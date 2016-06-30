Recht op contra-expert bij autoschade

Wanneer mag je een expert inschakelen?

Ben je het oneens met een schadevergoeding, dan mag je een contra-expert inschakelen voor een 'second opinion'. Of je verzekeraar nu zelf een expert inschakelt of niet. Het inschakelen van zo'n eigen expert moet wel redelijk zijn. Dat is de vraag als het om kleine en eenvoudige schades gaat.

Een eigen expert inschakelen mag achteraf ook nog. Dat kan tot 3 jaar na de schadeafwikkeling. Het is wel lastig als je al akkoord bent gegaan met de vaststelling van de schade. Of als de schade al is hersteld.

Expert bij eigen schade

Je schakelt een contra-expert in bij eigen schade. Bijvoorbeeld bij schade aan je auto die je zelf hebt gemaakt. Maar ook als je door iemand anders schade hebt en je het niet eens bent met de schade-uitkering. Ben je het niet eens met de schadevergoeding? Dan mag je een contra-expert inschakelen op kosten van de WA-verzekeraar van de tegenpartij.

Uitkering aan tegenpartij

Meestal heb je geen recht op een contra-expert als je zelf schade aan een ander veroorzaakt en je de uitkering aan de tegenpartij te hoog vindt. Soms is de verzekeraar soepeler.

Wat als de experts het niet eens zijn?

De contra-expert start een eigen onderzoek naar de schade. Kunnen de contra-expert en de expert van de verzekeraar het niet eens worden? Dan wordt er een derde expert ingeschakeld: een arbiter. Diens oordeel is bindend. De kosten van die arbiter betaalt de verzekeraar meestal ook.

Vergoeding kosten contra-expert

De verzekeraar betaalt de kosten om schade vast te stellen. Dat is wettelijk zo geregeld. Het moet wel om redelijke kosten gaan. Verzekeraars mogen niet zomaar een vergoeding voor een contra-expert weigeren of je laten opdraaien voor een deel van de rekening. Ook kan de verzekeraar niet eisen dat je alleen een expert mag inschakelen die bij een beroepsvereniging, zoals NIVRE, is aangesloten.

Tips als de verzekeraar niet meewerkt

Ben je het niet eens met een schadevergoeding door de verzekeraar? En werkt de verzekeraar niet mee aan het inschakelen van een contra-expert of vergoeding van de expertkosten? Dan kun je het volgende doen: