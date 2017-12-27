Brandschade aan je auto

Dekking brandschade autoverzekering

Heb je brandschade en alleen een WA-autoverzekering, dan draai je zelf op voor de schade. Een WA-autoverzekering dekt namelijk alleen schade aan anderen. Brandschade kun je wel claimen als je een beperkt cascodekking of de uitgebreidere volledig cascodekking (allrisk-verzekering) hebt afgesloten .

Brand zonder opzet

Brandschade zonder opzet heeft geen gevolgen voor je bonus-malusladder en je verzekeringspremie. Zoals brand ontstaan door een oververhitte motor. Dit geldt ook voor schade aan de auto door een natuurbrand. De uitkering kan verschillen per verzekeraar en hangt af van de uitkeringsregeling.

Bepalen van de vergoeding

Voor de uitkering kun je bij een nieuwere auto of tweedehands auto vaak nog tot 3 jaar na de aankoop de nieuwwaarderegeling of aanschafwaarderegeling gebruiken. Daarna krijg je alleen de dagwaarde uitgekeerd. Deze wordt bepaald aan de hand van koerslijsten, meestal de koerslijst van de ANWB.

Moedwillig aangestoken brand

Brandschade door vandalen valt bij de meeste autoverzekeringen onder de cascodekking. De schade kun je dan claimen zonder gevolgen voor de no-claimkorting en opgebouwde schadevrije jaren. Sommige autoverzekeraars zien brandschade door vandalen als vandalismeschade. Je premiekorting (no-claim) en schadevrije jaren worden dan teruggeschroefd na zo’n claim.

Controleer voordat je brandschade claimt dus eerst bij de autoverzekeraar wat de gevolgen zijn voor je verzekering.