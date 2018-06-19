Eigen risico autoverzekering

Wat is een eigen risico?

Een eigen risico is een bedrag dat je zelf moet betalen bij schade. Een bedrag voor 'eigen risico' dus. Het eigen risico staat in de polis, voorwaarden en op de verzekeringskaart van de autoverzekering. Ook kun je vaak kiezen voor een hoger eigen risico, in ruil voor premiekorting. De hoogte hangt onder meer af van:

De schadeoorzaak

Beveiliging

Waarde van de auto

Leeftijd van de bestuurder

Het reparatiebedrijf

Bij welke schade betaal je eigen risico?

Voor WA-schade geldt meestal geen eigen risico. Bijna alle verzekeraars gebruiken bij cascoschade wel een eigen risico. Dan gaat het om autoverzekeringen met een beperkte of volledige cascodekking. Dit bedrag kan verschillen per schadeoorzaak en verzekeraar.

Kun je je eigen risico verhogen?

Je eigen risico kun je vaak vrijwillig verhogen, in ruil voor premiekorting. Aan deze premiekorting zit meestal een maximum. En de korting kan afhangen van de regio waarin je woont. Je voordeel hierbij is een stuk kleiner als je al een hoge bonuskorting hebt opgebouwd, dan als je laag op de bonus-malusladder staat.

Betaal je altijd een eigen risico?

Is je auto goed beveiligd, dan laat een aantal verzekeraars het eigen risico vervallen bij autodiefstal, inbraak of joyriding. Een aantal verzekeraars gebruikt geen of een lager eigen risico als je de schade aan je auto laat herstellen bij een door de verzekeraar aangewezen schadeherstelbedrijf. Voor een WA-schade geldt normaal gesproken geen eigen risico.

Betaal je eigen risico bij schade zonder eigen schuld?

Als je schade hebt aan je auto zonder dat het jouw fout is, dan kan de schade soms worden verhaald op de tegenpartij. In dat geval betaal je geen eigen risico. Of krijg je het betaalde eigen risico terug. Is er geen tegenpartij bekend of kan die niet aansprakelijk worden gesteld? Dan betaal je wel eigen risico. Bekijk voor de regels hierover de polisvoorwaarden van je autoverzekering.

Kun je het eigen risico afkopen?

Bij een aantal verzekeraars kun je autoverzekeringen afsluiten zonder eigen risico. Heb je schade aan je auto? Dan ontvang je van de verzekeraar het hele schadebedrag.



Hetzelfde geldt bij afkoop van het eigen risico van je verzekering. Dit betekent dat je een hogere premie betaalt, maar dat je bij schade geen eigen risico betaalt. Het afkopen van het eigen risico kan meestal alleen bij allrisk-polissen. Rijd je nooit schade? Dan kun je een verzekering met een hoog eigen risico overwegen.

Betalen jongeren een hoger eigen risico?

Jongeren onder de 24 jaar die een autoverzekering afsluiten, krijgen vaak niet alleen te maken met een hogere premie. Ze moeten ook rekening houden met een hoger eigen risico bij schades die vallen onder de beperkt cascodekking of allrisk-dekking.

Daardoor betaal je tot honderden euro’s extra voor schades die vallen onder de beperkt cascodekking. De hogere bedragen voor het eigen risico bij sommige allrisk-verzekeringen zijn meestal beperkt tot ongeveer €100. Maar sommige verzekeraars gebruiken ook daarvoor een flink hoger bedrag.

Betaal je een hoger eigen risico bij uitlenen?

Ben je zelf ouder dan 24 jaar, maar leen je je auto uit aan een jongere bestuurder? Dan moet je ook rekening houden met een hoger eigen risico bij schade. Dit bedrag verschilt van een paar tientjes tot enkele honderden euro's. Let goed op de voorwaarden van je autoverzekeraar voor schade veroorzaakt door een jongere.