Meer ongevallen en autoschade

Op koude dagen als de temperatuur voortdurend onder het vriespunt ligt, ontvangen verzekeraars meestal rond de 500 extra claims van autoschade. Bij sneeuwval kan het aantal schadegevallen zelfs verdubbelen. Met het veranderende klimaat worden de winters zachter, maar neemt de kans op extreme weersomstandigheden toe. In de herfst en winter zijn er vaak meer schades door aanrijdingen.

Wat dekt je autoverzekering?

Of je dekking hebt voor schade door winters weer hangt af van welke autoverzekering je hebt. WA, beperkt- of volledig cascodekking.

Winters weer en pechhulp

Bij autopech kun je een pechdienst inschakelen. De Wegenwacht heeft bij streng winterweer met vorst vaak veel meer pechmeldingen dan normaal. Denk aan startproblemen, kapotte of leeggelopen accu's en vastgevroren portieren of handremmen.

Gedekt door pechhulp?

Pech door bevroren brandstof is niet altijd gedekt door pechhulp. Vastzitten in de sneeuw of modder is meestal ook uitgesloten, maar wel vaak gedekt op de autoverzekering.

Je pechhulpdekking hangt af van het (gekozen) dekkingsgebied. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een dekking in je eigen woonplaats, heel Nederland of heel Europa. Sommige verzekeraars bieden ook wereldwijd pechhulp aan.

Autorijden bij gevaarlijk weer (code rood)

Bij écht slecht weer kan het KNMI een waarschuwingscode afgeven per provincie. Code geel, oranje of rood. Bij code rood geldt een weeralarm en is het opletten geblazen voor bijvoorbeeld verraderlijke gladheid. Zolang je alle normale voorzorgsmaatregelen neemt, kun je gewoon verzekerd de weg op.

Boete voor slecht zicht

Je kunt wel een boete van een paar honderd euro krijgen voor rijden met slecht zicht. Als je bijvoorbeeld je bevroren autoruiten niet goed schoon krabt, is de boete €310. Zijn de buitenspiegels ook beslagen of bevroren, dan komt daar nog eens €190 bij.

Winterbanden en aansprakelijkheid

In Nederland zijn winterbanden niet verplicht bij winters weer. Dit is wel verplicht in landen als Duitsland, Noorwegen, Zweden en Finland. In die landen kun je een boete krijgen.

Grof nalatig in het buitenland

Rij je in deze landen in bepaalde periodes zónder winterbanden en krijg je een verkeersongeval? Dan kun je problemen krijgen. Je kunt mede-aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval. Ook al was dit buiten je schuld om. Je bent dan 'grof nalatig' geweest. De verzekeraar kan dan weigeren je schade uit te betalen.

In Nederland speelt het ontbreken van winterbanden hierbij geen rol.

Tips om de kans op vorstschade te verkleinen