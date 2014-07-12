Schade aan auto door vandalisme

Autoschade door vandalisme
Vaak dekt alleen een allrisk-verzekering schade aan je auto door vandalisme. Denk hierbij aan krassen in de lak en lekgestoken banden. Vandalisme staat niet altijd duidelijk omschreven in de polisvoorwaarden.
Bij vandalisme gaat het om het expres kapot maken of beschadigen. Parkeerschade valt hier dus niet onder. Ben je verzekerd met alleen WA-dekking of beperkte cascodekking? Dan draai je vaak zelf op voor de kosten.
Veelgestelde vragen
We zetten de meest gestelde vragen over schade door vandalisme voor je op een rij.
Tips bij schade door vandalisme
- Doe altijd aangifte bij de politie van schade door vandalisme. Dit is soms nodig bij een schadeclaim. Ook kun je de schade achteraf verhalen als de dader toch wordt gevonden. Dit scheelt terugval op de bonus-malusladder.
- Sluit de verzekeraar schade door vandalisme uit, maar staat dit niet duidelijk in de voorwaarden? Maak dan bezwaar met daarbij een duidelijke onderbouwing.
- Vandalisme claimen op de allrisk-polis? Vraag aan de autoverzekeraar of het bedrag van de schade opweegt tegen de premieverhoging na de claim. En controleer als het nodig is of vervangend vervoer is gedekt.
- Forse premieverhoging na een schadeclaim? Je kunt bijna altijd achteraf besluiten om de schade toch zelf te betalen om je oude premie terug te krijgen. Je hebt daar 12 tot 24 maanden de tijd voor. Dit verschilt per verzekeraar.