals campers, motoren en oldtimers, kun je niet vergelijken.

We streven naar een zo volledig mogelijk aanbod. Alle verzekeraars in Nederland kunnen meedoen aan onze vergelijker. In onze vergelijker staan verzekeringen van ongeveer 20 aanbieders.

Alleen verzekeraars waarvan wij informatie ontvangen

We vergelijken alleen verzekeraars waarvan we productinformatie ontvangen, zoals voorwaarden en premies. Van deze verzekeraars hebben we de meest actuele informatie. Verzekeraars betalen niets om in de vergelijker te staan.

Dit zijn de aanbieders in onze vergelijker:

Autoverzekeraar Afsluiten via ons ABN AMRO ja Allianz Direct ja ANWB nee ASN (voorheen SNS) nee a.s.r. ja Avéro Achmea ja Centraal Beheer ja FBTO ja De Goudse nee ING* ja Ik kies zelf van a.s.r. ja InShared ja Klaverblad ja Lancyr ja Nationale-Nederlanden ja Ohra ja Ominimo ja Rhion ja Unigarant nee Univé ja ZLM nee

*De verzekering van ING kun je alleen afsluiten als klant van de bank. Word je hiervoor klant, dan betaal je ook voor een betaalrekening.

Welke verzekeraars ontbreken?

Niet alle verzekeraars staan in onze vergelijker. Bijvoorbeeld Allianz, Bovag, Interpolis, Nh1816 en Promovendum. Deze verzekeraars delen geen informatie over hun premies en voorwaarden met ons. Daardoor kunnen we ze niet meenemen in de vergelijking.

Autoverzekering aanvragen

Heb je je keuze gemaakt? Dan kun je de meeste autoverzekeringen direct aanvragen via onze vergelijker. Wij sturen je aanvraag door naar de verzekeraar.

Je hoort meestal dezelfde dag per e-mail of je voorlopig verzekerd bent.

Binnen 5 werkdagen hoor je of je definitief verzekerd bent.

Zeg je oude verzekering op

Let op: sluit je een nieuwe autoverzekering af via onze vergelijker? Zeg dan zelf je oude verzekering op.

Controleer bij welke verzekeraar je nu zit en wat de opzegregels zijn. Soms heeft een autoverzekering een looptijd van 1 jaar. Daarna kun je opzeggen met 1 maand opzegtermijn. Vaak kun je dagelijks opzeggen.

Hoe verdienen wij aan autoverzekeringen?

Verzekeraars die Beste uit de Test zijn, mogen dit gebruiken in hun reclame. Daarvoor betalen zij ons een vergoeding per halfjaar.

De Consumentenbond ontvangt ook een vaste vergoeding voor elke afgesloten verzekering. Deze vergoeding hangt niet af van de premie of de dekking.

Geen winstoogmerk

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk. We gebruiken onze inkomsten om onze dienstverlening te verbeteren voor consumenten en leden.

Lees meer over:

Onze inkomsten

AFM-vergunning

Voor het bemiddelen in verzekeringen heeft de Consumentenbond een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), onder nummer 12020656.