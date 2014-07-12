Schade aan auto door vandalisme

Autoschade door vandalisme

Vaak dekt alleen een allrisk-verzekering schade aan je auto door vandalisme. Denk hierbij aan krassen in de lak en lekgestoken banden. Vandalisme staat niet altijd duidelijk omschreven in de polisvoorwaarden.

Bij vandalisme gaat het om het expres kapot maken of beschadigen. Parkeerschade valt hier dus niet onder. Ben je verzekerd met alleen WA-dekking of beperkte cascodekking? Dan draai je vaak zelf op voor de kosten.

Veelgestelde vragen

We zetten de meest gestelde vragen over schade door vandalisme voor je op een rij.

Tips bij schade door vandalisme