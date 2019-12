Schade aan auto door vandalisme

Autoschade door vandalisme wordt niet gedekt door alle verzekeringen. In de meeste gevallen draai je als eigenaar zelf op voor het schadebedrag.

Autoschade door vandalisme

Vandalismeschade aan de auto - zoals lakkrassen en lekgestoken banden - wordt doorgaans alleen gedekt door een allrisk-verzekering. In de polisvoorwaarden wordt vandalisme niet altijd duidelijk omschreven. Bij vandalisme gaat het om vernielingen of beschadigingen die doelbewust zijn toegebracht. Een parkeerschade valt hier dus niet onder. Ben je verzekerd met alleen WA-dekking of beperkte cascodekking, dan draai je vaak zelf op voor de kosten.

Uitkering

Voor de vergoeding kun je bij een nieuwere auto vaak tot 3 jaar beroep doen op de nieuwwaarderegeling of occassionwaarderegeling. Daarna krijg je vaak slechts de dagwaarde vergoed. Om de dagwaarde te bepalen, wordt gebruik gemaakt van koerslijsten, meestal de koerslijst van de ANWB.

Kinderen en onbekende motorvoertuigen

Bij schade door kinderen tot 14 jaar zijn de ouders aansprakelijk, of de schade nu met opzet is veroorzaakt of niet.

Stel dat je kind jonger is dan 14 jaar en een auto bekrast met een fiets of een steentje. Voor zulke schades zijn de ouders van het kind voor 100% aansprakelijk. De aansprakelijkheids- en autoverzekeraars zijn hiervoor de zogenoemde krassende-kinderenregeling overeengekomen.

Is de schade door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig veroorzaakt, dan kan deze mogelijk op het Waarborgfonds Motorrijtuigen worden verhaald. Het eigen risico is in dat geval €250.

Vandalismeschade en no-claim korting

Kun je wel bij je autoverzekeraar terecht, dan zorgt een schadeclaim vanwege vandalisme doorgaans voor een hogere premie. Dit komt doordat je terugvalt op de bonus-malusladder, waarbij het niet uitmaakt of het om een kleine of grote schade gaat.

Kleine schades kun je beter uit eigen zak betalen. Een groot deel betaal je toch al zelf, vanwege het eigen risico van een paar honderd euro.

Relletjes, ruitschade en joyriding

Andere bewust toegebrachte schade kan meestal wél op een beperkt-cascopolis worden geclaimd. Denk aan:

schade door relletjes en aan ruitschade

schade door (poging tot) diefstal

joyriding (het onrechtmatig gebruik van de auto)

Deze schades vallen niet onder de noemer vandalisme, met als voordeel dat een claim geen terugval op de bonus-malusladder betekent. Bij ruitschade gaat het om schade aan de ruit zelf en gevolgschade door ruitscherven. Krassen in de ruit zijn niet altijd gedekt of vallen onder de allrisk-dekking. Lees altijd de kleine lettertjes voor andere vervelende uitzonderingen.

Brandschade door vandalisme

Brandschade door vandalen valt volgens onderzoeksbureau MoneyView bij de helft van de allrisk-autoverzekeringen onder de beperkt cascodekking, zónder gevolgen voor de no-claimkorting en opbouw van de schadevrije jaren. Maar een derde van de verzekeraars ziet dit wél als vandalismeschade en schroeft de schadevrije jaren terug.

Bekijk per autoverzekering of autoschade door moedwillig aangestoken brand (vandalismeschade) zorgt voor een terugval in schadevrije jaren.

Tips bij schade door vandalisme

Doe altijd aangifte bij de politie van schade door vandalisme. Dit is soms vereist bij een schadeclaim. Ook is de schade dan achteraf te verhalen als de dader alsnog wordt gevonden en dat scheelt terugval op de bonus-malusladder.

Sluit de verzekeraar schade door vandalisme uit, maar staat dit niet duidelijk in de voorwaarden? Maak dan bezwaar met daarbij een duidelijke onderbouwing.

Vandalisme claimen op de allrisk-polis? Vraag aan de autoverzekeraar of het schadebedrag opweegt tegen de premieverhoging na de claim en check of vervangend vervoer is gedekt.

Forse premieverhoging na een schadeclaim? Het is vrijwel altijd mogelijk om achteraf – variërend van 3 tot 24 maanden - alsnog de schade zelf te betalen en je oude premie weer terug te krijgen.

Autoschade claimen?

Na een schadeclaim daal je meestal direct een aantal treden op de bonus-malussysteem en stijgt de premie. Het kan dus interessant zijn de schade zelf te betalen.

