Ongeval met de auto in het buitenland

Wat is een internationaal verzekeringsbewijs?

Met een internationaal verzekeringsbewijs kun je aantonen dat je auto verzekerd is. Dit bewijs staat ook wel bekend als de groene kaart omdat die in het verleden op groen papier werd gedrukt. Nu wordt het internationaal verzekeringsbewijs op wit papier gedrukt. Ook krijg je het vaak digitaal toegestuurd. Alle landen accepteren de digitale versie. Voorwaarde is dat de verzekeraar het document in pdf-formaat verstrekt. Een papieren versie van de kaart is ook nog steeds geldig.

Waar is de groene kaart geldig?

Op dit verzekeringsbewijs (de groene kaart) lees je in welke landen je autoverzekering geldig is. Kom je in een land waarvoor je autoverzekering geen dekking biedt, sluit dan een tijdelijke autoverzekering af. Dit kun je vaak aan de grens regelen. Voor een caravan of aanhanger met eigen kenteken heb je in bijna alle landen een apart verzekeringsbewijs nodig. In Nederland niet.

Lees meer over het internationaal verzekeringsbewijs of groene kaart.

Welke dekking geldt in het buitenland?

Krijg je in het buitenland pech of een ongeval, dan zijn er verschillende dekkingen of verzekeringen die handig kunnen zijn.

Ongeval of schade in het buitenland melden

Een ongeval of schade in het buitenland meld je eerst bij de autoverzekeraar. Dat kun je doen via:

Met wie neem je contact op?

Ben je in het buitenland en moet je direct betalen? Neem eerst contact op met je verzekeraar. Dat kan je reisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, zorgverzekering of WA-verzekering zijn.

Veroorzaak je schade aan een ander? Dan regelt je verzekeraar dit met de verzekeraar van de tegenpartij, via de WA-dekking.

Zelf schade verhalen in het buitenland

Vergoedingen autoschade buitenland

De vergoeding door een buitenlandse partij kan afwijken van vergoedingen in Nederland. Zoals het wel of niet geven van smartengeld aan nabestaanden. Voor de schadeafhandeling geldt de wet van het land waar het ongeluk is gebeurd. Ook zijn voetgangers en fietsers niet overal extra beschermd.

Op de website van Your Europe van de EU staan in het kort de belangrijkste verkeersregels per Europees land. Bijvoorbeeld maximumsnelheden en verplichtingen in het verkeer. Kijk ook op de website van de ANWB voor de verkeersregels in het buitenland.