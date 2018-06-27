Wat doe je als je kentekenplaat kwijt of gestolen is?

Vraag zo snel mogelijk een nieuwe kentekenplaat aan.

Is je kentekenplaat gestolen? Doe aangifte bij de politie.

Bewaar het bewijs van aangifte goed.

Controleer of je autoverzekering de kosten vergoedt (bij diefstal soms wel).

Dit geldt als je je kentekenplaat vervangt of een nieuwe aanvraagt. Wacht niet te lang: zonder kentekenplaat rijden is verboden en kan een boete opleveren.

Hoe vraag je een nieuwe kentekenplaat aan?

Je vraagt een nieuwe kentekenplaat aan bij een door de RDW erkende leverancier. Je moet altijd 2 nieuwe platen kopen, ook als je er maar 1 kwijt bent.

Zo vraag je een nieuwe kentekenplaat aan:

Zoek een erkende leverancier via de RDW en ga hier naartoe met een geldig legitimatiebewijs.

Neem je kentekenkaart of het papieren kentekenbewijs mee.

Je betaalt de kentekenplaat in de winkel. De kosten liggen meestal rond de €35.

Je krijgt een duplicaatcode op je kentekenplaat. Dit cijfer laat zien dat er nieuwe platen zijn uitgegeven. Oude kentekenplaten zijn dan niet meer geldig.

Kun je een kentekenplaat online bestellen?

Nee. Je kunt alleen een geldige kentekenplaat krijgen via een erkende leverancier. Online kentekenplaten zijn niet geldig op de weg.

Waarom heb je je kenteken nodig voor een autoverzekering?

Met je kenteken kun je snel autoverzekeringen vergelijken en afsluiten. Heb je geen kenteken? Dan vul je de voertuiggegevens handmatig in. Behalve het (nieuwe) kenteken heb je de volgende gegevens nodig om een autoverzekering aan te vragen:

Meldcode (de 4 laatste cijfers van het chassisnummer)

Bankrekeningnummer

Gegevens van de kentekenhouder

Je kunt geen autoverzekeringen vergelijken voor zakelijke auto's of bestelauto's (grijs kenteken).

Wat moet je direct doen om problemen te voorkomen?

Vraag zo snel mogelijk een nieuwe kentekenplaat aan als je deze kwijt bent of wilt vervangen. Is je kentekenplaat gestolen? Doe dan altijd aangifte. Zo voorkom je dat je aansprakelijk wordt voor misbruik van je kentekenplaat.

Ben je aansprakelijk bij misbruik van je kentekenplaat?

Als iemand jouw kentekenplaat gebruikt voor een overtreding, kun je een boete krijgen. Heb je diefstal gemeld? Dan kun je aantonen dat jij niet verantwoordelijk bent.

Ben je je kentekenplaat kwijt of wil je die vervangen? Regel dit direct om problemen te voorkomen.