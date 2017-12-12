icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Schade door winters weer

Met winterweer gaat het aantal verkeersongelukken en schadeclaims op de autoverzekering omhoog. Wat dekt je verzekering bij schade door winterse omstandigheden op de weg of een sneeuwbalgevecht? En ben je aansprakelijk voor schade als je rijdt zonder winterbanden?
Annet van den Berg_nieuw 700x700

Annet van den Berg   Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:7 mei 2026

Artikel dekking autoverzekering bij sneeuw in de winter

Meer ongevallen en autoschade

Op koude dagen als de temperatuur voortdurend onder het vriespunt ligt, ontvangen verzekeraars meestal rond de 500 extra claims van autoschade. Bij sneeuwval kan het aantal schadegevallen zelfs verdubbelen. Met het veranderende klimaat worden de winters zachter, maar neemt de kans op extreme weersomstandigheden toe. In de herfst en winter zijn er vaak meer schades door aanrijdingen.

Wat dekt je autoverzekering?

Of je dekking hebt voor schade door winters weer hangt af van welke autoverzekering je hebt. WA, beperkt- of volledig cascodekking.

Winters weer en pechhulp

Bij autopech kun je een pechdienst inschakelen. De Wegenwacht heeft bij streng winterweer met vorst vaak veel meer pechmeldingen dan normaal. Denk aan startproblemen, kapotte of leeggelopen accu's en vastgevroren portieren of handremmen.

Gedekt door pechhulp?

Pech door bevroren brandstof is niet altijd gedekt door pechhulp. Vastzitten in de sneeuw of modder is meestal ook uitgesloten, maar wel vaak gedekt op de autoverzekering.

Je pechhulpdekking hangt af van het (gekozen) dekkingsgebied. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een dekking in je eigen woonplaats, heel Nederland of heel Europa. Sommige verzekeraars bieden ook wereldwijd pechhulp aan.

Autorijden bij gevaarlijk weer (code rood)

Bij écht slecht weer kan het KNMI een waarschuwingscode afgeven per provincie. Code geel, oranje of rood. Bij code rood geldt een weeralarm en is het opletten geblazen voor bijvoorbeeld verraderlijke gladheid. Zolang je alle normale voorzorgsmaatregelen neemt, kun je gewoon verzekerd de weg op.

Boete voor slecht zicht

Je kunt wel een boete van een paar honderd euro krijgen voor rijden met slecht zicht. Als je bijvoorbeeld je bevroren autoruiten niet goed schoon krabt, is de boete €310. Zijn de buitenspiegels ook beslagen of bevroren, dan komt daar nog eens €190 bij.

Winterbanden en aansprakelijkheid

In Nederland zijn winterbanden niet verplicht bij winters weer. Dit is wel verplicht in landen als Duitsland, Noorwegen, Zweden en Finland. In die landen kun je een boete krijgen.

Grof nalatig in het buitenland

Rij je in deze landen in bepaalde periodes zónder winterbanden en krijg je een verkeersongeval? Dan kun je problemen krijgen. Je kunt mede-aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval. Ook al was dit buiten je schuld om. Je bent dan 'grof nalatig' geweest. De verzekeraar kan dan weigeren je schade uit te betalen.

In Nederland speelt het ontbreken van winterbanden hierbij geen rol.

Tips om de kans op vorstschade te verkleinen

  • Zet de auto niet op de handrem bij vorst, om vastvriezen te voorkomen. Zet hem eventueel in de eerste versnelling.
  • Voorkom bevriezing van het koelsysteem door antivries te gebruiken.
  • Neem slotenspray mee om een bevroren slot te ontdooien.
  • Zorg voor een goede ijskrabber in je auto. Voor onvoldoende zicht kun je een boete krijgen.
  • Ontdooi bevroren autoruiten niet met warm of heet water. De autoruiten kunnen daardoor barsten!
  • Controleer de autoruiten op sterretjes. Bij vorst kunnen deze groter worden en kan de ruit barsten.
  • Vet portierrubbers in met vaseline, talkpoeder of siliconenspray. Deze middelen verdrijven vocht, waardoor je je portieren makkelijker kunt openen bij vorst.
  • Laat je motor niet stationair draaien tijden het krabben van de ruiten. Hierdoor slijt deze sneller.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.
Artikelen binnen Gebruikstips

Test autoverzekeringen