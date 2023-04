Auto uitlenen: hoe zit het met je verzekering?

Uitlenen versus verhuren van je auto

Het uitlenen van je auto is niet hetzelfde als het verhuren van je auto. We spreken van het uitlenen van je auto als je hier geen vergoeding voor krijgt. Daarnaast mag een geleende auto niet worden gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als taxi of leaseauto. De vervangende bestuurder moet een geldig rijbewijs hebben en toestemming om de auto te lenen.

Let op: Eventuele aanvullende voorwaarden vind je terug in de polisvoorwaarden van je autoverzekering.

Auto uitlenen aan familie

Bij veel verzekeraars mag je de auto delen met leden binnen het gezin. Meestal moet het gezinslid op hetzelfde adres staan ingeschreven als de eigenaar van de auto. Leent je kind regelmatig de auto? Geef dit aan bij de verzekering. Je betaalt hiervoor vaak een premietoeslag, omdat het risico op schade bij jongeren groter is.

Eigenaar auto draait op voor de schade

Wie betaalt de schade als je je auto uitleent? Dat is de eigenaar van de auto. Het maakt voor de autoverzekeraar niet uit of jij op dat moment wel of niet aanwezig was. Een autoverzekering sluit je af op het voertuig. Kortom, deze is gekoppeld aan de (uitgeleende) auto en niet aan jou als persoon.

Let op: Rijdt een vriend die de auto leent schade? Dan is het niet mogelijk om de schade te claimen op de aansprakelijkheidsverzekering van degene die de auto heeft geleend.

Kosten afhankelijk van de dekking

Voor alle auto’s is het verplicht om minimaal een WA-verzekering. Via deze verzekering wordt schade vergoed die aan de ander is aangebracht. Dit geldt ook voor degene die je auto heeft geleend. Of de schade aan de eigen auto wordt uitgekeerd, is afhankelijk van de dekking die je hebt afgesloten:

Heb je bijvoorbeeld een Allrisk verzekering? Dan geldt deze verzekering ook voor de persoon die je auto leent en hierin rijdt.

Maak goede afspraken bij auto uitlenen

Als je je auto uitleent maak dan duidelijke afspraken met elkaar over:

Let op: Je bent verplicht je kentekenbewijs bij je te hebben. Deze moet je kunnen laten zien als de politie dit vraagt. Zorg dus dat je deze in je bezit hebt als je de auto leent. Het kan ook verstandig zijn om een verklaring mee te nemen waarin staat dat het voertuig aan jou is uitgeleend. Dit kan zeker in het buitenland vervelende misverstanden voorkomen.

Leenautoverzekering

Op dit moment zijn er 2 soorten verzekeringen op de markt die voor meer dekking zorgen dan je eigen autoverzekering. Dit zijn de OHRA Leenautoverzekering en de Autodeelverzekering van Centraal Beheer.

OHRA Leenautoverzekering

Je kunt vanaf €6 per dag je auto uitlenen aan familie of vrienden.

Er zijn 2 verschillende dekkingen. Is een leenauto WA of WA Plus verzekerd? Dan is er een andere dekking dan voor een leenauto die All-Risk verzekerd is.

Tegen een meerprijs biedt deze verzekering buitenlanddekking.

Je kunt deze verzekering afsluiten vanaf 1 dag tot 30 aaneengesloten dagen.

Let op: De OHRA leenautoverzekering is enkel voor het uitlenen van je auto. Deze verzekering is dus niet voor het verhuren van je auto. Kijk goed in de voorwaarden voordat je een verzekering afsluit. Er zijn ook situaties die niet worden gedekt.

Autodeelverzekering van Centraal Beheer

Centraal Beheer is momenteel de enige autoverzekering waarbij je de auto mag uitlenen aan een vaste groep mensen. Via Deelauto.nl sluit je je aan bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik. De belangrijkste voorwaarden zijn:

Degene die de auto willen lenen moeten zich aanmelden bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik.

De kosten voor de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik zijn €20 per lid per jaar.

De eigenaar van de auto moet zich eerst inschrijven en kan vervolgens een groep aanmaken.

De schadevrije jaren van de persoon die de auto uitleent zijn beschermd.

De verzekering die de eigenaar van het voertuig kiest, geldt ook voor de andere gebruikers.

Let op: Het is bij deze verzekering niet de bedoeling dat degene die de auto leent een regelmatige bestuurder wordt. Wordt bijvoorbeeld je buurman een regelmatige bestuurder? Geef dit dan uiterlijk binnen 14 dagen door aan je verzekering. Hiervoor gelden aanvullende regels. Raadpleeg hiervoor je eigen verzekering.