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Overige onderwerpen voorbeeldbrieven

Klachten over een verkoper of dienstverlener. Problemen met je provider. Compensatie voor je geannuleerde vlucht. Soms kom je er mondeling niet uit. Leg dan je klacht schriftelijk voor. Het voordeel van schrijven is dat je een dossier met 'bewijs' opbouwt.

Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.

Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar het bedrijf sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
Waar gaat jouw klacht over?

  • Geld en verzekering

  • Rechten bij aankoop

  • Vliegen en vluchtvertraging

  • Wonen

  • Overig

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