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Zo vind je in 4 stappen de beste autoverzekering voor jou

  • Stap 1

    Invullen 

    Vul je gegevens in, zoals je kenteken, geboortedatum en postcode. En je schadevrije jaren, het aantal kilometers per jaar en aanvullende dekkingen. Bepaal hoe je je wilt verzekeren: WA, WA+ of Allrisk.

  • Stap 2

    Vergelijken

    We zetten autoverzekeringen op een rijtje op basis van jouw wensen. Gebruik onze filters om nog specifieker te zoeken.

  • Stap 3

    Kiezen

    Kies de verzekering die het beste bij je past. En stap over met 1 druk op de knop.

  • Stap 4

    Overgestapt

    Gelukt! Je krijgt een bevestigingsmail. Zodra je nieuwe autoverzekeraar je definitief accepteert, zeg je je huidige verzekering op.

Waarom de premie van je autoverzekering berekenen?

Autoverzekeraars vragen voor het verzekeren van je voertuig niet allemaal dezelfde premie. Als je autoverzekeringen vergelijkt, zie je meteen waar je de voordeligste autoverzekering kunt afsluiten.

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Welke gegevens heb je nodig om de premie van autoverzekeringen te berekenen?

  • Postcode en huisnummer
  • Geboortedatum
  • Aantal schadevrije jaren
  • Aantal kilometers dat je per jaar denkt te rijden
  • Merk, model, bouwjaar en bouwmaand van de auto
  • Brandstof

Met deze gegevens zie wat de premie voor een voertuig is voor een WA-autoverzekering, WA+-autoverzekering en/of een allrisk-autoverzekering. Handig om te weten de verzekeringspremie meeweegt bij de keus voor een auto laat.

Sluit je daadwerkelijk een autoverzekering af, dan heb je het kenteken en de meldcode van de auto ook nodig. Houd deze informatie bij de hand als je een verzekering aanvraagt.

Kan ik premie berekenen zonder kenteken?

Ja, met onze vergelijker kun je de premie van een autoverzekering vergelijken zonder dat je het kenteken weet. Zo kun je voordat je een (andere) auto koopt alvast nagaan wat de autoverzekering kost voor de auto die je op het oog hebt.

Kentekenplaat verloren

Tijd om je verzekering te controleren?

Met onze vergelijker vind je een autoverzekering die goed aansluit bij jouw wensen.

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