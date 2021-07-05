Schade claimen bij je eigen WA-verzekeraar

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Directe schadeafhandeling: schade claimen bij je eigen verzekeraar

Heb je autoschade door een ander motorvoertuig en ben je alleen WA verzekerd? Dan kun je de schade meestal melden bij je eigen WA-verzekeraar. Dit heet directe schadeafhandeling. Je eigen autoverzekeraar regelt de schade vervolgens met de verzekeraar van de andere partij.
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Annet van den Berg   Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:28 juli 2026

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Hoe werkt het?

Bij een ongeval tussen 2 motorvoertuigen met een Nederlands kenteken melden beide partijen schade bij de eigen verzekeraar. Het gaat dan om materiële schade en niet om bijvoorbeeld letselschade.

Het voordeel van deze directe schadeafhandeling is dat je niet meer hoeft uit te zoeken wie de aansprakelijke verzekeraar is. Voorheen moest dat wel. Ook hoef je niet zelf met de aansprakelijke partij in gesprek. Dit zorgt voor een snellere afwikkeling van de schade. De betrokken verzekeraars regelen die onderling.

Wel moet je zelf het schadeformulier nog steeds zo volledig mogelijk invullen, zodat de toedracht en situatie helder is. Verzekeraars geven er de voorkeur aan dat je de schade digitaal meldt op Mobielschademelden.nl. Dat zorgt voor een snellere schadeafhandeling.

Ben je niet tevreden over de schadeafwikkeling en dienstverlening? Dan kun je klagen bij de eigen verzekeraar of eventueel overstappen. Kom je er niet uit met je eigen verzekeraar, dan kun je met je klacht naar geschilleninstantie Kifid.

Consument mag zelf kiezen

Consumenten zijn niet verplicht autoschade te melden bij hun eigen verzekeraar. Ze mogen schade bij de aansprakelijke verzekeraar blijven claimen als ze dat liever willen. Het is eveneens mogelijk om je rechtsbijstandverzekeraar de schade te laten verhalen.

Ook voor schade aan campers en motoren

De directe schadeafhandeling geldt voor particuliere auto's, campers en motoren bij een aanrijding met een motorrijtuig. Verzekeraars hebben plannen om directe schadeafhandeling in een later stadium mogelijk te maken voor zzp'ers/kleinzakelijk. Ook zijn pilots gedaan met directe schadeafhandeling voor scooters en brommers. Het is nog niet duidelijk of dit een vervolg krijgt.

Schade melden in 4 stappen

  1. Vul samen met de andere bestuurder het schadeformulier in.
  2. Meld de autoschade bij je eigen WA-verzekeraar.
  3. Je verzekeraar beoordeelt wie aansprakelijk is voor de schade.
  4. De verzekeraars regelen de schadeafhandeling onderling.

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