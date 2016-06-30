icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Recht op contra-expert bij autoschade

Bij autoschade heb je recht op contra-expertise. Je mag dan een eigen expert inschakelen, zodat de autoverzekeraar de schade niet zomaar in je nadeel kan vaststellen. Wie vergoedt de kosten van die tweede expert?
Annet van den Berg_nieuw 700x700

Annet van den Berg   Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:7 mei 2026

Wanneer mag je een expert inschakelen?

Ben je het oneens met een schadevergoeding, dan mag je een contra-expert inschakelen voor een 'second opinion'. Of je verzekeraar nu zelf een expert inschakelt of niet. Het inschakelen van zo'n eigen expert moet wel redelijk zijn. Dat is de vraag als het om kleine en eenvoudige schades gaat.

Een eigen expert inschakelen mag achteraf ook nog. Dat kan tot 3 jaar na de schadeafwikkeling. Het is wel lastig als je al akkoord bent gegaan met de vaststelling van de schade. Of als de schade al is hersteld.

Expert bij eigen schade

Je schakelt een contra-expert in bij eigen schade. Bijvoorbeeld bij schade aan je auto die je zelf hebt gemaakt. Maar ook als je door iemand anders schade hebt en je het niet eens bent met de schade-uitkering. Ben je het niet eens met de schadevergoeding? Dan mag je een contra-expert inschakelen op kosten van de WA-verzekeraar van de tegenpartij.

Uitkering aan tegenpartij

Meestal heb je geen recht op een contra-expert als je zelf schade aan een ander veroorzaakt en je de uitkering aan de tegenpartij te hoog vindt. Soms is de verzekeraar soepeler.

Wat als de experts het niet eens zijn?

De contra-expert start een eigen onderzoek naar de schade. Kunnen de contra-expert en de expert van de verzekeraar het niet eens worden? Dan wordt er een derde expert ingeschakeld: een arbiter. Diens oordeel is bindend. De kosten van die arbiter betaalt de verzekeraar meestal ook.

Vergoeding kosten contra-expert

De verzekeraar betaalt de kosten om schade vast te stellen. Dat is wettelijk zo geregeld. Het moet wel om redelijke kosten gaan. Verzekeraars mogen niet zomaar een vergoeding voor een contra-expert weigeren of je laten opdraaien voor een deel van de rekening. Ook kan de verzekeraar niet eisen dat je alleen een expert mag inschakelen die bij een beroepsvereniging, zoals NIVRE, is aangesloten.

Tips als de verzekeraar niet meewerkt

Ben je het niet eens met een schadevergoeding door de verzekeraar? En werkt de verzekeraar niet mee aan het inschakelen van een contra-expert of vergoeding van de expertkosten? Dan kun je het volgende doen:

  • Vraag om een duidelijke uitleg van het expertiserapport van de verzekeraar en de bedragen. Draag zelf ook bewijzen aan van de (on)kosten.
  • Laat de verzekeraar weten dat je een contra-expert inschakelt. Doe dit op schrift.
  • Kies een contra-expert die alleen voor consumenten werkt en niet voor verzekeraars. Let wel op: iedereen kan zich (contra)expert noemen.
  • Wijs de verzekeraar op de wet. In artikel 7:959 Burgerlijk Wetboek staat dat redelijke kosten die worden gemaakt voor het vaststellen van de schade, voor de verzekeraar zijn.
  • Kom je er niet uit met de verzekeraar? Stap dan naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of schakel je rechtsbijstandverzekeraar in. Je kunt ook naar de rechter om je gelijk te halen.
  • Is een tegenpartij schuldig aan jouw schade en is er geruzie over de schadevergoeding? Stel dan de tegenpartij of diens verzekeraar aansprakelijk met onze voorbeeldbrief 'Aansprakelijk stellen geleden schade aanrijding' (onder kopje Geld en verzekering. Let op: alleen voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd).

Lees verder

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.
Artikelen binnen Gebruikstips

Test autoverzekeringen