Wanneer een Afrader?

Je huid goed beschermen tegen de zon is belangrijk. Daarom mag je van een zonnebrandmiddel verwachten dat de aangegeven beschermingfactor (SPF) klopt. De SPF geeft aan hoe goed het middel tegen uv B-straling beschermt.

Zonnebrandmiddelen moeten daarnaast tegen uv A-straling beschermen. Die bescherming moet minstens een derde zijn van de geclaimde SPF.

Lees meer over:

De bescherming van zonnebrandmiddelen

Er zijn 3 methoden om de uv B-bescherming te meten:

ISO 23698 (HDRS)

ISO 23675 (Double plate)

ISO 24444

Lees meer over:

De 3 methoden om uv B-bescherming te meten

We testen alle producten eerst volgens de HDRS-methode. Als een product in die test de geclaimde beschermingsfactor niet haalt, testen we het product ook volgens de double plate-methode. Als de beschermingsfactor ook in die test niet wordt gehaald, testen we ook met ISO 24444. We hanteren daarbij steeds een marge van 17%.

Als al deze tests aangeven dat de beloofde bescherming niet wordt gehaald, krijgt een zonnebrandmiddel het label Afrader. We doen dan ook een melding bij de fabrikant en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Afraders: zonnebrand voor het lichaam

Er is 1 Afrader in onze test van zonnebrand voor het lichaam. Bij dit product maten we in onze test een lagere SPF dan er op de verpakking staat aangegeven.

Biotherm Waterlover hydrating sun milk SPF50+

Geclaimde SPF: 50+

Testoordeel: 2,5

Inhoud: 400 ml

We hebben dit middel getest in 2026. Het product dat wij in ons testlaboratorium gemeten hebben, had een SPF van gemiddeld 34 en niet van 50+. Het biedt dus wel enige bescherming, maar niet zoveel als geclaimd.

Fabrikant L'Oréal geeft aan dat het zelf onafhankelijke tests heeft uitgevoerd volgens de aanbeveling van branchevereniging Cosmetics Europe. Daaruit is gebleken dat dit product voldoet aan de SPF 50+ claim. We gaan hierover met L'Oréal in gesprek.

Bekijk:

De volledige testresultaten

Afraders: zonnebrand voor het gezicht

Op dit moment raden wij geen zonnebrandmiddelen voor het gezicht af.

Ons advies

Wees voorzichtig met deze zonnebrandmiddelen. Heb je ze al in huis? Check je huid regelmatig op tekenen van verbranding en smeer je regelmatig in. Je kunt eerder verbranden dan je verwacht.

Hoe wij testen

Wij hebben tientallen zonnebrandmiddelen voor het lichaam en het gezicht met verschillende zonbeschermingsfactoren (SPF 30, SPF 50 en SPF 50+) getest. In onze test beoordelen we de bescherming tegen uv A en uv B-straling en of de zonnebrand goed smeert. Ook kijken we naar de ingrediënten. Kunnen mensen daar last van hebben? En hoe schadelijk zijn ze voor het milieu?

Laboratorium

We testen in een gecertificeerd en onafhankelijk laboratorium volgens internationale afspraken. De omstandigheden controleren we nauwkeurig. We gebruiken testpersonen met verschillende huidtypen, zodat de test voor alle consumenten relevant is.

Lees meer over:

Hoe wij zonnebrand testen