Irene Joris Expert ZonnebrandBijgewerkt op:12 mei 2026
Je huid goed beschermen tegen de zon is belangrijk. Daarom mag je van een zonnebrandmiddel verwachten dat de aangegeven beschermingfactor (SPF) klopt. De SPF geeft aan hoe goed het middel tegen uv B-straling beschermt.
Zonnebrandmiddelen moeten daarnaast tegen uv A-straling beschermen. Die bescherming moet minstens een derde zijn van de geclaimde SPF.
Lees meer over:
De bescherming van zonnebrandmiddelen
Er zijn 3 methoden om de uv B-bescherming te meten:
Lees meer over:
De 3 methoden om uv B-bescherming te meten
We testen alle producten eerst volgens de HDRS-methode. Als een product in die test de geclaimde beschermingsfactor niet haalt, testen we het product ook volgens de double plate-methode. Als de beschermingsfactor ook in die test niet wordt gehaald, testen we ook met ISO 24444. We hanteren daarbij steeds een marge van 17%.
Als al deze tests aangeven dat de beloofde bescherming niet wordt gehaald, krijgt een zonnebrandmiddel het label Afrader. We doen dan ook een melding bij de fabrikant en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).
Er is 1 Afrader in onze test van zonnebrand voor het lichaam. Bij dit product maten we in onze test een lagere SPF dan er op de verpakking staat aangegeven.
Biotherm Waterlover hydrating sun milk SPF50+
We hebben dit middel getest in 2026. Het product dat wij in ons testlaboratorium gemeten hebben, had een SPF van gemiddeld 34 en niet van 50+. Het biedt dus wel enige bescherming, maar niet zoveel als geclaimd.
Fabrikant L'Oréal geeft aan dat het zelf onafhankelijke tests heeft uitgevoerd volgens de aanbeveling van branchevereniging Cosmetics Europe. Daaruit is gebleken dat dit product voldoet aan de SPF 50+ claim. We gaan hierover met L'Oréal in gesprek.
Bekijk:
De volledige testresultaten
Op dit moment raden wij geen zonnebrandmiddelen voor het gezicht af.
Wees voorzichtig met deze zonnebrandmiddelen. Heb je ze al in huis? Check je huid regelmatig op tekenen van verbranding en smeer je regelmatig in. Je kunt eerder verbranden dan je verwacht.
Wij hebben tientallen zonnebrandmiddelen voor het lichaam en het gezicht met verschillende zonbeschermingsfactoren (SPF 30, SPF 50 en SPF 50+) getest. In onze test beoordelen we de bescherming tegen uv A en uv B-straling en of de zonnebrand goed smeert. Ook kijken we naar de ingrediënten. Kunnen mensen daar last van hebben? En hoe schadelijk zijn ze voor het milieu?
We testen in een gecertificeerd en onafhankelijk laboratorium volgens internationale afspraken. De omstandigheden controleren we nauwkeurig. We gebruiken testpersonen met verschillende huidtypen, zodat de test voor alle consumenten relevant is.
Lees meer over:
Hoe wij zonnebrand testen