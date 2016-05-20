Wat dekt een allrisk-verzekering?

Een allrisk-verzekering voor een auto is de meest uitgebreide autoverzekering en daarmee ook de duurste. Met een allrisk-verzekering (WA volledig casco) ben je verzekerd voor:

Schade die je bij een ander veroorzaakt. Deze schade valt onder het WA-gedeelte van je autoverzekering.

Schade door bijvoorbeeld brand, storm en diefstal. Deze schade valt onder het beperkt cascogedeelte van je autoverzekering.

Schade die je zelf veroorzaakt door 'van buiten komende oorzaken', zoals botsen, slippen, van de weg of te water raken. Deze schade is alleen gedekt met een allrisk-polis.

Wat is het verschil in dekking?

In de tabel hieronder kun je goed zien wat het verschil is tussen de verschillende dekkingen.

WA WA+ Allrisk Schade aan anderen x x x Diefstal en inbraak x x Ruitschade x x Stormschade en brandschade x x Schade door eigen toedoen x Vandalismeschade x

Veelvoorkomende uitsluitingen van de dekking

Wil je weten wat er precies is uitgesloten? Bekijk dan de polisvoorwaarden van de verzekering. We zetten een aantal veelvoorkomende uistluitingen bij de allrisk-dekking voor je op een rij.

Bestuurder heeft geen geldig rijbewijs.

Schade door opzet of roekeloos gedrag.

Gebruik van het voertuig voor verhuur, wedstrijden of zakelijk personenvervoer.

Schade door bijvoorbeeld roest of slijtage.

Rijden onder invloed van (te veel) alcohol of drugs.

Wanneer allrisk verzekeren ?

Voor een nieuwe auto kun je het beste een allrisk-verzekering afsluiten. Na een paar jaar kan het verstandig zijn over te stappen naar een minder uitgebreide autoverzekering. Het 'omslagpunt' hangt onder meer af van:

De leeftijd van de auto.

De waarde van de auto, check dit in de de ANWB/Bovag Koerslijst.

Het werkelijke aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd.

Het risico dat je kunt en wilt dragen bij total loss van je auto.

Of de auto gefinancierd is met een nog niet afgeloste lening. Dan blijft een allrisk-dekking slim.

Voor een allrisk-verzekering is het na een jaar of 6 jaar tijd om de dekking onder de loep te nemen. Vaak geldt:

Leeftijd auto Autoverzekering Nieuw tot 6 jaar oud Allrisk 6 jaar tot 10 jaar oud WA+-verzekering 10 jaar oud of ouder WA-verzekering

Gevolgen schadeclaim

Veroorzaak je zelf een ongeval? Dan ben je met een allrisk-verzekering voor een auto ook verzekerd voor de schade aan je eigen auto. Doe je voor zo'n schade een beroep op je verzekering, dan zak je wel op de bonus-malusladder. Hierdoor betaal je de jaren daarna meestal meer premie, door terugval in schadevrije jaren. Met een no-claimbeschermer kun je premiegevolgen voorkomen. Je kunt ook te maken krijgen met een eigen risico.

Heb je een allrisk-verzekering en claim je een schade die onder het beperkt cascodeel van je verzekering valt? Denk bijvoorbeeld aan ruitschade. Dan val je meestal niet terug op de bonus-malusladder en blijft je premie hetzelfde. Maar ook in deze gevallen kun je wel te maken krijgen met een eigen risico.

Vervangend vervoer en cascodekking

Bij een (beperkt) cascodekking kun je recht hebben op vervangend vervoer, maar dat hangt af van wat er is gebeurd. Je auto is bijvoorbeeld total loss door stormschade. Met een allrisk-dekking zijn meer gebeurtenissen gedekt dan met een beperkt cascodekking. De verzekeringsmaatschappij komt met een vergoeding van de kosten of zorgt voor een gratis vervangende auto.