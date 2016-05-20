Annet van den Berg Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:7 mei 2026
Een allrisk-verzekering voor een auto is de meest uitgebreide autoverzekering en daarmee ook de duurste. Met een allrisk-verzekering (WA volledig casco) ben je verzekerd voor:
In de tabel hieronder kun je goed zien wat het verschil is tussen de verschillende dekkingen.
|WA
|WA+
|Allrisk
|Schade aan anderen
|x
|x
|x
|Diefstal en inbraak
|x
|x
|Ruitschade
|x
|x
|Stormschade en brandschade
|x
|x
|Schade door eigen toedoen
|x
|Vandalismeschade
|x
Wil je weten wat er precies is uitgesloten? Bekijk dan de polisvoorwaarden van de verzekering. We zetten een aantal veelvoorkomende uistluitingen bij de allrisk-dekking voor je op een rij.
Voor een nieuwe auto kun je het beste een allrisk-verzekering afsluiten. Na een paar jaar kan het verstandig zijn over te stappen naar een minder uitgebreide autoverzekering. Het 'omslagpunt' hangt onder meer af van:
Voor een allrisk-verzekering is het na een jaar of 6 jaar tijd om de dekking onder de loep te nemen. Vaak geldt:
|Leeftijd auto
|Autoverzekering
|Nieuw tot 6 jaar oud
|Allrisk
|6 jaar tot 10 jaar oud
|WA+-verzekering
|10 jaar oud of ouder
|WA-verzekering
Veroorzaak je zelf een ongeval? Dan ben je met een allrisk-verzekering voor een auto ook verzekerd voor de schade aan je eigen auto. Doe je voor zo'n schade een beroep op je verzekering, dan zak je wel op de bonus-malusladder. Hierdoor betaal je de jaren daarna meestal meer premie, door terugval in schadevrije jaren. Met een no-claimbeschermer kun je premiegevolgen voorkomen. Je kunt ook te maken krijgen met een eigen risico.
Heb je een allrisk-verzekering en claim je een schade die onder het beperkt cascodeel van je verzekering valt? Denk bijvoorbeeld aan ruitschade. Dan val je meestal niet terug op de bonus-malusladder en blijft je premie hetzelfde. Maar ook in deze gevallen kun je wel te maken krijgen met een eigen risico.
Bij een (beperkt) cascodekking kun je recht hebben op vervangend vervoer, maar dat hangt af van wat er is gebeurd. Je auto is bijvoorbeeld total loss door stormschade. Met een allrisk-dekking zijn meer gebeurtenissen gedekt dan met een beperkt cascodekking. De verzekeringsmaatschappij komt met een vergoeding van de kosten of zorgt voor een gratis vervangende auto.