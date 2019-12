Voor een nieuwe auto tot circa 6 jaar oud kun je het beste een allriskverzekering afsluiten. Deze volledig cascoverzekering is de meest uitgebreide autoverzekering. De premie is daarom ook hoger dan bij een WA- of beperkt cascoverzekering.

Wat is gedekt met een allriskautoverzekering?

Een allriskverzekering is de meest uitgebreide autoverzekering en daarmee ook de duurste optie. Met een allriskverzekering ben je verzekerd voor:

Schade die je bij een ander veroorzaakt (deze schade valt onder het WA-gedeelte van je autoverzekering).

Schade door bijvoorbeeld brand, storm en diefstal (deze schade valt onder het beperkt cascogedeelte van je autoverzekering).

Schade die je zelf veroorzaakt door 'van buiten komende oorzaken', zoals botsen, slippen, van de weg raken en te water raken. Deze schade is alleen met een allriskpolis gedekt.



WA WA+ Allrisk Schade aan anderen x x x Diefstal en inbraak x x Ruitschade x x Stormschade en brandschade x x Schade door eigen toedoen x Vandalismeschade x



Veelvoorkomende uitsluitingen van de dekking:

Bestuurder heeft geen geldig rijbewijs.

Schade door opzet of roekeloos gedrag.

Bij gebruik van het voertuig voor verhuur, wedstrijden of zakelijk personenvervoer.

Schade door bijvoorbeeld roest of slijtage.

Rijden onder invloed van (te veel) alcohol of drugs.

Raadpleeg de polisvoorwaarde van de verzekering voor de exacte uitsluitingen.

Welke dekking voor een autoverzekering past bij jou? Twijfel je welke dekking het beste bij jouw situatie past? De leeftijd, maar ook de waarde weegt mee. En heb je voldoende geld achter de hand om grote schades zelf te kunnen betalen of juist niet? Maak een goede afweging en kies de juiste autoverzekering. Autoverzekering kiezen

Wanneer kies je voor een allriskverzekering?

Voor een nieuwe auto kun je het beste een allriskverzekering afsluiten. Na een aantal jaar kan het verstandig zijn over te stappen naar een minder uitgebreide autoverzekering. Het 'omslagpunt' hangt onder meer af van:

Leeftijd auto

Waarde auto (check de ANWB/Bovag Koerslijst)

(Werkelijke) aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd

Risico dat je kunt en wilt dragen bij onverhoopt totaalverlies van je auto

Als de auto gefinancierd is met een nog niet afgeloste lening, blijft een allriskdekking raadzaam

Voor een allriskdekking is het na zo'n 6 jaar goed om de dekking onder de loep te nemen. Doorgaans geldt:

Leeftijd auto Autoverzekering nieuw tot 6 jaar oud allrisk 6 jaar tot 10 jaar oud WA+-verzekering 10 jaar oud of ouder WA-verzekering

Gevolgen schadeclaim

Wanneer je zelf een aanrijding veroorzaakt ben je met een allrisk-autoverzekering ook verzekerd voor de schade aan je eigen auto. Doe je voor zo'n schade een beroep op je verzekering, dan zak je wel op de bonus-malusladder. Dat betekent dat je de jaren daarna meer premie betaalt, omdat je terugvalt in je schadevrije jaren. Je kunt ook te maken krijgen met een eigen risico.

Heb je een allriskverzekering en claim je een schade die onder het beperkt cascodeel van je verzekering valt? Dan val je meestal niet terug op de bonus-malusladder en blijft je premie ongewijzigd. Maar ook in deze gevallen kun je wel te maken krijgen met een eigen risico.

Vervangend vervoer en cascodekking

Bij een (beperkt) cascodekking is de schadegebeurtenis bepalend of je recht hebt op vervangend vervoer. Denk bijvoorbeeld aan totaalverlies door stormschade. Met een allriskdekking zijn er meer gebeurtenissen gedekt dan met een beperkt cascodekking. De verzekeringsmaatschappij komt met een tegemoetkoming in de kosten of stelt kosteloos een vervangende auto ter beschikking.

De beste autoverzekering voor jou Vind snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen. Vergelijk autoverzekeringen

Lees ook: