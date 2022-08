De Afraders

Je huid goed beschermen tegen de zon is belangrijk. Daarom mag je van een zonnebrandmiddel verwachten dat de aangegeven beschermingfactor (SPF) klopt. De SPF-factor geeft aan hoe goed het middel tegen uv B-stralen beschermt. Helaas blijkt uit onze test dat de aangegeven beschermingsfactor SPF niet altijd waar gemaakt wordt. In dat geval krijgt een zonnebrandmiddel het label Afrader. We hebben voor deze zonnebrandmiddelen een melding gedaan bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).



Deze producten krijgen een onvoldoende

De Zwitsal zonnecreme en de Zwitsal Zonnecreme 0% parfum scoren ook onvoldoende in onze test. Zij halen wel de geclaimde bescherming tegen uv B stralen (SPF) maar de uv A-bescherming is ondermaats. De uv A-bescherming moet minstens een derde zijn van de uv B-bescherming. Dat was bij deze zonnebrandmiddelen niet het geval. Het zijn nog geen echte Afraders, maar ze scoren wel een onvoldoende.

Ons advies

Koop deze zonnebrandmiddelen niet. Heb je ze al in huis? Let dan extra op en smeer je regelmatig in. De beschermingsfactor is een stuk lager dan je mag verwachten.

Hoe wij testen

Wij hebben meer dan 45 zonnebrandmiddelen met verschillende zonbeschermingsfactoren (SPF 30, SPF 50 en SPF 50+) getest. In onze test beoordelen we de bescherming tegen uv A en uv B-straling en of de zonnebrand goed smeert. Ook kijken we naar de ingrediënten. Kunnen mensen daar last van hebben? En hoe schadelijk zijn ze voor het milieu?

Laboratorium

We testen in een gecertificeerd en onafhankelijk laboratorium volgens internationale afspraken. De omstandigheden controleren we nauwkeurig. We gebruiken testpersonen met verschillende huidtypen, zodat de test voor alle consumenten relevant is. Lees meer over hoe wij testen.