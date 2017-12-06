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Schade door joyriding niet altijd vergoed

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Joyriding komt een paar honderd keer per jaar voor. Maar wie vergoedt de schade als je kind of een vreemde er ongevraagd met je auto vandoor gaat?  
Annet van den Berg_nieuw 700x700

Annet van den Berg   Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:6 december 2017

joy-rijden

Schade aan de auto die gebruikt is voor joyriding valt niet onder de WA-dekking van je auto. Heb je een beperkt casco of allriskdekking, dan krijg je de eigen autoschade wel vergoed. Het maakt daarbij niet uit of het ging om een joyride met of zonder geweld.  

Schade aan anderen

Schade aan anderen door joyriden wordt gelukkig wel vergoed. Welke verzekering je nodig hebt, hangt er vanaf of er wel of geen geweld is gebruikt om de auto te bemachtigen.

  • Schade die (je) kinderen bij joyriding zonder geweldpleging veroorzaken aan derden, valt onder de WA-dekking van de autoverzekering. 
  • Heeft een jeugdige joyrider de auto mét geweld bemachtigd, dan valt schade aan anderen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) van de ouders.

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