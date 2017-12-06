Schade door joyriding niet altijd vergoed

Annet van den Berg Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:6 december 2017
Schade aan de auto die gebruikt is voor joyriding valt niet onder de WA-dekking van je auto. Heb je een beperkt casco of allriskdekking, dan krijg je de eigen autoschade wel vergoed. Het maakt daarbij niet uit of het ging om een joyride met of zonder geweld.
Schade aan anderen door joyriden wordt gelukkig wel vergoed. Welke verzekering je nodig hebt, hangt er vanaf of er wel of geen geweld is gebruikt om de auto te bemachtigen.
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