Klachten over een verkoper of dienstverlener. Problemen met je provider. Compensatie voor je geannuleerde vlucht. Soms kom je er mondeling niet uit. Leg dan je klacht schriftelijk voor. Het voordeel van schrijven is dat je een dossier met 'bewijs' opbouwt.
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