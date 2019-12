Brandschade aan je auto

Autobranden kosten jaarlijks tientallen miljoenen. Een beperkt of volledig cascoverzekering dekt brandschade aan de auto, maar claimen kan soms premiekorting en schadevrije jaren kosten. Wanneer dekt de autoverzekering brandschade en hoe zit het met terugval op de bonus-malusladder?

Dekking brandschade autoverzekering

Heb je brandschade en ben je alleen WA-verzekerd, dan draai je zelf voor de schade op. Een WA-autoverzekering dekt alleen schade aan anderen. Brandschade kun je wel claimen als je een beperkt cascodekking hebt afgesloten of de uitgebreidere volledig cascodekking (allrisk) hebt.

Brand zonder opzet

‘Gewone’ brandschade zonder opzet, zoals door oververhitting van de motor, heeft geen gevolgen voor de bonus-malusladder en dus je verzekeringspremie. De uitkering kan per verzekeraar verschillen en is afhankelijk van de uitkeringsregeling (dagwaarde, occasionwaarde of nieuwwaarde) die geldt.

Moedwillig aangestoken brand

‘Moedwillig aangestoken’ brand (vandalisme) kan wel voor terugval in premiekorting (no-claim) en je schadevrije jaren zorgen. Dit verschilt per autoverzekeraar. Deze brandschade door vandalen valt bij ongeveer de helft van de allriskautoverzekeringen onder de beperkt cascodekking. Je kunt de schade dan claimen zonder gevolgen voor de no-claimkorting en opgebouwde schadevrije jaren.

Voor de vergoeding kun je bij een nieuwere auto of tweedehands auto vaak tot 3 jaar na aanschaf aanspraak maken op de nieuwwaarderegeling of occassionwaarderegeling in de autoverzekering. Daarna krijg je vaak slechts de dagwaarde uitkering. Om de dagwaarde te bepalen, wordt gebruik gemaakt van koerslijsten, meestal de koerslijst van de ANWB.

Terugval opzettelijke brandschade

Een derde van de verzekeraars ziet brandschade door vandalen wél als vandalismeschade. De volgende autoverzekeraars schroeven je premiekorting en schadevrije jaren terug na zo’n claim:

Autoverzekeraar (beperkt of volledig casco) Terugval no-claim / schadevrije jaren Avéro Achmea ja (allebei) Bovemij ja (allebei) Bruns ten Brink ja (allebei) Centraal Beheer ja (allebei) Hema alleen schadevrije jaren Interpolis ja (allebei) de Kilometerverzekering ja (allebei) Volkwagen Financial Services ja (allebei) Voogd & Voogd Ja (allebei) Witgeld ja (allebei)

Bron: MoneyView, peildatum: 25 november 2019

Check voordat je brandschade claimt dus eerst bij de autoverzekeraar wat de gevolgen zijn voor je verzekering.

