Annet van den Berg Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:7 mei 2026
Dit geldt als je je kentekenplaat vervangt of een nieuwe aanvraagt. Wacht niet te lang: zonder kentekenplaat rijden is verboden en kan een boete opleveren.
Je vraagt een nieuwe kentekenplaat aan bij een door de RDW erkende leverancier. Je moet altijd 2 nieuwe platen kopen, ook als je er maar 1 kwijt bent.
Je krijgt een duplicaatcode op je kentekenplaat. Dit cijfer laat zien dat er nieuwe platen zijn uitgegeven. Oude kentekenplaten zijn dan niet meer geldig.
Nee. Je kunt alleen een geldige kentekenplaat krijgen via een erkende leverancier. Online kentekenplaten zijn niet geldig op de weg.
Met je kenteken kun je snel autoverzekeringen vergelijken en afsluiten. Heb je geen kenteken? Dan vul je de voertuiggegevens handmatig in. Behalve het (nieuwe) kenteken heb je de volgende gegevens nodig om een autoverzekering aan te vragen:
Je kunt geen autoverzekeringen vergelijken voor zakelijke auto's of bestelauto's (grijs kenteken).
Vraag zo snel mogelijk een nieuwe kentekenplaat aan als je deze kwijt bent of wilt vervangen. Is je kentekenplaat gestolen? Doe dan altijd aangifte. Zo voorkom je dat je aansprakelijk wordt voor misbruik van je kentekenplaat.
Als iemand jouw kentekenplaat gebruikt voor een overtreding, kun je een boete krijgen. Heb je diefstal gemeld? Dan kun je aantonen dat jij niet verantwoordelijk bent.
Ben je je kentekenplaat kwijt of wil je die vervangen? Regel dit direct om problemen te voorkomen.