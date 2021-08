Schade claimen bij je eigen WA-verzekeraar

Nieuws|Heb je schade aan een personenauto waarvoor de bestuurder van een ánder motorvoertuig aansprakelijk is? Dan kun je sinds 1 juli terecht bij de eigen WA-autoverzekeraar.

Snellere afwikkeling

Voordeel van deze zogenoemde directe schadeafhandeling is dat je niet meer hoeft uit te zoeken wie de aansprakelijke verzekeraar is en ook niet zelf met de aansprakelijke partij in gesprek hoeft te gaan. Dit moet zorgen voor een snellere afwikkeling van de schade, die vervolgens door de betrokken verzekeraars onderling wordt verrekend.

WA-dekking was de uitzondering

Bij bijna alle schade meldde de consument zich al bij zijn eigen verzekeraar. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inboedel- en opstalverzekering, maar ook voor de allrisk-dekking van de autoverzekering. Alleen bij de WA-dekking was dat tot voor kort dus niet het geval. Dit leidde volgens het Verbond van Verzekeraars bij de consument vaak tot 'teleurstelling en argwaan; wie is die andere verzekeraar dan?'

Consument mag zelf kiezen

Over directe schadeafhandeling (aanvankelijk WA-direct genoemd) wordt door de verzekeraars al vele jaren gesproken, onder meer met de ANWB en de Consumentenbond. Overigens mógen consumenten schade wel bij de aansprakelijke verzekeraar blijven claimen.

