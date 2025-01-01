Autoverzekering berekenen

Welke gegevens heb je nodig om de premie van autoverzekeringen te berekenen?

Postcode en huisnummer

Geboortedatum

Aantal schadevrije jaren

Aantal kilometers dat je per jaar denkt te rijden

Merk, model, bouwjaar en bouwmaand van de auto

Brandstof

Met deze gegevens zie wat de premie voor een voertuig is voor een WA-autoverzekering, WA+-autoverzekering en/of een allrisk-autoverzekering. Handig om te weten de verzekeringspremie meeweegt bij de keus voor een auto laat.

Sluit je daadwerkelijk een autoverzekering af, dan heb je het kenteken en de meldcode van de auto ook nodig. Houd deze informatie bij de hand als je een verzekering aanvraagt.