Schade door winters weer

Op koude dagen, als de temperatuur voortdurend onder het vriespunt ligt, komen er zo'n 500 extra claims binnen van autoschade. Volgens cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) is het extra schadebedrag dan circa €800.000.

Valt er meer dan 5 centimer sneeuw, dan kan het aantal schadegevallen zelfs verdubbelen. Wat dekt je autoverzekering wel en wat niet?

Storm-, hagel- en ruitschade

Heb je autoschade door bijvoorbeeld storm en hagel, dan is dit gedekt op de beperkt cascodekking van je autoverzekering, ook als je een all-risk polis hebt. Het voordeel is dat je na een schadeclaim niet terugvalt op de bonus-malusladder. Je behoudt dus je no-claimkorting en je schadevrije jaren. Hetzelfde geldt voor ruitschade, bijvoorbeeld door een al bestaand sterretje dat doorscheurt vanwege het winterse weer.

Let op: verzekeraars gaan verschillend om met schade aan een panorama- of zonnedak. Als dit onder de noemer ruitschade valt, dan heb je dekking via een beperkt cascopolis. Als het geen ruitschade is, dan geldt dit niet.

Heb je alleen een WA-autoverzekering? Dan draai je zelf op voor schade aan je auto. Dan dekt je verzekering alleen schade die je met de auto aan een ander veroorzaakt. In uitzonderlijke situaties, zoals na grootschalige kettingbotsingen, kunnen verzekeraars coulanter optreden en schades onderling regelen. Dit gebeurde bijvoorbeeld in september 2014 na verschillende kettingbotsingen in Zeeland.

Sneeuwballen en slippartijen

Andere schade aan de eigen auto door winters weer is alleen gedekt met een allrisk- of volledig cascoverzekering. Denk aan slippen en botsen of op ongelukkige wijze in de sloot belanden na een glijpartij.

Hetzelfde geldt voor schade aan je auto door een sneeuwbal of pekel. Het nadeel is dat een schadeclaim ten koste gaat van je schadevrije jaren en mogelijk je no-claimkorting. Daarom is het soms voordeliger om schade zelf te betalen.

Gooit iemand moedwillig een sneeuwbal tegen de auto en heb je schade, dan valt dit ook onder allriskdekking en is er terugval in schadevrije jaren of no-claimkorting. Of je moet de schade bij de veroorzaker kunnen verhalen. Een baldadige actie van kinderen tot 14 jaar kun je eventueel verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders of verzorgers.

Autorijden bij gevaarlijk weer (code rood)

Bij écht slecht weer kan het KNMI een waarschuwingscode (geel, oranje of rood) afgeven per provincie. Bij code rood geldt een weeralarm en is het opletten geblazen, bijvoorbeeld voor verraderlijke gladheid. Maar zolang je alle normale voorzorgsmaatregelen neemt, mag je gewoon de weg op en geldt er in deze situatie dekking via de autopolis.

Je kunt overigens wel een paar honderd euro boete krijgen voor rijden met slecht zicht, als je bijvoorbeeld bevroren ruiten niet goed schoon krabt.

Winterbanden en aansprakelijkheid

In Nederland zijn winterbanden bij winters weer niet verplicht. In tegenstelling tot landen als Duitsland, Noorwegen, Zweden en Finland. In die landen kun je hiervoor een boete krijgen.

Wanneer je zónder winterbanden rijdt (soms alleen een bepaalde periode), kun je mede-aansprakelijk worden gesteld als je (buiten je schuld) betrokken raakt bij een verkeersongeval. Je bent dan 'grof nalatig' geweest. De verzekeraar kan dan weigeren je schade uit te betalen. In Nederland speelt het ontbreken van winterbanden hierbij geen rol.

Tips om de kans op vorstschade te verkleinen

Zet de auto niet op de handrem bij vorst, om vastvriezen te voorkomen. Zet hem eventueel in de eerste versnelling.

Voorkom bevriezing van het koelsysteem door antivries te gebruiken.

Neem slotenspray mee om een bevroren slot te ontdooien.

Zorg voor een goede ijskrabber in je auto. Voor onvoldoende zicht kun je een boete krijgen van maximaal €380.

Ontdooi bevroren autoruiten niet met warm of heet water. De autoruiten kunnen daardoor barsten!

Controleer de autoruiten op sterretjes. Bij vorst kunnen deze groter worden en kan de ruit barsten.

Smeer de deurrubbers in met een laagje zuurvrije vaseline of talkpoeder. Zo voorkom je dat de deuren vastvriezen.

Laat tijdens het krabben van de autoruiten je motor niet stationair draaien, hierdoor slijt deze sneller.

