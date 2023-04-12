Auto uitlenen: hoe zit het met je verzekering?

Uitlenen versus verhuren van je auto

Het uitlenen van je auto aan je kind of vrienden is niet hetzelfde als je auto verhuren. We spreken van het uitlenen van je auto als je hier geen vergoeding voor krijgt. Daarnaast mag een geleende auto niet worden gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als taxi of lesauto. De vervangende bestuurder moet een geldig rijbewijs hebben en toestemming om de auto te lenen.

Let op: Eventuele aanvullende voorwaarden vind je terug in de polisvoorwaarden van je autoverzekering.

Auto uitlenen, mag dat?

Je auto uitlenen aan je kind mag altijd. Ook het uitlenen van je auto aan vrienden of buren is toegestaan. De auto is verzekerd. Geef wel door aan je verzekeraar als iemand anders langere tijd in je auto rijdt. Bijvoorbeeld wanneer je je auto uitleent voor een vakantie. Dat voorkomt eventueel gedoe achteraf wanneer schade ontstaat.

Auto uitlenen aan je kind(eren)

Bij veel verzekeraars mag je de auto delen met leden binnen het gezin. Meestal moet het gezinslid op hetzelfde adres staan ingeschreven als de eigenaar van de auto. Leent je kind regelmatig de auto? Geef dit aan bij de verzekering. Je betaalt hiervoor vaak een premietoeslag, omdat het risico op schade bij jongeren groter is.

Eigenaar auto draait op voor de schade

Wie betaalt de schade als je je auto uitleent? Dat is de eigenaar van de auto. Het maakt voor de autoverzekeraar niet uit of jij op dat moment wel of niet aanwezig was. Een autoverzekering sluit je af op het voertuig. Kortom, deze is gekoppeld aan de (uitgeleende) auto en niet aan jou als persoon.

Let op: Rijdt een vriend die de auto leent schade? Dan is het niet mogelijk om de schade te claimen op de aansprakelijkheidsverzekering van degene die de auto heeft geleend.

Kosten afhankelijk van de dekking

Voor alle auto’s is het verplicht om minimaal een WA-verzekering te hebben. Deze verzekering vergoedt de schade die je een ander toebrengt. Dit geldt ook als je je auto uitleent. Of de schade aan de eigen auto krijgt uitgekeerd, is afhankelijk van de dekking die je hebt afgesloten:

Heb je bijvoorbeeld een Allrisk verzekering? Dan geldt deze verzekering ook voor de persoon die je auto leent en hierin rijdt.

Maak goede afspraken bij auto uitlenen

Als je je auto uitleent maak dan duidelijke afspraken met elkaar over:

Let op: Je bent verplicht je kentekenbewijs bij je te hebben. Deze moet je kunnen laten zien als de politie dit vraagt. Zorg dus dat je deze in je bezit hebt als je de auto leent. Het kan ook verstandig zijn om een verklaring mee te nemen waarin staat dat het voertuig aan jou is uitgeleend. Dit kan zeker in het buitenland vervelende misverstanden voorkomen.

Leenautoverzekering en gedeeld autogebruik

Op dit moment zijn er 2 verzekeraars die een product aanbieden bij gedeeld autogebruik: Ohra Leenautoverzekering en een autoverzekering van Centraal Beheer.

Ohra Leenautoverzekering

Je kunt vanaf €6 per dag je auto uitlenen aan familie of vrienden.

Er zijn 2 verschillende dekkingen. Is een leenauto WA of WA+ verzekerd? Dan is er een andere dekking dan voor een leenauto die All-Risk verzekerd is.

Tegen een meerprijs biedt deze verzekering buitenlanddekking.

Je kunt deze verzekering afsluiten vanaf 1 dag tot 30 aaneengesloten dagen.

Let op: De Ohra leenautoverzekering is enkel voor het uitlenen van je auto. Deze verzekering is dus niet voor het verhuren van je auto. Kijk goed in de voorwaarden voordat je een verzekering voor je leenauto afsluit. Er zijn ook situaties die niet worden gedekt.

Autodeelverzekering van Centraal Beheer

Centraal Beheer is momenteel de enige autoverzekering waarbij je de auto mag uitlenen aan een vaste groep mensen. Via Deelauto.nl sluit je je aan bij de Vereniging Deelauto. De belangrijkste voorwaarden zijn: