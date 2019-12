Als je een schade claimt bij je autoverzekeraar, kun je te maken krijgen met een eigen risico. Het verschilt per verzekeraar en dekking hoe hoog het eigen risico is. Wanneer wordt je eigen risico aangesproken en waar kun je verder rekening mee houden?

Wel bij casco-schade

Voor WA-schades geldt in principe geen eigen risico. Bijna alle verzekeraars hanteren bij cascoschade wel een eigen risico. Dit bedrag betaal je als verzekerde zelf bij schade. De hoogte hangt onder meer af van de schadeoorzaak, beveiliging, waarde van de auto, leeftijd van de bestuurder en het reparatiebedrijf.

Eigen risico autoverzekering verhogen

Je kunt je eigen risico vaak vrijwillig verhogen, in ruil voor premiekorting. Deze premiekorting is meestal gemaximeerd en kan afhankelijk zijn van de regio waarin je woont. Als je een hoge bonuskorting hebt opgebouwd, is je voordeel een stuk kleiner dan wanneer je laag op de bonus-malusladder staat.

Niet altijd eigen risico

Bij een goede beveiliging van de auto laat een aantal verzekeraars het eigen risico bij autodiefstal, inbraak of joyriding vervallen. Overigens worden nieuwe auto's tegenwoordig allemaal met startonderbrekers afgeleverd.

Een aantal verzekeraars hanteert geen of een lager eigen risico als je de schade aan je auto laat herstellen bij een door de maatschappij aangewezen schadeherstelbedrijf. Voor een WA-schade geldt in de regel geen eigen risico.

Afkopen eigen risico

Bij een aantal verzekeraars kun je autoverzekeringen afsluiten zonder eigen risico. Heb je schade aan je auto? Dan vergoedt je verzekeraar het hele schadebedrag. Hetzelfde geldt als je het eigen risico van je verzekering hebt afgekocht. Dit betekent dat je een hogere premie betaalt, maar geen eigen risico moet betalen bij een schade. Het afkopen van het eigen risico kan doorgaans alleen bij allriskpolissen. Rijd je nooit schade? Dan is een verzekering met een hoog eigen risico te overwegen.

Eigen risico jongeren

Jongeren onder de 24 jaar die een autoverzekering afsluiten, krijgen vaak niet alleen te maken met een hogere premie. Ze moeten ook rekening houden met een hoger eigen risico bij schades die vallen onder de beperkt cascodekking of allriskdekking. Daardoor betaal je tot honderden euro’s extra voor schades die vallen onder de beperkt cascodekking. De hogere bedragen voor het eigen risico bij sommige allriskverzekeringen zijn meestal beperkt tot ongeveer €100. Maar sommige verzekeraars hanteren ook daarvoor een flink hoger bedrag.

Ben je zelf ouder dan 24 jaar maar leen je je auto uit aan een jongere bestuurder? Dan moet je ook rekening houden met een hoger eigen risico bij schade. Dit bedrag varieert van een paar tientjes tot enkele honderden euro's. Let goed op de voorwaarden die je autoverzekeraar hanteert voor schade veroorzaakt door een jongere.

Eigen risico cabriokap

Je eigen risico is het bedrag dat jij betaalt als je een schade veroorzaakt aan je eigen auto. Het eigen risico ligt meestal tussen de €135 en €250, maar als je een cabriolet rijdt, moet je extra op de kleine lettertjes letten.

Een paar verzekeraars rekent namelijk een hoger eigen risico voor je cabriokap. Bij sommige verzekeraars is schade aan je cabriokap zelfs uitgesloten van de dekking. In de voorwaarden van je autoverzekeraar vind je de exacte bedragen en regels.

