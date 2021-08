Duurdere zonnebrand is niet altijd beter dan goedkopere. Ongeacht de prijs moeten de producten aan de wettelijke eisen voldoen, de bescherming bieden die ze claimen en veilig in gebruik zijn. Smeerbaarheid, geur, structuur en dergelijke kunnen een verklaring zijn voor een hogere prijs.

Door het grote aanbod in inhoud van zonnebrand is het lastig de prijzen te vergelijken, maar het is zeker de moeite waard. Voor 100 ml zonnebrand betaal je gemiddeld €9. Maar de bandbreedte is groot. De duurste zonnebrand in onze test zonnebrandmiddelen kost €20 per 100 ml. Huismerken van drogisterijen of supermarkten zijn een stuk goedkoper en die heb je al voor minder dan €5 per 100 ml. De goedkoopste is zelfs maar €1,50 per 100 ml.

De laatste jaren zijn de prijzen van de A merk-antizonnebrandmiddelen behoorlijk gestegen; met zo'n 25%. Koop deze als er een aanbieding is, anders ben je een dief van je portomonee.