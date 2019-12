Ongeval met de auto in het buitenland

Autopech of een fiks ongeluk op vakantie, wat dan? Bij een verkeersongeluk in het buitenland bieden verschillende verzekeringen uitkomst. je moet alleen weten bij wie je het beste kunt aankloppen.

Een goede autoverzekering vinden en afsluiten gaat eenvoudig via onze Vergelijker. Maar wat als er een keer schade is? Bijvoorbeeld als je net op weg bent naar je wintersportbestemming of een zomerse kampeerplek.

In binnen- en buitenland schade melden kan via:

Er zijn verschillende dekkingen of verzekeringen die van pas kunnen komen, zoals pechhulp en vervangend vervoer. Via de WA-dekking van de autopolis is het vervoer van het beschadigde motorrijtuig (en aanhanger) naar Nederland gedekt na een ongeval. Dit geldt ook voor het vervoer van alle inzittenden en bagage. Vervoer van slachtoffers kan bij medische noodzaak ook door de zorgverzekeraar worden geregeld, afhankelijk van de dekking van je polis.

Ben je in het buitenland en word je verzocht schade door jouw schuld direct te betalen? Neem eerst contact op met je verzekeraar (reis-, aansprakelijkheid-, zorg- of WA-verzekeraar).

Juridische hulp en schadeverhaal

Heb je een WA-verzekering of beperkt cascoverzekering? Dan moet je vaak zelf achter een vergoeding aan via de tegenpartij als je door hem schade oploopt. Bij een volledig cascoverzekering (of allrisk-verzekering) vergoedt de autoverzekeraar de autoschade en handelt de zaak af met de tegenpartij. Er is wel terugval in no-claimkorting en schadevrije jaren als de verzekeraar de schade niet kan verhalen op de tegenpartij.

Beperkte dekking rechtsbijstand

Een aanvullende rechtsbijstandsdekking (of verkeersrechtsbijstand) bij de auto- of reisverzekering of een losse rechtsbijstandverzekering helpt bij het claimen van schade in het buitenland. Dit is vooral van belang als je geen allriskpolis hebt. Je krijgt dan ook juridische steun bij geschillen over bijvoorbeeld de schuldvraag of een letselschadevergoeding. Bij rechtshulp in het buitenland gelden er via de rechtsbijstandspolis wel beperkte externe vergoedingen (zoals voor advocaatkosten) buiten Europa. Dit is van belang als je bijvoorbeeld in het buitenland moet procederen. De vergoeding is dan soms dan maar een paar duizend euro (in plaats van €12.500 tot onbeperkt).

Vergoedingen autoschade buitenland

De vergoeding door een buitenlandse partij kan afwijken van gebruikelijke vergoedingen in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet toekennen van smartengeld aan nabestaanden. Voor de schadeafhandeling geldt namelijk de wet van het land waar het ongeluk plaatsvond. Ook zijn voetgangers en fietsers niet overal extra beschermd.

Via de app Going abroad van de Europese Commissie vind je beknopt de belangrijkste verkeersregels per Europees land, zoals voor maximumsnelheden en verplichtingen in het verkeer. Kijk ook op de website van de ANWB voor de verkeersregels in het buitenland.

Groene kaart verplicht

Rijd je met de auto buiten de EU, dan moet je een internationaal erkend verzekeringsbewijs bij je hebben: de groene kaart. Het dekkingsgebied kan per verzekeraar verschillen, zoals voor Rusland.

Conflict buitenlandse verzekeraar

Je kunt terecht bij het Europees Consumenten Centrum (ECC) als je bijvoorbeeld een probleem hebt met een verzekeraar in een ander EU-land, zoals over uitbetaling van de schade. Het ECC probeert dan naar eigen zeggen contact te leggen met de organisatie. Ook kan het ECC helpen met lastige correspondentie over bijvoorbeeld een verkeersovertreding.

Onbekende dader buitenland

Heb je autoschade en is de dader een buitenlandse automobilist, binnen of buiten de EU?

Als het gaat om een aanrijding binnen de Europese Unie (en buiten Nederland) dan kun je aankloppen bij een Nederlandse vertegenwoordiger die iedere Europese verzekeraar heeft. Achterhaal bij wie je moet zijn (dit kan in het Nederlands) via het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars. Je hebt hiervoor het kenteken van de auto nodig, het groene kaartnummer van de tegenpartij of de naam van de verzekeraar, die op het schadeformulier is ingevuld door de tegenpartij. De Nederlandse vertegenwoordiger zal namens de buitenlandse verzekeraar je claim beoordelen. Let wel: je claim wordt niet volgens de Nederlandse regels afgehandeld, maar volgens de wetten en geldende dekking van het land waar het ongeval plaatsvond.

Als je binnen 3 maanden geen gemotiveerd antwoord krijgt, dan kun je contact opnemen met het Waarborgfonds Motorverkeer in Nederland. Je kunt eveneens bij het Waarborgfonds terecht als je in het buitenland (EU) wordt aangereden en de betreffende automobilist onbekend of onverzekerd is.

Buiten de EU moet je rechtstreeks contact opnemen met de buitenlandse verzekeraar. Ook kun je de eventuele rechtsbijstandverzekeraar inschakelen, vaak zijn verkeersgeschillen wereldwijd gedekt.

